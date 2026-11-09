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IA, comme Indigente Assemblée

ChatGPT sera-t-il utilisé à la chaîne pour obstruer les débats parlementaires ?

Stéphane Germain
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IA, comme Indigente Assemblée
DR.

Un reportage de France 2 nous apprend que nos députés ont désormais massivement recours à l’IA pour rédiger leurs questions au gouvernement et leurs amendements. 25 % à 30 % de cette « production » est détectée par Pangram – le logiciel qui a permis de démasquer Thélyson Orélien – comme rédigée par ChatGPT et consorts. Ces outils, outre la fainéantise qu’ils permettent, sont également un moyen très efficace d’obstruction parlementaire lors de l’examen d’une loi controversée. Les journalistes interrogent ensuite la députée responsable de la bonne tenue des débats à l’Assemblée. Elle est préoccupée. Et sa main sera ferme. Elle envisage (mais oui) de revoir la charte interne. On se demande si elle n’y va pas un peu fort quand elle annonce vouloir aller plus loin. Elle songe également à développer un outil maison de détection de textes rédigés par l’IA. On imagine aisément la suite : étude, sous-commissions, budget de plusieurs millions d’euros, retards, rallonges, etc. Une suggestion ? Régler le problème en vingt-quatre heures et pour 180 euros d’abonnement annuel à Pangram. Trop simple. Pas assez français.

Novembre 2026 - #150

Article extrait du Magazine Causeur

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Stéphane Germain
Diplômé d'HEC, il a travaillé de nombreuses années dans la presse ("Le Figaro", "Le Nouvel Obs", "Libération", "Le Point", etc.). Affectionnant les anarchistes de droite tels Jean Yanne ou Pierre Desproges, il est devenu l'un des meilleurs spécialistes de Michel Audiard. On lui doit deux livres de référence sur le sujet : Le Dico flingueur des Tontons et L'Encyclopédie d'Audiard (Hugo & Cie).

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