De la Baltique aux côtes libyennes, Kiev porte désormais le combat naval loin de son territoire. Une évolution qui inquiète jusque chez ses alliés européens.

Il aura fallu moins de quatre ans pour que la guerre déclenchée par l’invasion russe de l’Ukraine déborde largement du théâtre maritime où l’on s’était habitué à la voir se dérouler. Le 23 novembre, le site spécialisé Zone militaire rapportait la destruction de la corvette russe Merkury à Benghazi, en Libye, lors d’une opération revendiquée par Volodymyr Zelensky. Les images satellitaires corroborent la perte du bâtiment. Si des engins sous-marins auraient participé à l’opération, la cible identifiée reste un navire de surface, et non un sous-marin russe.

Cette extension du conflit ne se limite pas à la Méditerranée. Ce mardi, Reuters rapporte que le président ukrainien a confirmé la responsabilité de son pays dans une attaque contre le cargo russe Sparta II dans le golfe de Finlande. Kiev justifie cette opération par les liens du bâtiment avec la logistique militaire de Moscou. Les autorités norvégiennes, pourtant parmi les soutiens de l’Ukraine, ont rappelé la nécessité de préserver la stabilité de leur environnement maritime et de respecter le droit international.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the… pic.twitter.com/eW6DGfPuIZ — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

L’Ukraine s’attaque à la flotte russe en Méditerranée et en Baltique

La difficulté pour les Européens tient à la géographie. En mer Noire, les opérations ukrainiennes s’inscrivent dans un affrontement dont les contours sont relativement familiers. En Baltique, les routes commerciales et les espaces maritimes des membres de l’Otan se trouvent à proximité immédiate des zones d’affrontement. Un incident touchant un navire civil ou les infrastructures d’un État tiers pourrait avoir des conséquences diplomatiques sans commune mesure avec son intérêt militaire initial.

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En France, le débat sur le soutien à Kiev oppose depuis longtemps ceux qui considèrent que la fermeté envers Moscou est indispensable à la sécurité européenne et ceux qui redoutent une implication progressive dans le conflit. Les opérations de ces derniers jours donnent une dimension concrète à cette controverse. La question n’est plus seulement celle des livraisons d’armes, mais celle des conséquences que peuvent entraîner des opérations conduites à proximité des intérêts européens.

Le droit de l’Ukraine à se défendre contre une invasion ne dispense pas ses alliés de réfléchir aux risques d’extension de la guerre. Les Européens doivent pouvoir soutenir Kiev tout en discutant avec elle des conséquences de ses décisions. À mesure que le conflit gagne de nouveaux espaces maritimes, cette discussion devient plus urgente.