Il est des principes sur lesquels certains ne transigent pas, y compris au bout du monde. À Brisbane, un pizzaiolo d’origine italienne vient d’être licencié après avoir catégoriquement refusé d’ajouter de l’ananas sur ses préparations, qualifiant cette pratique d’« insulte à sa culture ». Une affaire singulière qui prend désormais une tournure administrative complexe pour l’artisan.

Un chef italien refuse l’ananas sur ses pizzas et est licencié : le choc des cultures au pays de la pizza hawaïenne

Pour Davide Tamburella, chef italien installé dans l’État du Queensland (Australie), intégrer des morceaux d’ananas sur une pâte à pizza relevait du sacrilège gastronomique. Confronté aux demandes répétées de son employeur dans une région où l’ananas constitue l’une des principales cultures fruitières locales, le cuisinier a maintenu son refus d’exécuter la recette hawaïenne. Une opposition systématique qui a fini par conduire la direction de l’établissement à prononcer son licenciement pour faute.

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Il a ainsi été remercié le 20 mai dernier, comme l’explique Le Parisien, après avoir été préalablement convoqué par son employeur. D’autres reproches, notamment des « problèmes de performance » (tensions répétées, problèmes de communication, climat de travail tendu, insubordination, etc…) auraient été formulés. L’employé s’est défendu, parlant d’une pratique qui relèverait de « l’insulte à sa culture » avant d’évoquer la fracture à la main dont il a souffert au travail. Si l’affaire est aujourd’hui évoquée dans la presse, c’est parce que le chef italien juge son licenciement excessif et a engagé un recours, hélas pour lui déposé hors délai.

« Une insulte à sa culture » : un chef italien licencié après avoir refusé de mettre de l’ananas sur des pizzas en Australie

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Licencié après avoir refusé de réaliser des pizzas à l’ananas : le combat du chef est lourd de conséquences administratives

Au-delà de la querelle culinaire, la décision entraîne un dommage collatéral majeur pour le chef italien. Le contrat de travail qui le liait à l’établissement conditionnait directement son visa de résidence sur le territoire australien. À la suite de ce renvoi, Davide Tamburella se retrouve contraint de réengager l’ensemble des démarches administratives auprès des services d’immigration pour espérer pouvoir maintenir son séjour dans le pays. Nos confrères indiquent qu’il a retrouvé un emploi dans un autre restaurant italien, où il n’est plus question d’ananas.

La résistance patrimoniale face au compromis commercial

Si l’affaire prête à sourire, elle remet en lumière le fossé culturel entre la tradition napolitaine — strictement encadrée par des labels de protection — et les adaptations culinaires anglo-saxonnes. Alors que la pizza hawaïenne a été inventée au Canada dans les années 1960 par un restaurateur grec, elle demeure perçue par les puristes transalpins comme une dénaturation majeure. En refusant catégoriquement de plier sur la recette au risque de perdre son emploi, le chef de Brisbane a suscité un vif débat sur les limites du compromis commercial en cuisine.

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