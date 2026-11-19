Les discussions entre les équipes d’Attal, de Retailleau et de Lisnard achoppent sur le périmètre du scrutin. Et les premiers chiffres de l’Ifop donnent à chacun des raisons différentes de poursuivre ou de quitter les négociations.

La rencontre du 17 novembre entre les représentants de Gabriel Attal, Bruno Retailleau et David Lisnard devait permettre de donner un calendrier à la primaire de la droite et du centre en vue de 2027. Deux possibilités sont envisagées : les 17 et 24 janvier ou les 24 et 31 janvier. Il reste cependant à régler une question plus importante que celle des dates : qui pourra effectivement se présenter ?

Éric Zemmour a exprimé son souhait de participer à la compétition. Le camp de Gabriel Attal s’y oppose, comme Bruno Retailleau, qui estime que sa présence compromettrait l’organisation du scrutin. David Lisnard défend au contraire une consultation suffisamment ouverte pour accueillir le président de Reconquête, sous réserve qu’il respecte les conditions fixées aux candidats. Il a également évoqué Nicolas Dupont-Aignan, qui a décliné l’invitation.

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Le refus persistant d’Édouard Philippe complique encore les discussions. L’ancien Premier ministre entend se présenter directement aux Français. Ses adversaires considèrent qu’une multiplication des candidatures risquerait de priver leur famille politique du second tour. Mais Philippe peut leur opposer un argument assez simple : pourquoi participer à une procédure qui n’engagerait pas l’ensemble des forces susceptibles de lui disputer ses électeurs ?

Primaire de la droite et du centre : quel doit être son périmètre, à l’approche de 2027 ?

Les chiffres de l’Ifop, publiés le 18 novembre, illustrent les conséquences de son choix. Parmi les personnes envisageant de participer à la primaire, David Lisnard recueille 29 % des intentions de vote, devant Philippe (28 %), Attal (25 %) et Retailleau (18 %). Sans Philippe, le classement change : Attal atteint 38 %, Lisnard 33 % et Retailleau 29 %. Il ne s’agit évidemment pas d’intentions de vote à la présidentielle, et la composition du corps électoral de la primaire demeure inconnue.

La consultation pourrait donc produire des résultats très différents selon les règles retenues. Pour Lisnard, qui progresse dans les enquêtes présidentielles, participer à une compétition dont une partie de la droite serait exclue présente le risque de brouiller son positionnement. Pour Attal, le rassemblement représente une possibilité de retrouver une place centrale dans la compétition. Quant à Retailleau, il doit concilier la volonté d’autonomie des Républicains avec la nécessité de ne pas disperser davantage leurs voix.

Ça confirme que Zemmour n'aura pas les signatures, knafo s'en est assuré avec Lisnard, ça lui laissera la liberté de rallier Lisnard,elle a déja tout planifié depuis son honteux désistement Parisien

Elle a manipulé Z comme elle manipule l'electeur R! Qu'elle va offrir a Lisnard. https://t.co/t7icYuMs6n — Ellen (@ellenetlaine) November 18, 2026

Une enquête Odoxa du début du mois montrait pourtant que 74 % des sympathisants de droite et du centre souhaitaient une primaire. Mais une majorité d’entre eux s’opposait aussi à son extension à Zemmour. Le désaccord entre les candidats correspond donc à une véritable divergence parmi leurs électeurs. À quelques mois de la présidentielle, les partisans du rassemblement n’ont toujours pas trouvé de définition commune de la famille politique qu’ils entendent rassembler.

📊 Primaire de la droite et du centre

(auprès des Français souhaitant participer)



🟡 G. Attal (RE) : 38%

🟣 D. Lisnard (NÉ) : 33%

🔵 B. Retailleau (LR) : 29%@IfopOpinion x @Le_Figaro pic.twitter.com/4rt7bC0Hjh — Clément Macchi (@clement_mci) November 18, 2026