Les trois présidents se sont rencontrés ce jeudi à Shenzhen. Si les résultats diplomatiques demeurent modestes, la mise en scène de leur réunion suscite de nombreuses critiques, notamment en raison de l’absence de l’Ukraine et des Européens.

Rencontre historique de Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine en Chine. Il y a quelque chose de saisissant dans la photographie des trois présidents réunis à Shenzhen, en marge du sommet de l’APEC. Donald Trump, Xi Jinping et Vladimir Poutine ont accepté de participer à un entretien inédit, le 19 novembre, alors que leurs pays s’opposent sur plusieurs des grandes questions internationales. L’événement offre au président chinois l’occasion de montrer la place acquise par son pays dans la diplomatie mondiale et à Vladimir Poutine celle d’afficher son retour au premier plan.

🇨🇳 FLASH | Xi Jinping appelle à « interdire et détruire toutes les armes nucléaires » pour bâtir un monde sans armes nucléaires. https://t.co/xh0nMLuUjE pic.twitter.com/bXeKrceqx4 — Cerfia (@CerfiaFR) November 19, 2026

La référence à Yalta, qui revient dans les commentaires depuis plusieurs jours, mérite cependant d’être maniée avec précaution. En février 1945, Roosevelt, Churchill et Staline se retrouvaient à la veille de la victoire sur l’Allemagne nazie. Les trois dirigeants réunis à Shenzhen ne sont pas les membres d’une coalition militaire victorieuse. Leurs intérêts divergent profondément, qu’il s’agisse du commerce, de Taïwan ou de l’organisation de la sécurité en Europe.

D’après Associated Press, la rencontre a débouché sur des déclarations relatives aux risques nucléaires, à l’approvisionnement énergétique et à la réforme des Nations unies. Aucun règlement des guerres en Ukraine ou en Iran n’a été annoncé. La disparition, en février, du traité New START rend la reprise des discussions sur les armements particulièrement importante, mais Pékin n’a pas les mêmes raisons que Washington et Moscou d’accepter des limitations de ses capacités militaires.

A lire aussi : Ukraine : Xi Jinping refuse le « Yalta » de Trump et Poutine et renvoie la paix aux Européens

Trump, Xi et Poutine réunis en Chine : les Ukrainiens et les Européens font office de grands absents

La controverse concerne surtout la place réservée aux absents. Les Ukrainiens n’étaient pas représentés lors de cet entretien, pas davantage que les alliés européens des États-Unis. Pour Vladimir Poutine, apparaître sur un pied d’égalité avec les présidents américain et chinois constitue déjà un bénéfice diplomatique, indépendamment des concessions qu’il pourrait obtenir. Les Européens redoutent que cette reconnaissance ne s’accompagne d’une remise en cause des garanties de sécurité dont dépendent les pays voisins de la Russie.

Un autre épisode a suscité des critiques : selon AP, les autorités chinoises ont empêché un journaliste de Bloomberg d’assister à la rencontre. Les trois dirigeants ont également exprimé leur hostilité à certaines poursuites internationales visant des responsables d’État. Ces controverses rappellent que le dialogue entre grandes puissances, nécessaire à la limitation des risques militaires, n’implique pas de partager la même conception du droit international.

A lire aussi : Guerre en Ukraine: les morts se ramassent à la pelle

Pour l’Europe, la réunion de Shenzhen pose une question de fond. Les pays européens peuvent contester la prétention de trois grandes puissances à régler entre elles les affaires du monde. Encore faut-il qu’ils disposent des moyens militaires, économiques et diplomatiques de peser sur les négociations qui les concernent. La photographie chinoise ne consacre pas un nouvel ordre mondial, mais elle rend particulièrement visible la difficulté des Européens à faire entendre une position commune.