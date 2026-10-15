Piégés par une fausse limitation de vitesse installée à la sauvette, 400 conducteurs ont vu le radar s’affoler outre-Rhin. Si l’affaire s’est terminée par une annulation générale, un tel scénario en France virerait rapidement au cauchemar administratif.

Piège au faux panneau : un radar flashe 400 automobilistes

L’histoire a tout d’un scénario absurde, mais les conséquences, elles, étaient bien réelles pour près de 400 conducteurs, informe La Dépêche sur son site. En Allemagne, dans la commune de Haldensleben, un ou plusieurs plaisantins ont eu l’idée d’installer de nuit un faux panneau de limitation de vitesse affichant 70 km/h juste devant une zone habituellement limitée à 50 km/h. Le problème ? Quelques mètres plus loin, le radar automatique, réglé sur la vitesse légale de 50 km/h, ne faisait pas de distinction : en pensant être dans leur bon droit et rouler en toute sécurité sous le seuil affiché, des centaines d’automobilistes ont vu l’appareil se déclencher.

En l’espace de quelques heures, le compteur de la cabine s’est affolé. Alertée par ce pic anormal de flashs et le dépôt du panneau sauvage, la municipalité a fini par intervenir. Face au ridicule de la situation et à l’erreur induite par un tiers, les autorités locales ont pris une décision radicale : l’annulation pure et simple de l’ensemble des 400 PV émis pendant la supercherie, épargnant aux usagers un imbroglio administratif inextricable.

Piège au faux panneau et radar fou : votre contravention aurait-elle été annulée en France ?

Si ce cas de figure s’était déroulé sur une route nationale ou départementale française, la réaction de la machine administrative aurait pu être bien plus rigide. En droit routier français, la validité d’un procès-verbal repose sur la régularité de la signalisation. L’article R. 411-25 du Code de la route est clair : les arrêtés municipaux ou préfectoraux fixant une limitation de vitesse ne sont opposables aux usagers que si la signalisation réglementaire est correctement implantée et visible. Un panneau contredit par un radar relève donc d’un vice fondamental d’opposabilité.

Cependant, le système de contrôle automatisé français (géré par l’ANTAI) n’intègre pas d’intelligence contextuelle. Même en cas de signalisation trompeuse, piratée ou modifiée illégalement, l’avis de contravention est édité et envoyé automatiquement.

Deux scénarios auraient alors pu se produire :

Le parcours du combattant individuel : À défaut d’une neutralisation immédiate par les autorités, la charge de la preuve aurait incombé aux automobilistes. Chaque conducteur aurait reçu son avis et aurait dû engager une procédure formelle de contestation pour faire valoir la nullité de l’amende.

À défaut d’une neutralisation immédiate par les autorités, la charge de la preuve aurait incombé aux automobilistes. Chaque conducteur aurait reçu son avis et aurait dû engager une procédure formelle de contestation pour faire valoir la nullité de l’amende. La décision administrative globale (le cas idéal) : Si les forces de l’ordre ou le maire avaient constaté sur-le-champ la superposition de la fausse signalisation et saisi l’Officier du Ministère Public (OMP), une annulation en masse des séries de flashs sur ce radar fixe aurait pu être ordonnée en amont, bloquant l’envoi des PV.

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Radar fou et faux panneau : comment se défendre face aux autorités, en France ?

Pour les usagers confrontés à un piège similaire (panneau masqué par la végétation, signalisation de chantier contradictoire ou faux panneau), la règle d’or est la réactivité, comme le souligne le site d’avocats Juris’Auto.

Ne jamais payer l’amende immédiatement : En droit français, régler une amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l’infraction. Le paiement rend toute contestation ultérieure impossible et déclenche le retrait de points.

En droit français, régler une amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l’infraction. Le paiement rend toute contestation ultérieure impossible et déclenche le retrait de points. Matérialiser la preuve tout de suite : La foi du Procès-Verbal ne s’efface que devant une preuve contraire. Si vous repérez une anomalie sur la route, prenez des photos horodatées et géolocalisées du panneau contradictoire, du radar et de l’environnement (ou conservez les extraits de caméra embarquée/dashcam).

La foi du Procès-Verbal ne s’efface que devant une preuve contraire. Si vous repérez une anomalie sur la route, prenez des photos horodatées et géolocalisées du panneau contradictoire, du radar et de l’environnement (ou conservez les extraits de caméra embarquée/dashcam). Contester dans les règles (Cas n°3 de l’ANTAI) : Déposez une requête en exonération sous 45 jours via la plateforme antai.gouv.fr ou par lettre recommandée avec AR. Rédigez un courrier motivé citant l’article R. 411-25 du Code de la route et joignez-y vos justificatifs visuels et, si possible, la mention de faits similaires constatés par d’autres usagers.