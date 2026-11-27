Oui, Clémentine Autain et ses amis purgés de LFI ont changé d’avis sur Mélenchon. Et Après ?

Ding-dong ! Qui sonne à la porte ? Open AI.

On les a foutus dehors par la porte à grands coups de pied dans le train. Voilà qu’ils envisageraient d’y revenir par la fenêtre. Par une lucarne, plus exactement, si ce n’est un trou de souris.

Qui sont-ils, ces purgés d’hier et repentis d’aujourd’hui ? Clémentine Autain, Danielle Simonnet, Alexis Corbière, François Ruffin et Hendrik Davi. Trois d’entre eux avaient eu l’insigne honneur d’être députés LFI lors de la précédente législature : Simonnet, Corbière, Davi. Les deux autres n’en étaient pas moins des figures éminentes et des voix écoutées du mouvement insoumis.

Et qui donc les avait flanqués à la rue ? Le terrible Purgator Maximo, bien entendu, le chef des chefs de l’engeance, j’ai nommé Son Excellence Jean-Luc Mélenchon.

Sans doute en avait-il assez de leur voir le nez au milieu de la figure. Dans les officines révolutionnaires, il n’en faut guère plus parfois pour se voir qualifié d’hérétique et envoyé au bûcher, au goulag. C’est là, chez ces gens, un usage de longue pratique.

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Ou bien Sa Majesté Mélenchon Iᵉʳ en vint-elle à prendre ombrage de l’engouement que les médias manifestaient à ces sémillants seconds couteaux, leur ouvrant grand micros et plateaux ? Faire de l’ombre au chef est également un des moyens les plus sûrs de bénéficier d’une de ces bonnes vieilles purges dont les camarades Lénine, Staline et quelques autres joyeux drilles du même tonneau, affiliés à ces chapelles, ont si bien su user et codifier le fonctionnement.

Alors, les exclus, les damnés du paradis LFI, ont fondé quelque chose qui s’apparente à peu près au Club des Cinq de notre enfance. Ils ont créé leur boutique. L’Après, l’ont-ils baptisée.

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Petite parenthèse. Il est toujours plaisant de s’arrêter sur le nom que les politicailleurs en mal de parti donnent à leur groupe. « L’Après » me semble bien proche de ce « Et après ? » qui revient en ritournelle lorsqu’on veut insinuer que, derrière ce qui vient d’être dit, rien d’autre que le vide ne se profile. Il y a aussi, dans ce registre, le mouvement de M. le maire du Havre : « Horizons », comme si l’horizon (au singulier comme au pluriel) n’était pas cette ligne qui recule à mesure qu’on avance. Éternellement inaccessible, donc. Fin de la parenthèse.

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D’ailleurs, pour nos cinq pauvres petits orphelins blackboulés par l’ogre exterminateur, L’Après, on a vu ce que ça a donné. Rien. Le vide. Le vide sous-entendu par notre « Et après ? », comme dit plus haut.

Mais puisqu’il faut bien un « après » même quand « l’après » initialement prévu a foiré, nos cinq génies de la stratégie politique, nos cinq croisés du dogme MLMFIWB (marxiste, léniniste, maoïste, féministe, indigéniste, wokiste, bordéliste) — j’en passe sûrement et de plus affriolants encore — en seront vite arrivés à la conclusion qu’ils n’avaient guère d’autre solution de survie que d’opérer un retour à la mangeoire. Celle du père Fouettard d’où ils avaient été éjectés. Dans leur rhétorique toute en finesse et en élégance, ils se seront dit : « C’est ça ou crever la gueule ouverte ! » Formulation aussi pertinente que distinguée.

Évidemment, on ne se demandera pas si opérer un tel revirement à 180° la queue entre les jambes est bien honorable. Ce serait aborder là des notions de décence, de dignité, d’amour-propre, toutes considérations qui n’ont pas cours dans ces milieux, étant considérées comme épouvantablement « bourgeoises ».

Cela dit, « l’après » espéré, consécutif à cette reddition en rase campagne, sera-t-il à la hauteur des espérances de ces attendrissants repentants ? Dans les Écritures, ne voit-on pas le père faire tuer le veau gras pour le retour du fils prodigue ?

En l’occurrence, pour nos cinq pitoyables égarés, ce pourrait être quelque chose comme, la présidentielle passée, une circonscription genre cousue main, gagnée d’avance, les doigts dans le nez.

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Reste la question à cent balles : le Tout-Puissant Mélenchon est-il de nature à pardonner si aisément les offenses, à embrasser sur la bouche ces lascars-là qui, tout le temps de leur traversée du désert, n’ont guère ménagé les critiques, voire les propos quasi injurieux, à son encontre ?

Mon petit doigt me dit que, s’ils en sont persuadés, le leur de doigt, ils se le fourrent bien profond dans l’œil. Il n’y a que dans la littérature de notre enfance que le Club des Cinq s’en sort victorieux. Mais le fonctionnement au caprice étant la marque de fabrique de tout autocrate qui se respecte, on ne peut exclure un inattendu — un édifiant — mouvement de clémence du Purgator soudain métamorphosé en une sorte de Titus.