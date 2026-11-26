Il y a un an, l’attentat terroriste de la plage de Bondi en Australie, avait fait 17 morts et des dizaines de blessés. Les assaillants, un père et son fils musulmans, avaient échappé à la vigilance des autorités du pays et fait allégeance à l’État islamique.

Hanoucca, qui commencera au soir du 4 décembre, est une grande fête d’espoir avec ses lumières qui augmentent d’un soir à l’autre, et c’est aussi une victoire sur ceux qui voulaient détruire les Juifs.

L’an dernier, le 14 décembre, alors qu’un millier de personnes étaient venues comme chaque année sur la plage de Bondi, dans l’est de Sydney, pour allumer la première bougie de Hanoucca, Sajid et Naveed Akram, un père et son fils, ouvrirent le feu.

Les morts ne sont pas des chiffres. Il y avait les rabbins Eli Schlanger, l’organisateur de la cérémonie, et Yaakov Levitan. Il y avait un jeune informaticien d’origine française, Dan Elkayam, et Matilda Poltavchenko, une enfant de 10 ans ; Alexandre Kleytman, qui en avait 87, avait survécu à la Shoah, comme Marika Pogany, une bénévole admirée dans la communauté.

Boris Tetleroyd était un ancien refuznik, Edith Brutman une militante du B’nai B’rith engagée contre les discriminations. Tibor Weitzen, 78 ans, est mort en protégeant une amie de sa famille, alors que sa petite-fille de 14 ans, qui n’a été que blessée, a fait de son corps un bouclier pour protéger deux enfants. Reuven Morrison, Boris Gurman et son épouse Sofia, eux aussi venus de Russie et âgés de plus de 60 ans, se sont jetés héroïquement sur les terroristes pour essayer de les empêcher de tirer. Tanya Tretiak, qui n’était pas juive et avait accompagné son mari, a perdu la vie en protégeant un enfant. Peter Meagher était le photographe de la cérémonie et Adam Smyth se promenait sur le front de mer. Quinze morts : le plus grand massacre visant des Juifs commis hors d’Israël depuis 1994, date de l’attentat perpétré par le Hezbollah contre le bâtiment communautaire juif de Buenos Aires.

Naveed Akram, qui a survécu, était repéré pour radicalisation depuis 2019. Cela n’a pas empêché son père d’acheter légalement de nombreuses armes à feu. La curiosité des services australiens n’a pas non plus été éveillée lorsque les deux hommes ont, peu de temps avant l’attentat, passé plusieurs semaines sur l’île de Mindanao aux Philippines, connue pour ses maquis djihadistes. Bien au contraire, alors que les services de sécurité de la communauté juive avaient expressément alerté sur le risque d’attentats à Hanoucca, seul un dispositif policier intermittent et léger fut mis en place à Bondi.

Un rapport australien attendu dans un mois

Sous la pression, le Premier ministre australien Anthony Albanese (non, il n’est pas de la famille de Francesca Albanese…) a accepté la création d’une commission dite royale aux pouvoirs importants, chargée d’analyser non seulement les conditions de l’attentat et les responsabilités des services, mais, de façon générale, l’antisémitisme en Australie. On sait que cette commission a effectué un travail extrêmement sérieux et son rapport, très attendu, sera déposé le 18 décembre.

Il y a aujourd’hui un peu plus de 100 000 Juifs en Australie, le même pourcentage qu’en France par rapport à la population générale. Si le pays n’a pas été totalement exempt de manifestations antisémites au cours de son histoire, il a été particulièrement accueillant pour les Juifs. Héros national, le général Monash fut le commandant du corps expéditionnaire australien lors de la Première Guerre mondiale, et Isaac Isaacs a été longtemps gouverneur général. Après 1945, l’Australie a été un refuge pour de nombreux Juifs désireux de vivre loin d’une Europe maudite, d’une Palestine incertaine et d’une guerre atomique possible.

Les excuses du Premier ministre

Les dirigeants australiens ont souvent été parmi les plus favorables à Israël jusqu’à l’arrivée au pouvoir du travailliste Anthony Albanese en 2022, qui mit à bas cette relation. Après le 7-Octobre, l’explosion des actes antisémites fut suivie de réponses particulièrement timides. M. Albanese fut hué à la cérémonie qui a suivi l’attentat de Bondi et il a présenté ses excuses à la communauté juive…

On a constaté que l’Australie ne s’était récemment pas associée aux pays préconisant des sanctions visant les implantations israéliennes en Cisjordanie. Est-ce le signe d’une inflexion ? Le Premier ministre a été probablement bouleversé par l’attentat, mais il reste à voir si celui-ci aura des conséquences politiques. Le rabbin Ulman, directeur du Habad (ou Chabad) et beau-père du rabbin Schlanger, a insisté pour que la tradition de Hanoucca à Bondi soit maintenue la semaine prochaine, et on espère faire de ce jour la plus éclatante manifestation de solidarité avec la communauté juive de l’histoire australienne. Solidarité qui a poussé un musulman, Ahmed al-Ahmed, à se jeter sur Sajid Akram et à le neutraliser, une action héroïque au cours de laquelle il fut blessé et dont il garde de lourdes séquelles. Solidarité qui a poussé Leibel Lazaroff, un rabbin américain de 20 ans, à porter secours à un policier blessé ; il fut lui-même atteint à l’abdomen et dut subir 11 opérations. Solidarité qui a poussé James McIntosh et Alexandra Edmondson, deux surfeurs de la plage de Bondi, à se précipiter vers le jeune rabbin et à le sauver.

Le 20 novembre 2026, James McIntosh et Alexandra Edmondson, qui ont fait connaissance à cette occasion et ont tissé ensuite des liens solides avec la communauté juive, se sont mariés sur la plage de Bondi en présence de nombreux survivants. L’officier d’état civil était le rabbin de la Grande Synagogue de Sydney. Personne ne s’est converti : c’était un mariage noachide, une tradition très rare mais répertoriée dans le Talmud. Il y a eu houppa, échange d’anneaux et engagement à respecter les 7 lois de Noé. Le rabbin Lazaroff était venu exprès du Texas. Il ne rendait pas seulement hommage à ses sauveteurs, mais à son maître, le rabbin Schlanger. Celui-ci, quand il fut assassiné, venait de terminer son livre consacré à l’universalité du message éthique du judaïsme et aux lois noachides qui le manifestent, un livre publié à titre posthume. Ce mariage noachide est ainsi une magnifique réponse au massacre de Bondi.