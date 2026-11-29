Monsieur Nostalgie fête les 80 ans de Blake & Mortimer qui sont nés en 1946 dans le Journal de Tintin avec la publication du Secret de l’Espadon. On doit cette série à l’anglomanie ésotérique d’un certain Edgar P. Jacobs (1904-1987), chanteur d’opéra de formation et maître de la BD belge…

Comment ces trois-là, le capitaine Blake, le professeur Mortimer et le régénérant Olrik, me sont-ils apparus dans mon enfance berrichonne ? à l’occasion des 80 ans, je cherchais depuis plusieurs semaines l’origine de cet alignement des planètes entre les goûts peu assurés d’un garçonnet et le réalisme science-fictionnel de cet opéra de papier recouvrant 36 albums jusqu’à ce jour. Dans mes souvenirs lointains, je pouvais dater précisément le moment où Roald Dahl, les Big Jim, Super Jaimie, le Petit Nicolas, les Majorette et l’adorable Kiki avaient peuplé mon imaginaire et installé durablement leur quartier dans ma chambre d’enfant unique. Mais, comment ces trois Britons léchés, briqués, lustrés sur les bords de la Tamise, il ne leur manque aucun bouton à leur trench-coat, policés outre-mesure, garants du bon ordre mondial, avaient-ils fait irruption dans ma campagne esseulée ? J’étais incapable de remonter le temps et de rembobiner ma pelote. J’étais sur les nerfs. Quel fut le premier album cartonné, probablement acheté dans une librairie de la rue Moyenne à Bourges ? Aucune trace de cet achat. Je m’en voulais de manquer à ce point de lucidité. Le seul Anglais que je fréquentais à cette époque-là s’appelait Clifton, roulait en MG rouge et dépensait sa pension d’officier à la retraite à nourrir ses nombreux chats. Je possède bien toute la collection originelle des Blake & Mortimer, celle de la main du maître et de ses successeurs. Quel a donc été le déclencheur ? J’interrogeais autour de moi. Mes parents me regardaient avec un mélange de pitié et d’agacement. J’étais pour eux un incurable nostalgique. À part superposer les mondes parallèles, qu’as-tu donc fait de ta vie me demanda mon père, plus énervé qu’inquiet sur ma santé mentale ? Selon lui, j’aurais été mystifié par des lectures qu’il regrette aujourd’hui de ne pas avoir surveillées. Voilà où mène une éducation laxiste. Plus prosaïquement, j’étais un emmerdeur qui cartographie son passé à la Perec, qui range dans des cases et tente de percer les mystères de l’inframonde. On me fit comprendre qu’à six mois d’une présidentielle inflammable, mes préoccupations étaient pour le moins superflues. La France brûle et moi j’essayais de comprendre cette attirance pour les engins spatiaux, les fauteuils clubs et les chevaleries oniriques.

A lire aussi, du même auteur: Liste de Noël: J-1 mois!

Je ne resterai pas sur un échec, foi de Berrichon. En fouillant dans mon grenier, remuant malles et cartons, j’ai enfin trouvé l’objet du déclic. Ma première rencontre avec Edgar P. Jacobs s’est précisément passée un 4 décembre 1984, j’avais dix ans. J’étais abonné à Tintin (l’hebdomadaire des super-jeunes de 7 à 77 ans). Je reçus ce jour-là par voie postale le numéro spécial consacré au créateur belge. Rivière & Carin avait, pour l’occasion, créé un « récit complet géant » qui mettait Edgar P. Jacobs en contact avec ses propres héros. « Le Théâtre du Mystère » était l’histoire d’un petit garçon né au début du siècle qui s’amuse dans son théâtre de marionnettes et qui, en grandissant, va fouler la scène de Faust et se perdre dans ses songes. Cet exemplaire parfaitement conservé de 84 pages qui comprenait également les aventures de Ric Hochet, de Bob Morane et aussi de Cubitus est, à lui seul, un eldorado. On s’y noie avec béatitude. Entre une réclame pour la gamme Technic de Lego et la présentation en couleur d’une très désirable pelleteuse, la revue évoquait la sortie de « Marche à l’ombre » et de « Ghostbusters » au cinéma. Je me familiarisais avec des noms qui devinrent par la suite des compagnons de route : André Juillard, Serge Clerc, Jacques Tardi ou Bob de Moor. Chacun rendait un hommage dessiné à l’ex-baryton de l’Opéra de Lille qui avait appris le chant avec un ténor de la Scala et qui bifurqua vers le 9ème art devenant ainsi le premier collaborateur d’Hergé et l’illustrateur de La Guerre des mondes de H. G. Wells. Ce roi des couleurs et des détails, grand ordonnateur du costume, m’avait tapé dans l’œil. Il ressemblait à Simenon, lunettes à épaisses montures apparentes, nœud papillon et ce demi-sourire qui ouvre la porte aux vies inventées. J’étais accro à cette série classique d’aspect, aux bulles charnues, vantant à la fois la technologie et ne méprisant ni les spirites, ni les fables ancestrales, à la fois du côté de Maigret et de Flash Gordon. Blake & Mortimer, c’est le futur graphique irrigué par le fantastique du réel. Pour fêter les 80 ans, les éditions La Sirène ont eu la bonne idée de faire reparaître les conversations de François Rivière avec Edgar P. Jacobs (enregistrées sur magnétophone au printemps 1976) que les spécialistes connaissent sous le nom des Entretiens de Bois des Pauvres et d’y ajouter un avant-propos de José-Louis Bocquet. Au cours de cet échange, le magicien des masques interchangeables expliquait son inclination pour le grandiose : « En fait, aussi loin que je remonte dans le passé, j’ai toujours été fasciné par ce que l’on appelle le spectacle, que ce soit le théâtre, les cortèges, les grandes cérémonies, les parades militaires, les processions et même les bonnes vieilles messes de jadis. En somme, en un mot, toute manifestation où se conjuguent la splendeur du décor et la magie de la musique ». Si dans les années 70, nous n’avions pas encore pris la mesure de l’œuvre de Jacobs, aujourd’hui, il est, sans aucun doute, le Rayon Universel de la BD.

Conversations avec Edgar P. Jacobs – François Rivière – La Sirène 128 pages