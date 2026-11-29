En Corée du Sud, l’essor de l’intelligence artificielle (IA) a facilité de nouvelles formes de tricherie aux examens, plongeant les autorités dans une véritable course à la surveillance. Au-delà de la fraude, c’est une crise de confiance qui gagne toute cette société asiatique où les examens, sanctions d’études difficiles, sont quasiment sacrés.

En Corée du Sud où la compétition scolaire conditionne largement l’accès aux meilleures universités, puis aux carrières les plus convoitées, réussir un concours peut déterminer toute une existence. Avec le Suneung, l’examen national d’entrée à l’université, les autorités ont ainsi décidé de mettre en place un dispositif de surveillance exceptionnel.

Une mobilisation qui témoigne autant de la sophistication des nouvelles méthodes de triche que d’une véritable inquiétude collective face à l’intelligence artificielle (IA).

Le 19 novembre 2026, des centaines de milliers candidats ont passé cette épreuve décisive pour leur avenir académique et professionnel. Dans tous les centres d’examen du pays, les mesures de sécurité ont été considérablement renforcées. Les téléphones portables ont fait l’objet de contrôles, tout accès à Internet a été coupé. Les surveillants ont également été invités à vérifier les lunettes, les vêtements et les accessoires de chaque étudiant présent dans les salles, susceptibles de dissimuler des dispositifs de captation. Jusqu’aux boutons des vestes et des pantalons des uniformes scolaires, il a été demandé aux étudiants de les recouvrir d’un scotch transparent afin de prévenir l’utilisation de caméra-espion. Une alerte sonore a été déployée nationalement et envoyée sur les téléphones des élèves afin de déceler d’éventuels appareils dissimulés dans les salles d’examen.

Cette mobilisation trouve son origine dans plusieurs affaires qui ont ébranlé le monde universitaire et les concours nationaux. Parmi elles, celle de Han Won-seok, 34 ans, soupçonné d’avoir utilisé un dispositif particulièrement élaboré pour obtenir des résultats quasi parfaits à un concours national d’expertise comptable et fiscale (avec 159 bonnes réponses sur 160). Selon les éléments rapportés, le candidat avait dissimulé une micro-caméra dans un ruban correcteur, dont les images étaient transmises à une intelligence artificielle générative. Les réponses lui parvenaient ensuite sur un écran miniature relié à un smartphone dissimulé.

Mais cette affaire n’est que la partie émergée d’un phénomène plus vaste. À l’université Yonsei, l’un des établissements les plus prestigieux du pays, un autre scandale a également éclaté après un examen organisé en ligne le 15 octobre dans le cadre d’un cours consacré au traitement du langage naturel et à ChatGPT. Sur les quelques 600 étudiants inscrits, plusieurs centaines sont soupçonnés d’avoir utilisé des outils d’intelligence artificielle pour répondre aux questions. Malgré un dispositif de surveillance imposant de filmer simultanément leur visage, leurs mains et leur écran d’ordinateur, certains auraient exploité les angles morts de leur caméra ou ouvert plusieurs fenêtres pour contourner les contrôles. Un sondage réalisé auprès des étudiants sur l’application communautaire Everytime a même recueilli 190 réponses reconnaissant des pratiques frauduleuses sur 353 participants. Des chiffres qui, sans établir le nombre exact de fraudeurs, donnent la mesure du malaise.

Une société sous pression

Pour comprendre cette multiplication des affaires, il faut regarder au-delà des seuls outils technologiques. La société sud-coréenne entretient depuis longtemps une relation particulièrement exigeante avec la réussite scolaire. L’accès aux universités les plus prestigieuses, notamment celles regroupées sous l’acronyme SKY (Séoul, Korea et Yonsei) constitue un marqueur déterminant de la trajectoire sociale. Les classements, la compétition et la sélection structurent ainsi une partie importante de la vie des jeunes générations qui sont soumis à une pression énorme par la société et leurs familles respectives.

Pour Kwak Keum-joo, professeure émérite à l’université nationale de Séoul, cette pression favorise une culture dans laquelle le résultat tend à prendre le pas sur les moyens employés pour l’obtenir. Lorsque la réussite devient une exigence sociale, certains candidats peuvent être tentés de franchir les limites pour ne pas se retrouver distancés. Le professeur Kim Hack-jin, de l’université de Corée, souligne également la peur du déclassement et de l’exclusion. Dans un environnement où un examen peut peser lourdement sur l’avenir, l’échec n’est plus nécessairement vécu comme un simple revers scolaire, mais comme une menace pour l’estime de soi et la place occupée dans la société. L’intelligence artificielle est venue accentuer ces fragilités.

Contrairement aux méthodes traditionnelles, elle permet de dissimuler la fraude derrière des objets d’apparence ordinaire et des dispositifs parfois difficiles à identifier. Ce phénomène ne s’est d’ailleurs pas limité aux examens nationaux. Selon une enquête menée en 2024 par l’Institut coréen de recherche pour l’enseignement et la formation professionnels auprès de 726 étudiants, 91,7 % déclaraient utiliser l’intelligence artificielle dans leurs travaux universitaires ou leurs recherches. Pourtant, l’encadrement institutionnel reste en retard sur les pratiques : 71,1 % des 131 universités interrogées par le Conseil coréen pour l’enseignement universitaire ne disposaient d’aucune politique officielle concernant l’IA générative. Un décalage qui entretient la confusion entre assistance autorisée, utilisation contestable et fraude caractérisée.

La méfiance, nouvelle épreuve pas prévue au programme

À mesure que les outils se perfectionnent, la suspicion gagne également les espaces où aucune fraude n’a nécessairement été démontrée. Les candidats ayant obtenu d’excellents résultats peuvent désormais être sommés de justifier leur honnêteté. Le cas de Lee Jin-woo, qui avait obtenu la note maximale à un test d’admissibilité aux études de droit (LEET), illustre ce climat particulièrement tendu. Mis au défi de prouver qu’il n’avait pas triché, il a été retrouvé sans vie dans une chambre de motel de Séoul le jour même de son examen. Un décès officiellement du à « son épuisement physique et mental » selon ses propres mots, dans une note retrouvée près de lui.

Cette défiance généralisée pose une question autrement plus profonde que celle de la sécurité des examens : comment préserver la confiance lorsque la technologie rend la tromperie toujours plus difficile à détecter ? Les psychologues rappellent que la surveillance et les sanctions restent nécessaires, mais qu’elles ne sauraient constituer une réponse suffisante. Interviewé par le Korean Herald, le professeur Kim Hack-jin a récemment mis en garde contre une course permanente entre les dispositifs de contrôle et les individus déterminés à les contourner. Plus la surveillance se renforce, plus les fraudeurs cherchent de nouvelles failles, au risque de transformer chaque examen en opération de sécurité.

Les deux universitaires plaident ainsi pour une réhabilitation de l’éducation à l’éthique, à l’école comme au sein des familles. L’honnêteté ne devrait pas seulement être motivée par la peur d’une sanction, mais devenir une valeur intériorisée, indissociable du respect de soi et des autres. Une réflexion qui suppose également de desserrer l’étau d’une compétition sociale où un résultat isolé peut sembler décider de toute une vie. Comme le souligne Kwak Keum-joo, le danger ne réside pas uniquement dans les capacités de l’intelligence artificielle à faciliter la tromperie, mais aussi dans sa faculté à alimenter la méfiance, la confusion et les conflits entre les individus. Une inquiétude qui résume le paradoxe sud-coréen : à force de vouloir démasquer les tricheurs, la société risque de ne plus savoir à qui accorder sa confiance.

Au « pays du Matin calme », l’intelligence artificielle n’a donc pas simplement introduit de nouvelles méthodes de triche. Elle révèle les failles d’un système déjà soumis à une pression considérable et accélère une crise de confiance qui dépasse largement les salles d’examen, qui a déjà couté son poste au ministre de l’Éducation. Ce dernier a estimé être trop âgé pour comprendre ces changements de mentalité au sein de la nouvelle génération.

Sources : Korean Herald et Korea JoongAng Daily