La beauté s’achète, surtout dans les cliniques de chirurgie de Los Angeles, où un ravalement de façade vous libère du poids des ans. Cette honte de l’âge est-elle un progrès? Nathalie Azoulai a mené son enquête.

Qui aurait cru qu’une écrivaine telle que Nathalie Azoulai, lauréate du prix Médicis pour Titus n’aimait pas Bérénice, jetterait son dévolu sur un sujet aussi galvaudé que la chirurgie esthétique. « Un sujet futile […] un sujet de nantis. En somme un très mauvais sujet », s’amuse-t-elle avant de brillamment démontrer le contraire. Pour ce faire, la romancière a posé ses valises à Los Angeles, la Mecque de la chirurgie esthétique. Postée chaque matin dans un café du très chic quartier de Beverly Hills, elle épie les conversations de femmes en leggings venues boire leur latte avant de filer, qui vers son club de fitness qui vers son bar à injections. Mais son objet d’étude de prédilection reste les actrices. Elle connaît leur filmographie sur le bout des doigts, les a vues vieillir et, grâce ou à cause de la chirurgie, se transformer jusqu’à devenir méconnaissables. Lèvres repulpées, rides lissées, pommettes rehaussées, elles incarnent désormais ce Nouveau Visage qui règne en maître sur nos désirs et nos imaginaires. Céder ou ne pas céder à ce diktat qui veut qu’on vieillisse sans que cela se voie ? La question est plus profonde qu’il n’y paraît. Qu’est-ce que ce nouveau visage qui ne doit plus rien ou presque à la génétique et tout à la patte d’un chirurgien ? Que dit-il de nous, de nos peurs, de nos fantasmes ? Quid de « notre identité si le temps ne nous marque plus » ? Cette mutation esthétique ne cache-t-elle pas une profonde transformation anthropologique ? Nathalie Azoulai pose les questions, mais se garde bien d’apporter des réponses. Elle enquête, prospecte, rencontre les plus grands chirurgiens, ceux qui se sont penchés sur les visages les plus célèbres, mais relit aussi ses classiques. Rilke, Baudelaire et surtout Proust. Proust dont le narrateur dans La Recherche, et plus précisément dans la scène finale du « Bal des têtes », est confronté au vieillissement des autres, mais demeure incapable d’appréhender le sien. Comment résister à la tentation de « faire des trucs », « to do things », comme disent les Américaines ? Une tentation qui concerne majoritairement les femmes. Certains hommes aussi. Mais l’écrivaine le rappelle, 85 % de la clientèle des cliniques esthétiques est féminine. Et le féminisme dans tout cela ? C’est en son nom que Valeria Bruni-Tedeschi décide dans Eleonora Duse d’apparaître sans fard et avec ses rides. Elles ne sont pas légion à avoir ce courage. Citons quand même Charlotte Rampling, Isabella Rossellini, Josiane Balasko. Pour les autres, Andie MacDowel en tête, Nathalie Azoulai a tôt fait de repérer derrière le naturel revendiqué quelques menus travaux de façade. Elle ne juge, ni ne condamne, et confesse avoir elle-même cédé aux sirènes du « no aging ». Loin de l’essai universitaire, son livre est celui d’un auteur en prise directe avec le réel qui met en lumière une mutation profonde de notre société. Effrayant mais fascinant.

Le Nouveau Visage, Nathalie Azoulai, Éditions L’Iconoclaste, 2026.