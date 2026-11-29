Dans Sartre pour mémoire, l’historien Michel Winock raconte sa formation intellectuelle à l’ombre de l’un des plus célèbres penseurs du XXᵉ siècle, Jean-Paul Sartre (1905-1980). Son héritage est immense mais il est également l’un des plus controversés.

Après avoir régné d’un esprit de fer, depuis son QG du Café de Flore, sur plusieurs générations, les zones grises ont fini par être éclairées par de courageux écrivains, essayistes, philosophes qui n’ont pas hésité à remettre en question les prophéties de la Pythie de Saint-Germain-des-Prés, enragée qu’on puisse remettre en question ses choix idéologiques pourtant contestés sur le terrain des opérations politiques et militaires.

Déception

Oui, il en fallait du courage pour s’opposer frontalement à la figure de proue de l’existentialisme. Ne disait-on pas qu’il valait mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Raymond Aron ? Contredire l’auteur de L’Être et le Néant vous envoyait direct au goulag des idées interdites. Aron, pourtant, avait publié en 1955 L’opium du peuple où il dénonçait le totalitarisme stalinien. L’ouvrage venait après Le Zéro et l’Infini, roman politique d’Arthur Koestler, ami du couple Sartre-Beauvoir, dans lequel il rappelait les fameux procès de Moscou des années 1930 et mettait à nu les mécanismes des purges staliniennes.

A lire aussi: Mao, on refait le match

Michel Winock, donc, nous offre son portrait de Sartre. Il résume ce qu’il lui doit, une sorte d’éducation littéraire subjective, une amitié livresque, de celle qui vous accompagne toute une vie, même si l’écrivain choisi finit par vous décevoir par ses déroutantes prises de position. Il y a de belles pages consacrées à la découverte de La Nausée. Le personnage d’Antoine Roquentin entre dans son « imaginaire littéraire ». Il le décrit déambulant dans cette ville portuaire qui ressemble au Havre. Je ne peux m’empêcher de penser, ici, à Marguerite Duras et à son singulier roman Emily L. À chacun ses compagnons de solitude tranquille. Le bruit et la fureur du monde ne parasitent pas encore la phrase de Sartre. La Nausée est d’abord un roman psychologique, mais il nous touche car ce que ressent Roquentin « est à l’échelle de l’humanité. » Winock, dont l’analyse du roman donne envie de le relire, précise : « (…) pour moi, Sartre apparaissait – éclatait même – comme un vrai romancier, dont les dons d’écriture, de création d’atmosphère et d’invention d’êtres funambulesques me sautaient aux yeux. » Sollers m’avait dit à peu près la même chose, ajoutant : « Ça tient la route soixante ans après, croyez-moi. »

Avec Sartre dans l’isoloir, avec Mauriac en pensée

Winock est mendésiste. C’est un « catho de gauche » par mimétisme familial. Il est farouchement anticolonialiste. Il apprécie Camus, son amour de la liberté, est irrité par Mauriac, dont il apprécie cependant le Bloc-notes. Il vote « non » au référendum constitutionnel de 1958. « Voter ‘’oui’’ ne peut s’adresser qu’au fascisme », écrit Sartre dans son célèbre article, « La Constitution du mépris », paru dans L’Express, de septembre 1958. Mauriac, partisan du général de Gaulle, avait voté « oui ». Winock résume : « Mauvais joueur, j’ai voté en trichant : avec Sartre dans l’isoloir, avec Mauriac en pensée. »

A lire aussi: Non, Mme Abomangoli, l’islamisme n’est pas une opinion

Winock revient sur le couple Sartre-Beauvoir qui eut une influence considérable sur la jeunesse. Il évoque les changements de mentalité, la libération des mœurs, la guerre d’Algérie, Mai 68. Les échanges étaient violents, mais on côtoyait les sommets de la réflexion. C’était argument contre argument. Sartre, bien sûr, sifflait la fin de la partie en traitant l’adversaire de fasciste, la plus disqualifiante des insultes. Winock ne passe pas sous silence les désastres du communisme et l’entêtement aveugle de Sartre. Aujourd’hui, certes, on ne risque plus rien en le disant. La statue du commandeur a de la mousse sur la tête et les épaules. Sartre a toujours tiré profit de la défense du communisme, même à la pire période du stalinisme. Cependant le rapport secret lu par Khrouchtchev devant le XXᵉ Congrès du Parti communiste de l’URSS, révélé en juin 1956 par Le Monde, descendait en flammes Staline le paranoïaque sanguinaire. Sartre dénonça à son tour le régime. Mais il le fit sous la pression de la vérité, car évoquer la monstruosité du système, son échec économique, ses crimes de masse, c’était faire le jeu de l’ennemi, affirmait-il. Et la répression sanglante de l’insurrection hongroise par les chars soviétiques au début de novembre de cette année terrible n’ébranla guère Sartre et ses séides. L’argument était prêt : les chars soviétiques avaient sauvé la Hongrie d’une contre-révolution fasciste. Au fond de son cerveau binaire, tout anticommuniste restait un chien. Devant la force du réel, Sartre finit par rompre avec le stalinisme, mais ne tourna nullement le dos à l’utopie du « grand soir ». Ainsi le retrouvait-on en 1970, en compagnie de Beauvoir, en train de distribuer le journal maoïste La Cause du peuple dans le Paris populaire. La même année, il haranguait les ouvriers de chez Renault, monté sur un tonneau de fioul, reconnaissable à son strabisme divergeant, rêvant une nouvelle fois de l’alliance improbable des prolétaires et des intellectuels. Winock écrit qu’il était « pathétique ». Ça reste aimable. On vivait les derniers feux de l’hégémonie sartrienne. De jeunes et brillants philosophes allaient bientôt s’emparer de la forteresse lézardée.

Sartre est mort le 15 avril 1980, mais son manichéisme idéologique fonctionne encore à plein régime. L’autre reste l’adversaire à abattre. On le discrédite sans argument, on le stigmatise sans analyse, à coup de slogans, d’anathèmes ; la nuance n’est plus de mise, la censure est à l’œuvre, le bannissement social est la condamnation suprême. La police de la pensée est guidée par une « éthique de conviction » plutôt que par une « éthique de responsabilité », pour reprendre la distinction de Max Weber. Rien de nouveau sous le soleil. Seuls les noms des juges moraux ont été remplacés.

Michel Winock, Sartre pour mémoire, Flammarion. 256 pages