On résume volontiers la différence entre judaïsme et christianisme par l’attente du Messie : encore à venir pour les uns, déjà venu pour les autres. Cette symétrie est trompeuse. Le Christ, Dieu fait homme, est le pilier du christianisme. Le Messie juif, absent de la Torah, n’est qu’un roi, un homme, l’horizon d’une espérance historique. Ce qui sépare les deux religions est bien plus profond que la question messianique.

« Les Juifs attendent encore le Messie ; pour les chrétiens, il est déjà venu. » Cette idée reçue a la force des formules lapidaires, et le philosophe Michel Onfray la reprend à son compte. Elle laisse entendre que les deux religions tournent autour d’un même axe et ne se séparent que sur une question de calendrier.

Juifs et chrétiens disent bien « Messie », mais ne désignent pas la même réalité. Pour les uns, c’est un homme couronné, dont on espère qu’il rétablira la justice et la souveraineté d’un peuple. Pour les autres, c’est Dieu lui-même, venu sauver le monde. Même lorsqu’on admet cette différence, on garde l’impression que cette figure occupe la même place dans les deux religions : le centre. L’impression se renforce lorsqu’on prête au judaïsme, comme au christianisme, l’ambition de sauver le monde.

Une telle lecture fait du judaïsme un christianisme inachevé, une religion définie par ce qui lui manque. Ce schéma a longtemps nourri l’antijudaïsme chrétien. Il masque surtout l’essentiel : le judaïsme ne s’organise pas autour d’une personne attendue, mais autour d’un Dieu qui ne s’incarne en aucun homme et d’une Loi confiée à un peuple. Le Messie n’y est pas une réalité métaphysique. C’est une espérance politique.

« Oint », c’est-à-dire couronné

En hébreu, mashiah signifie « oint » : celui sur la tête duquel on a versé l’huile pour le sacrer. Dans l’Israël antique, on ne posait pas de couronne sur la tête du roi : on l’oignait. L’onction tenait lieu de couronnement.

Saül est l’oint de l’Éternel, David aussi ; Salomon est oint le jour où il monte sur le trône. Le grand prêtre l’est également, car l’onction consacre une fonction, non une nature. Le prophète Isaïe va jusqu’à appeler « oint » Cyrus, un roi perse qui n’est pas juif, parce qu’il a permis le retour des exilés. Dans la langue de la Bible, le messie, c’est le couronné.

La Bible annonce-t-elle pourtant la venue d’un couronné particulier ? Il faut d’abord interroger la Torah, les cinq livres de Moïse, qui sont pour le judaïsme le cœur de la Révélation : c’est elle qui est donnée au Sinaï, elle que l’on lit chaque shabbat, elle qui fonde les commandements. Or la Torah ne connaît aucun Messie. Elle prévoit seulement qu’Israël pourra se donner un roi, et elle l’encadre aussitôt : il ne multipliera ni les chevaux, ni les femmes, ni l’or, et il copiera la Loi pour la lire tous les jours de sa vie. Le roi y est un homme soumis à la Loi, non un sauveur.

Les rares versets que l’on a plus tard lus comme des allusions au Messie, la bénédiction de Jacob à Juda ou l’étoile issue de Jacob dans l’oracle de Balaam, parlent de royauté et de victoire. C’est après coup que des lecteurs, juifs comme chrétiens, y ont vu le Messie ; Maïmonide lui-même les invoque. Mais le texte, lui, n’en dit rien. L’essentiel du judaïsme, une Loi donnée à un peuple, s’est donc formulé sans aucune figure messianique.

C’est seulement des siècles plus tard, chez les Prophètes, face aux invasions puis à l’exil, qu’on trouve l’espérance d’un roi de la lignée de David, qui rétablirait la justice et rassemblerait les dispersés. Le mot mashiah n’y désigne d’ailleurs jamais ce roi à venir : il ne prend ce sens qu’à l’époque du Second Temple, peu avant notre ère. Le livre de Daniel parle certes d’un « chef oint », mais les commentateurs juifs l’identifient à Cyrus ou à un grand prêtre. Ces textes expriment les espérances d’un peuple vaincu, qui attend un souverain digne de ce nom.

Aucun de ces textes ne parle d’un être divin, d’un homme qui mourrait pour racheter les péchés du monde, ni d’une résurrection qui sauverait les âmes. La Torah, du reste, ne connaît aucune résurrection, ni pour un Messie ni pour personne. Y lire le Christ suppose de partir de la conclusion, puis de chercher ce qui semble l’annoncer.

La tradition rabbinique a développé cette attente sans en changer la nature. Le Messie du Talmud est un roi qui rassemblera les exilés et rétablira la souveraineté d’Israël. Maïmonide, le grand rabbin et philosophe du XIIe siècle, reprend à son compte une formule des Sages du Talmud : entre ce monde-ci et les jours du Messie, il n’y aura d’autre différence que la fin de la domination des puissances étrangères. Le Messie n’aura pas à accomplir de miracles ; rien ne changera dans l’ordre de la nature, le monde suivra son cours. Maïmonide propose aussi un critère d’une grande simplicité : s’il échoue ou s’il est tué, c’est qu’il n’était pas le Messie. Le christianisme affirme au contraire que c’est par sa mort que le Christ sauve.

Un roi juste, la fin de l’oppression, la paix retrouvée : l’espérance messianique juive relève de l’histoire, non de la métaphysique. Elle n’a d’ailleurs rien d’exceptionnel. Dans la détresse, toutes les sociétés ont espéré un sauveur politique, un régime ou un homme qui changerait le cours des choses, avec ce que la figure de l’homme providentiel comporte de promesses et de dangers. Le judaïsme a donné à cette espérance universelle un nom, une lignée, celle de David, et un horizon. Il n’en a jamais fait un dieu.

Ce qui est au centre

Le Messie n’a pas la même nature dans les deux religions, et il n’y occupe pas non plus la même place, parce qu’elles n’ont pas le même centre. Toutes deux placent Dieu au plus haut. Mais l’une le reconnaît dans un homme ; l’autre le tient pour radicalement distinct de toute créature.

Dans le christianisme, le Messie est Dieu fait homme. Le Christ est adoré, reçu dans l’eucharistie, confessé comme le Fils. Le titre messianique et la divinité se rejoignent en une même personne, qui ne peut être qu’au centre.

Dans le judaïsme, Dieu reste hors du monde. Le couronné attendu n’est qu’un homme. Sa venue serait un événement de l’histoire, comme le fut la sortie d’Égypte, et non une incarnation. Lui rendre un culte serait précisément l’idolâtrie que la Torah interdit.

On pourrait n’y voir qu’une subtilité de théologiens. Mais cette différence se lit partout, dans la manière dont chacune des deux religions vit, prie et se définit.

Le calendrier. L’année chrétienne suit la vie du Christ : l’Avent prépare sa venue, Noël célèbre sa naissance, le Carême et Pâques sa mort et sa résurrection, l’Ascension son départ. L’année juive commémore la sortie d’Égypte, le don de la Loi au Sinaï, la traversée du désert, la création du monde, le pardon des fautes. Aucune fête juive n’est consacrée au Messie. Tout au plus laisse-t-on, au soir de Pessah, la Pâque juive, une coupe pour le prophète Élie, censé annoncer sa venue.

La prière. Au centre de la messe se trouve le corps du Christ ; au centre de l’office juif, le rouleau de la Torah, que l’on lit devant l’assemblée. La prière quotidienne, la Amida, demande certes le rassemblement des exilés, le rétablissement des juges, la reconstruction de Jérusalem et la venue du descendant de David. Mais ces demandes sont de même nature que celles qui les entourent : la sagesse, le pardon, la guérison, la pluie, la paix. On demande à Dieu un roi juste comme on lui demande la pluie. Le Messie est l’objet d’une prière ; il n’est jamais celui que l’on prie.

L’appartenance. On devient chrétien en confessant que Jésus est le Christ ; le Credo lui consacre l’essentiel de son texte. On est juif par la naissance, ou on le devient en acceptant les commandements de la Torah. Personne ne demande à un converti de professer une doctrine du Messie. Un chrétien qui cesse de croire au Christ cesse d’être chrétien ; un Juif qui ne croit pas au Messie reste juif.

L’étude. La Mishna, première mise par écrit de la Loi orale, c’est-à-dire de la tradition transmise de bouche à oreille à côté de la Torah écrite, a été rédigée vers l’an 200. Elle compte soixante-trois traités, qui portent notamment sur la prière, le shabbat, les fêtes, le mariage, le commerce, la justice et la pureté. Le Messie n’y apparaît pratiquement pas. On objectera que Maïmonide fait de sa venue l’un de ses treize principes de foi. Mais ces principes n’ont jamais défini l’appartenance au peuple juif, et les rabbins après lui ont discuté leur caractère obligatoire. Maïmonide lui-même précise que l’ordre et le détail des temps messianiques ne sont pas un principe de la religion. Il ajoute que les Sages ont désiré ces temps pour pouvoir étudier la Torah en paix. Le Messie est au service de la Torah, et non l’inverse.

Un test simple permet de mesurer cette différence. Retirons le Christ du christianisme : il ne reste rien, ni Évangiles, ni sacrements, ni Église, ni même le nom de la religion. Retirons le Messie du judaïsme : le shabbat, les règles alimentaires, les fêtes, l’étude, la prière et la Loi demeurent intacts. Quelques phrases de la liturgie perdent leur objet ; la maison tient debout. Retirons en revanche la Torah : il ne reste plus rien.

Le Messie est un horizon du judaïsme, non son pilier. Le Christ, lui, est le pilier même du christianisme.

Aux sources d’une confusion

Comment un même mot a-t-il pu donner naissance à une telle confusion ? Tout commence par une traduction. Les Juifs d’Alexandrie, en traduisant la Bible en grec, ont rendu mashiah par christos, « oint ». Les disciples de Jésus ont donné ce titre à leur maître, et l’adjectif est devenu un nom propre : Jésus l’oint est devenu Jésus-Christ. Le mot est resté ; son sens a changé du tout au tout. Le titre d’un roi est devenu le nom d’un Dieu.

La confusion tient aussi à un besoin. Le christianisme naissant devait montrer que sa foi accomplissait une promesse. Il a relu la Bible hébraïque comme une annonce du Christ et s’est proclamé le « véritable Israël ». Dans ce récit, le Messie devient le centre de l’histoire juive parce qu’il est celui de l’histoire chrétienne, et les Juifs deviennent ceux qui attendent encore.

Elle tient enfin au regard de l’observateur. Celui qui regarde le judaïsme depuis une culture façonnée par le christianisme y cherche l’équivalent du Christ. Il prend pour un pilier ce qui n’est qu’un horizon, et pour une figure divine ce qui n’est qu’une figure royale. Ce n’est pas une tromperie, mais une manière de voir, devenue si commune qu’elle passe pour une évidence. Lorsque Michel Onfray voit dans la Bible la biographie d’une idée, un prophète annoncé puis déclaré venu, il reprend sans le vouloir le schéma des théologiens qu’il combat.

La même projection porte sur la vocation que l’on prête au judaïsme. Puisque le christianisme veut sauver le monde, on attribue au judaïsme une mission comparable : « réparer le monde », le tikoun olam, dont le Messie serait l’artisan. Or la Torah demande au peuple juif la fidélité à une alliance, le pacte conclu entre Dieu et Israël, non le salut de l’humanité. Certes, les Prophètes espèrent que les nations viendront à la lumière d’Israël. Mais cette lumière rayonne par l’exemple d’un peuple fidèle ; elle ne suppose aucune mission de salut, et le judaïsme ne cherche pas à convertir le monde. L’expression tikoun olam désigne d’abord, dans la Mishna, une mesure prise « pour le bon ordre du monde ». Elle ne prend un sens cosmique qu’avec la kabbale du XVIe siècle, et ne devient un mot d’ordre progressiste qu’au XXe siècle, dans des courants libéraux américains. Quant à la prière Aleinou, qui espère voir le monde « réparé par la royauté du Tout-Puissant », c’est Dieu qui y règne : elle n’assigne aucun programme au peuple juif.

C’est d’ailleurs avec la kabbale d’Isaac Louria que le Messie prend, au sein du judaïsme rabbinique, une dimension mystique : il devient l’artisan d’une réparation cosmique. L’aventure de Sabbataï Tsevi, proclamé Messie en 1665 et converti à l’islam l’année suivante, montre ce qui arrive lorsque l’espérance messianique quitte l’histoire pour la métaphysique : un faux messie, puis la désillusion de communautés entières. L’épisode confirme, à sa manière, le critère de Maïmonide.

Deux questions

La symétrie de départ ne tient donc pas. La différence ne porte pas seulement sur la place accordée au Messie, mais sur sa nature et sur ce qui constitue le cœur de chacune des deux religions. Le christianisme est bâti autour d’une personne, le Christ, à la fois son Dieu et son Messie, et se donne pour mission de sauver le monde. Le judaïsme est bâti autour d’un Dieu transcendant et d’une Loi donnée à un peuple. À l’horizon, il espère aussi un roi juste de la lignée de David : un homme, un couronné.

Dire que les Juifs attendent ce que les chrétiens ont déjà reçu, c’est supposer que les deux religions posent la même question. Or ce n’est pas le cas. Le christianisme demande comment l’homme, et avec lui le monde, peut être sauvé. Le judaïsme demande comment un peuple peut vivre son alliance avec Dieu. La première question a pour réponse le Christ. La seconde n’a pas besoin du Messie pour trouver la sienne.

Repères