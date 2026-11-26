L’élection de Marine Le Pen peut-elle vraiment donner un coup d’arrêt à l’islamisation de la France? La volonté de la dirigeante du RN de combattre l’islamisme sans jamais remettre en cause ce qui cloche dans l’islam lui-même relève-t-il de l’impasse, comme le soutient par exemple Eric Zemmour? Pour enrayer durablement cette influence, l’État devra au contraire refuser toute normalisation de la charia et des textes qui la fondent, même sous couvert de pratique religieuse, insiste Aurélien Marq dans son analyse.

Pour quiconque refuse l’islamisation de la France, Marine Le Pen fait partie des candidats que l’on regarde forcément avec bienveillance. Peu importe pour quelles raisons on s’oppose à l’emprise croissante de l’islam sur notre société : par adhésion à la vision classique de la laïcité, par attachement à l’identité française, à la civilisation occidentale, ou encore au nom d’une certaine conscience de la dignité humaine qui court de Socrate à Confucius, de l’élan chevaleresque aux vertus du bushido. Un constat demeure : le RN, tout comme l’UDR, Reconquête! ou même l’aile droite de LR (hélas lourdement handicapée par son aile gauche), est fondamentalement dans notre camp.

Il n’en est que plus frustrant de constater qu’une fermeté manifestement sincère – on pense par exemple à la volonté d’interdire le hijab dans l’espace public – se heurte à un impensé qui risque de nuire au projet politique du RN si celui-ci devait accéder au pouvoir.

Ainsi, en réponse aux propos de Nadège Abomangoli (LFI) déclarant : « On a le droit, idéologiquement, d’être islamiste, on n’a juste pas le droit d’être dangereux et de commettre des attentats », Marine Le Pen a publié sur X (ex-Twitter) : « Pour La France insoumise, l’islamisme est une opinion. Pour nous, il sera interdit. […] Il ne s’agit pas de s’attaquer à une religion, il s’agit de dénoncer et de combattre avec la plus grande fermeté une idéologie totalitaire qui a fait des morts et qui menace nos droits les plus fondamentaux », livrant ainsi une dénonciation lucide et sans complaisance du projet de LFI. Interdire l’islamisme, en tout cas le dénoncer et le combattre, sans s’attaquer à une religion – sans s’attaquer à l’islam… Est-il seulement possible de séparer clairement deux idéologies qu’on appellerait respectivement islam et islamisme ?

Car enfin, faire l’apologie du Coran et le présenter comme une référence légitime, quand on sait que bien des choses que ce livre encourage, voire prescrit, sont contraires à nos lois, est-ce l’islam auquel il ne s’agit pas de s’attaquer, ou l’islamisme qui sera interdit ?

Glorifier le soi-disant prophète de l’islam – qui, entre autres aspects de sa biographie, épousa Aïcha quand elle avait 6 ans et eut des rapports sexuels avec elle à 9 ans – et le présenter comme le « bel exemple » et le « meilleur des hommes », est-ce l’islam auquel il ne s’agit pas de s’attaquer, ou l’islamisme qui sera interdit ?

Faire apprendre et réciter à des enfants les hadiths sahihs d’An-Nawawi, ainsi que l’a fait la Grande Mosquée de Paris en 2021 – hadiths dont le n° 8 valorise les conversions forcées et dont le n° 14 légitime la violence contre les apostats –, est-ce l’islam auquel il ne s’agit pas de s’attaquer, ou l’islamisme qui sera interdit ?

Marine Le Pen a raison de ne pas vouloir d’une République qui prétendrait sonder les reins et les cœurs et multiplierait les délits d’opinion : il n’y en a déjà que trop. Pour autant, il est totalement vain d’espérer lutter juridiquement contre l’islamisme si l’on se refuse au minimum à dénoncer clairement ce qu’il y a d’inacceptable dans l’islam et à en interdire la promotion. Pour reprendre la définition qu’en proposait Jean-François Clément dès 1983, l’islamisme consiste à donner une traduction concrète à « l’adage célèbre : Islâm, dîn wa dunya, l’islam est religion et monde, en étendant à l’infini le champ de l’islam. Celui-ci devrait être la source des lois, le fondement de la culture de base, la trame de l’éthique sociale, la forme de l’organisation politique, etc. » Or, pourquoi y aurait-il un problème à ce que l’islam soit source des lois, fondement de la culture et trame de l’éthique, s’il n’y avait aucun problème avec l’islam ?

Juridiquement, il ne serait pas nécessaire de cibler spécifiquement l’islam (ce qui serait d’ailleurs bancal). Attention, il ne s’agirait pas non plus de s’en prendre aux religions en général – c’est la faute sans cesse répétée d’une certaine sensibilité se disant laïque, qui feint d’oublier que tous les cultes ne se valent pas. On pourrait, par exemple, interdire l’apologie de toute idéologie hostile à la liberté de conscience, y compris lorsque cette apologie se manifeste par le port d’un signe ostentatoire d’adhésion sur la voie publique, et peu importe que cette idéologie prenne la forme d’un mouvement politique, d’un culte, d’une ONG, etc. On ne cible pas l’islam a priori, on ne cible pas les religions, on cible une catégorie d’idéologies de type sectaire, à la dangerosité évidente, et s’il s’avère qu’une religion tombe dans cette catégorie, la loi s’appliquera bien évidemment à elle.

Dans l’arrêt Refah Partisi et autres c. Turquie du 13 février 2003, la CEDH (que même l’extrême centre aura du mal à accuser de racisme, de xénophobie ou de « dérive droitière ») avait conclu à « l’incompatibilité de la charia avec les principes fondamentaux de la démocratie ». Si on prend cette conclusion au sérieux, les conséquences sont beaucoup plus profondes qu’un simple « interdisons ceux qui veulent imposer la charia » : il ne suffit pas d’empêcher que la charia devienne la norme, il faut refuser qu’elle soit une norme, c’est-à-dire une référence partagée, un élément considéré comme normal du paysage, aujourd’hui culturel et donc inéluctablement, demain, politique. Accepter des « accommodements raisonnables » avec des gens qui auraient une approche « modérée » de la charia serait déjà une faute : le fait même de poser le problème en ces termes, le fait même de discuter de la distance que l’on s’impose ou que l’on s’autorise par rapport à la charia, des libertés que l’on prend par rapport à la charia, reviendrait à légitimer le fait que la charia soit traitée comme un point de référence à partir duquel positionner le débat. Cette légitimation ouvrirait la porte à ceux dont la charia inspire la « pleine participation à la production des normes sociétales », pour citer l’expression de François Burgat, peu suspect d’islamophobie.

Le rôle de l’État n’est donc pas de dire si, oui ou non, il peut exister un islam sans la charia. Le rôle de l’État, si toutefois on partage sur ce sujet l’avis de la CEDH, est d’interdire toute normalisation de la charia, et peu importe que la tentative de normaliser l’inacceptable soit le fait d’un courant de pensée se disant islam, se disant religieux, s’accompagnant de pratiques de type cultuel, ou d’un courant de pensée ne présentant pas ces caractéristiques.

Il se trouve que cette réflexion sur la charia peut s’étendre au Coran et au « prophète » de l’islam. D’une part, on observe que l’islam valorise le Coran et le « prophète » en tant que références légitimes et positives (en tout cas, je ne connais aucun courant de l’islam qui ne le fasse pas). D’autre part, il ne suffit pas de se détourner à titre personnel de tel ou tel aspect d’un corpus idéologique ou d’un projet de société pour s’y opposer vraiment. Comparaison de circonstance : si demain j’appelle à voter pour Marine Le Pen, je contribuerai à donner du poids – politique et culturel – à la totalité de son programme, y compris aux points de ce programme avec lesquels je serais éventuellement en désaccord. Or, une religion, quelle qu’elle soit, parce qu’elle porte une vision du monde et une manière d’être au monde, porte aussi nécessairement un projet de société. Ou plus exactement : elle porte des convictions fortes sur les limites et les impératifs qui doivent s’imposer à tout projet de société, même si ces convictions, ces limites et ces impératifs ne sont pas toujours formellement théorisés ni explicitement exprimés par les fidèles ordinaires.

Personne à droite ne réduit nos concitoyens musulmans à leur affiliation cultuelle, ni ne prétend savoir a priori dans quelle mesure l’islam guide, ou non, leur engagement dans la vie de la Cité, ou leurs convictions morales et politiques individuelles. De même que rejeter le communisme n’est pas appeler à la haine contre les communistes, ou que rejeter le libéralisme n’est pas appeler à la haine contre les libéraux – et sans cette distinction de bon sens tout débat d’idées deviendrait impossible –, notre position ne porte pas sur les musulmans en tant que personnes, mais sur l’islam, qui n’est pas un folklore mais une idéologie, à prendre au sérieux, mais à laquelle il n’y a aucune raison d’accorder un statut privilégié.

Nous avons donc un devoir de clarté : acceptons-nous, oui ou non, que le Coran et le « prophète » inspirent la « pleine participation à l’élaboration des normes sociétales » d’un certain nombre de citoyens, ce qui a naturellement des conséquences pour tous puisque, par définition, les « normes sociétales » structurent la vie collective ? Et il ne suffit pas de dire, par exemple, que nous acceptons cette influence « sauf » (sauf le refus de la liberté de conscience, sauf le refus de l’égalité des droits civiques entre croyants et non-croyants, entre femmes et hommes, etc.) : comme avec la charia, si nous acceptons que cette influence est légitime « sauf », nous la reconnaissons en elle-même comme légitime. Le « sauf » sera du domaine des accommodements raisonnables, des petits pas, des effets cliquet et de la marée rongeant progressivement la falaise. L’acceptons-nous ?

Si la réponse est « oui », disons-le clairement et sans nous mentir les uns aux autres : nous acceptons l’islamisation culturelle, donc à terme l’islamisation des mœurs et des lois. Nous ne savons pas encore exactement dans quelle mesure cette islamisation transformera notre art de vivre et nos règles, mais nous savons qu’elle les transformera. Les limites seront à négocier, et cette négociation sera un rapport de force politique permanent (dans le meilleur des cas : certains islamistes envisagent clairement un rapport de force beaucoup plus brutal). Nous pourrons débattre du degré de souplesse ou de rigidité dans l’application des normes islamiques en France, mais nous ne pourrons plus refuser que ces normes demandent à être appliquées.

Si, en revanche, la réponse est « non », alors là aussi il faut le dire clairement. Dire clairement qu’à nos yeux, il n’est pas normal de construire sa vision du monde et de la société à partir d’un livre qui banalise l’esclavage sexuel, notamment des captives de guerre (sourate 4, versets 3 et 24 ; sourate 23, verset 6 ; sourate 33, versets 50 et 52 ; sourate 70, verset 30), un livre qui appelle au massacre des polythéistes, aux conversions forcées, et de manière répétée et insistante à la lutte armée contre les « mécréants » (sourate 2, versets 191 et 193 ; sourate 4, versets 71 à 77, 84, 89, 95 ; sourate 5, verset 33 ; sourate 8, verset 39 ; sourate 9, versets 5, 29, 38, 39, 73), un livre qui souhaite l’anéantissement des juifs et des chrétiens (sourate 9, verset 30). Ce n’est pas normal, exactement de la même manière que le racisme n’est pas normal, ou que la misogynie n’est pas normale (la misandrie non plus…), et nous ne tolérerons donc pas que ce soit normalisé.

Il s’agit en effet, pour citer Marine Le Pen, de « dénoncer et de combattre avec la plus grande fermeté une idéologie totalitaire qui menace nos droits les plus fondamentaux » et rien de plus – mais rien de moins. Ce qui impose d’ajouter une précision : bien que ce ne soit pas fait pour « s’attaquer à une religion », ce sera fait même si cela devait impliquer de « s’attaquer à une religion », c’est-à-dire en continuant à dénoncer et à combattre cette idéologie totalitaire même lorsque la promotion de ses préceptes ou de ses figures d’autorité se fait sous couvert d’un culte. Une idéologie ne devient pas intouchable sous prétexte qu’elle prétend avoir été inspirée ou dictée par un dieu.