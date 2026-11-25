Shiri Bibas et toutes les femmes victimes du 7 octobre : aucune ne doit être oubliée !

Il existe des silences qui blessent autant que les violences elles-mêmes. Des calvaires que l’on reconnaît immédiatement et d’autres qu’on hésite à regarder en face. Des victimes auxquelles la solidarité est spontanément accordée et d’autres dont le drame doit franchir le filtre des convictions politiques, des appartenances religieuses ou des alliances internationales. En ce 25 novembre, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, nous voulons rappeler une évidence : aucune femme victime ne devrait avoir à justifier son identité pour faire valoir sa souffrance.

Deux poids, deux mesures, une fois de plus…

Depuis le 7 octobre 2023, les violences sexuelles commises par le Hamas contre des femmes israéliennes ont profondément interrogé la conscience internationale. Étrangement, il aura fallu attendre plusieurs mois pour que les Nations unies apportent une reconnaissance institutionnelle à ces crimes. Le 4 mars 2024, Pramila Patten, représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU chargée des violences sexuelles en période de conflit, a rendu publiques les conclusions de sa mission en Israël. Son équipe a estimé qu’il existait des motifs raisonnables de croire que des viols, notamment collectifs, avaient été commis dans plusieurs lieux lors des attaques du 7 octobre. Elle a également recueilli des informations claires et convaincantes selon lesquelles certains otages avaient aussi subi des violences sexuelles en captivité. Le rapport du Secrétaire général de juillet 2025 a repris ces conclusions et fait état de leur corroboration par la Commission d’enquête indépendante des Nations unies. En avril 2026, un nouveau rapport de l’ONU a de nouveau inscrit la question des violences sexuelles liées aux attaques du 7 octobre dans son suivi international. Il a également souligné la nécessité de poursuivre les enquêtes et de lutter contre l’impunité.

Ces reconnaissances sont importantes. Elles rappellent que le viol en temps de guerre n’est ni une conséquence secondaire du conflit, ni une réalité que l’on peut relativiser au nom d’une cause politique. Rappelons aussi les trop nombreuses victimes derrière ces constats : des femmes et des jeunes filles violées avec une barbarie inouïe le 7 octobre, et/ou assassinées, prises en otage… Sans oublier celles qui ont survécu à des sévices dont le spectre les accompagnera douloureusement jusqu’à la fin de leur vie. Derrière ces violences, il y a tant de femmes, de jeunes filles, de mères, dont les souffrances ne doivent jamais être oubliées. Certaines ont pu témoigner, d’autres ne le pourront jamais. Toutes méritent la même reconnaissance, la même justice et la même place dans notre mémoire collective.

Shiri, Ariel et Kfir Bibas : trois vies que nous refusons d’oublier

Parmi les innombrables tragédies du 7 octobre, celle de Shiri Bibas et de ses deux enfants, Ariel et Kfir, incarne avec une force particulière cette exigence de mémoire. Le 7 octobre 2023, elle a été arrachée à son domicile du kibboutz Nir Oz avec ses deux petits garçons, Ariel, quatre ans, et Kfir, âgé de neuf mois. Leur père, Yarden, avait lui aussi été enlevé séparément. Ariel et Kfir ont été assassinés en captivité, en novembre 2023. Selon les conclusions médico-légales communiquées par les autorités israéliennes, les deux enfants ont bien été tués à mains nues par leurs ravisseurs, et non lors d’une frappe aérienne. Leur mère, Shiri, a également été assassinée en captivité. Une mère et ses deux enfants. Trois vies arrachées. Une histoire qui ne devrait jamais être oubliée.

La famille Bibas. DR.

Le 6 octobre 2026, à l’initiative de notre collectif, une allée portant le nom de Shiri, Ariel et Kfir Bibas a été inaugurée au cœur du parc Monceau, à Paris. Nous avons souhaité que cet hommage dépasse le temps de l’émotion et que cet emplacement devienne un lieu de mémoire durable, au cœur de notre ville. Que les noms de Shiri, d’Ariel et de Kfir ne disparaissent jamais de notre mémoire collective. Car se souvenir est aussi une manière de refuser l’effacement. Et rendre hommage, c’est rappeler que derrière chaque victime, une histoire, une famille et une humanité ont été sacrifiées.

Notre engagement ne s’arrête évidemment pas à cette tragédie. Il concerne toutes les femmes victimes de violences, partout dans le monde. Toutes les femmes, sans distinction de nationalité ou de religion. Les Iraniennes qui affrontent avec courage la répression, les Afghanes privées de leurs libertés fondamentales, les Ukrainiennes embourbées dans une guerre interminable, les Palestiniennes sans cesse confrontées aux destructions et aux violences de la guerre, les femmes victimes de violences sexuelles lors des conflits armés, mais aussi celles qui subissent quotidiennement les coups de leur compagnon, des agressions, du harcèlement… Sans oublier les féminicides. L’ONU a d’ailleurs rappelé dans son rapport de 2026 que des violences sexuelles ont également été documentées contre des détenus palestiniens, femmes et hommes. Ces faits doivent, eux aussi, faire l’objet d’enquêtes et de poursuites. La même exigence de justice doit s’appliquer à tous. Reconnaître les souffrances des femmes israéliennes ne signifie pas nier celles des femmes palestiniennes. Dénoncer les violences subies par les femmes palestiniennes ne saurait conduire à minimiser celles des femmes israéliennes, notamment les viols et les violences sexuelles commis lors des massacres du 7 octobre. La dignité humaine n’a pas de nationalité. La justice n’a pas de religion. Et la condamnation des violences sexuelles ne peut dépendre de l’identité de la victime ou de celle de son agresseur.

La paix ne peut se construire sur le silence. Nous refusons que les femmes deviennent les otages de nos divisions politiques et idéologiques. Nous refusons que leur souffrance soit instrumentalisée, relativisée ou passée sous silence. La violence faite aux femmes ne connaît pas de frontières. Elle prend des formes multiples, mais poursuit trop souvent le même objectif : humilier, contrôler, terroriser et réduire au silence. En ce 25 novembre, nous appelons à une mobilisation sans distinction, sans indignation sélective ni hiérarchie entre les victimes.

La paix ne peut se construire sur l’oubli

Elle ne peut exister sans justice, sans respect de la dignité humaine et sans reconnaissance de toutes les souffrances. Aucune femme ne devrait avoir à appartenir au bon camp pour mériter notre solidarité. Aucune victime ne devrait avoir à justifier son identité ou sa religion pour avoir droit à la justice. C’est notre engagement : faire entendre celles que l’on n’écoute pas toujours, défendre celles que l’on oublie et préserver la mémoire de celles dont les vies ont été brisées. À quelques jours de la marche contre les violences faites aux femmes, des organisations appellent publiquement à empêcher le collectif Nous Vivrons de défiler, au motif notamment de son engagement sioniste. Nous condamnons avec la plus grande fermeté cette exclusion antisémite. Quelle contradiction insupportable : prétendre défendre toutes les femmes tout en voulant en exclure certaines ! Une femme juive ou sioniste serait-elle moins digne d’être défendue, entendue et protégée ? L’antisémitisme n’a pas sa place dans un combat pour les droits des femmes. La solidarité ne peut être qu’universelle, sans en exclure aucune victime sous prétexte de ses origines ou de ses opinions.