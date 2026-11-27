Le commissaire médiatique Daniel Schneidermann, ennemi juré de CNews et de… Sonia Mabrouk, jubile. La campagne intitulée «Désarmer Bolloré», du 4 au 13 décembre, est selon lui une opération liberticide bienvenue. Les Soulèvements de la Terre écrivent vouloir «exproprier Relay, UGC et CNews»; le Conseil d’État avait annulé leur dissolution.

Il est une des figures tutélaires du journalisme militant qui règne dans les médias de gauche, communautaristes ou identitaires, Libération, Le Média, Le Bondy Blog, entre autres. Soutien indéfectible de Rokhaya Diallo, admirateur énamouré de Rima Hassan, son travail consiste depuis des années à dénigrer les médias n’adhérant pas aux thèses racialistes et décolonialistes de ces dernières et au projet immigrationniste et pseudo-révolutionnaire de LFI. Depuis le 2 novembre, il anime, sur son site Arrêt sur images, une émission matinale avec Louisa Yousfi, une essayiste « décoloniale » qui, après avoir bénéficié d’une confortable année à la Villa Médicis de Rome aux frais de la République, a déclaré que les Blancs « ne sont pas rattachés à ce qu’on appelle l’humanité générique », entre autres gracieusetés. Dans un article paru dans Libération le 16 novembre, Daniel Schneidermann, puisqu’il s’agit de lui, s’est réjoui de ce que, imitant en cela la « puissance de l’exemple de la jeunesse », de plus en plus de représentants politiques et syndicaux se refusent à parler en présence d’un journaliste de CNews. L’autoproclamé « spécialiste de la critique des médias » en bave de plaisir et en profite pour descendre en flammes… Sonia Mabrouk, une « transfuge de la bollosphère » dont l’embauche sur BFMTV équivaut, selon lui, à une nouvelle « victoire de l’extrême droite » dans les médias. Heureusement, s’enthousiasme-t-il, la résistance s’organise sur les plateaux de BFMTV. Preuve en est Alexis Corbière qui, « courtois (sic) mais ferme », a remis à sa place la « nouvelle star de la fachosphère », l’étudiante Louise Montangon, en lui « rappelant sa propre contribution à la brutalisation générale » et son supposé soutien « aux saillies racistes de Zemmour ». Les inquiétants appels à la censure de M. Schneidermann n’ont d’égal que les mensonges infamants de M. Corbière – la symbiose entre ces deux hommes est parfaite ; elle symbolise la radicalité autoritaire et liberticide d’une large partie de la gauche politico-médiatique. Radicalité qui porte ses fruits : la direction de BFMTV a en effet annoncé vouloir se doter d’une « cellule invités ». Cette cellule a été créée pour « ne plus laisser à la seule Mabrouk le soin de composer ses plateaux bruns monocolores », dixit le commissaire Schneidermann qui, en plus d’espérer la mise au pas de Sonia Mabrouk, a publiquement soutenu la pétition réclamant la fermeture de CNews. Comme nombre de ses congénères gauchistes, cet homme est en ce moment obsédé par le fascisme, qu’il voit partout où il n’est pas, et qu’il ignore partout où il est, c’est-à-dire parfois dans les rangs de mouvements qu’il soutient. Parmi ceux-là, le collectif Les Soulèvements de la Terre se distingue tout particulièrement.

Saccage d’un kiosque à journaux gare Montparnasse

Récemment, une trentaine de vandales, issus principalement dudit collectif via le mouvement Alternatiba, ont saccagé un magasin Relay de la gare Montparnasse, au motif qu’il appartient au groupe Lagardère, lui-même contrôlé par une filiale du groupe Bolloré. Daniel Schneidermann est naturellement aux anges. Nul doute qu’il se réjouit déjà du programme à venir. Car cette opération crapuleuse n’est qu’un début. D’autres actions sont prévues du 4 au 13 décembre prochains, dans le cadre d’une campagne intitulée « Désarmer Bolloré ». « Plus d’une vingtaine d’organisations – liées au secteur journalistique, au monde de la culture, antiracistes et décoloniales, syndicales, féministes, écologistes – se coordonnent depuis des mois et travailleront sans relâche jusqu’à obtenir de quoi commencer à ouvrir notre horizon : la fermeture de CNews », peut-on lire sur le site dédié à cette opération liberticide. Pascal Praud et sa « petite clique » sont prévenus : « Vos jours à l’antenne sont comptés ». L’ordre du jour de l’opération en question ? « Exproprier Relay, UGC et CNews », apprend-on en lisant une longue et vindicative tribune signée Les Soulèvements de la Terre. Ce collectif d’agitateurs d’extrême gauche préconise de « cibler » d’abord les magasins Relay : « Nous voulons (grand-) remplacer ces espaces par des îlots de communisme concret. […] Ce que nous voulons mettre en place porte un nom : l’expropriation, c’est-à-dire la pratique consistant à déposséder les possédants de leur propriété sans réparation et si possible en les faisant payer. » Il est également prévu de manifester tous les jours devant les locaux de CNews, d’investir les bars et les établissements diffusant CNews, de bloquer l’accès aux cinémas UGC, voire de « bloquer des tournages de grande envergure et les entrepôts de livres pour les fêtes ».

Milices de factieux

Sur son site, ce groupuscule fascistoïde confirmait déjà, lors des législatives de juin 2024, son appétence pour la violence : « Il ne suffit pas de faire barrage au Rassemblement national par les urnes, il faut lui barrer physiquement la route. » Si « le barrage électoral [n’avait] pas été suffisant », l’association envisageait de « monter des barrages physiques à l’exercice du pouvoir et des espaces d’auto-organisation dans la rue » – en clair, des milices factieuses. Cela fait des années que les militants des Soulèvements de la Terre se livrent à des appels à la violence et à des actes de vandalisme – sabotages de sites industriels, destructions de retenues d’eau et de cultures, occupations illégales de terres, etc. Malgré cela, le décret de dissolution des Soulèvements de la Terre, prononcé par le gouvernement en juin 2023, a été annulé par le Conseil d’État le 9 novembre de la même année. Cette annulation fut naturellement saluée par la fine fleur de l’extrême gauche médiatico-politico-culturelle, Annie Ernaux, Virginie Despentes, Adèle Haenel, Marine Tondelier et… Daniel Schneidermann. Elle parut pourtant d’autant plus étrange qu’une jurisprudence du Conseil d’État stipulait que : « une dissolution est justifiée si une organisation incite, explicitement ou implicitement, à des agissements violents de nature à troubler gravement l’ordre public. Peut constituer une telle provocation le fait de légitimer publiquement des agissements d’une gravité particulière ou de ne pas modérer sur ses réseaux sociaux des incitations explicites à commettre des actes de violence. » Pour justifier sa décision, le Conseil d’État a estimé « qu’aucune provocation à la violence contre les personnes » ne pouvait être imputée au collectif ultragauchiste – les gendarmes caillassés à Sainte-Soline ont dû être contents de l’apprendre – et a jugé que, s’il s’était bien livré à des provocations et à des agissements violents à l’encontre des biens, sa dissolution « ne constituait pas une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à la gravité des troubles ». Deux ans auparavant, le même Conseil d’État avait validé la dissolution de l’association Génération identitaire, estimant cette fois que « la dissolution de cette association [était] proportionnée à la gravité des risques pour l’ordre public et la sécurité publique résultant des activités de l’association ». Les « activités » en question sont facilement consultables sur Internet. Aucune comparaison n’est possible, tant en nombre qu’en gravité, avec celles des Soulèvements de la Terre, beaucoup plus nombreuses, malveillantes et illégales. D’un côté, donc, une association qui, effrayée par la submersion migratoire et l’islamisation de la société française, manifestait pour le rétablissement de nos frontières et une diminution drastique de l’immigration ; de l’autre, un collectif d’extrême gauche qui, se prétendant écologiste et progressiste, se livre régulièrement à des actes violents nécessitant un large usage de la force publique…

Les décisions du Conseil d’État, fort appréciées par le camp progressiste et la presse, auront au moins eu l’intérêt de démontrer que, au contraire de ce que pensent certains conservateurs croyant avoir gagné la bataille idéologique et culturelle, la ligne dogmatique et le magistère moral de la gauche continuent de régner sans partage dans les institutions étatiques et les médias mainstream.

Pierre-Édouard Stérin et le Canon français également menacés

Mais revenons sur les campagnes évoquées plus haut. Cornaquées par Les Soulèvements de la Terre, elles annoncent donc des actions ciblées, du 4 au 13 décembre prochains, contre le groupe Bolloré et « les réseaux protéiformes » de Pierre-Édouard Stérin, entre autres les banquets du Canon français. Une fois les magasins Relay « réquisitionnés », le collectif imagine de les remplacer par des « coopératives proposant en priorité des titres et des livres critiques du capitalisme ». Il suggère quelques autres coups de force – « Et si les studios (de CNews) étaient encerclés par des milliers de personnes, dont les plus téméraires multiplieraient les assauts pour ouvrir les accès ou couper l’électricité ? » – et organise une sorte de jeu-concours qui récompensera les villes dans lesquelles les activistes les plus virulents s’en seront donné à cœur joie en bloquant et en occupant un cinéma UGC ou en se regroupant pour « décontaminer » un magasin Relay, en clair pour le mettre à sac, entre autres actes délictueux. Toutes ces actions illégales et violentes, et bien d’autres encore, sont décrites sur le site du collectif. Peut-être le ministère de l’Intérieur pourrait-il y jeter un œil. Peut-être pourrait-il, au vu des preuves accablantes d’appels à la violence, engager une nouvelle procédure de dissolution de ce collectif dangereux. Peut-être le Conseil d’État pourrait-il, de son côté, ne pas empêcher cette procédure d’aller à son terme. S’il devait hésiter, nous nous permettons de lui conseiller de relire sa propre jurisprudence.