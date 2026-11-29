Le Parti populaire d’Alberto Núñez Feijóo est annoncé favori.

Ce dimanche, les Espagnols votent pour des élections législatives anticipées, provoquées par le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez (notre photo). Alors que la plupart des pays européens virent à droite, l’Espagne reste gouvernée par une coalition de gauche. Partout en Europe, les gouvernements cherchent à réduire l’immigration illégale. Pedro Sánchez, lui, a décidé de régulariser les clandestins. Il avait annoncé 500 000 candidats potentiels. Ce sont finalement un million deux cent mille clandestins qui ont déposé une demande. Plus du double des prévisions ! Une fois régularisés, ils pourront circuler librement dans l’espace Schengen, à commencer par la France voisine. Les Français n’ont rien demandé, mais ils en subiront les conséquences. Comment faire confiance à cette Union européenne qui accepte ce fait accompli sans piper mot ?

L’invasion de Ceuta

Pedro Sánchez est aussi responsable de la crise de Ceuta. Les services secrets espagnols avaient alerté le gouvernement sur l’imminence de l’invasion, sans susciter la moindre réaction. Une barrière ridicule sur quelques mètres dans la mer constituait la protection de l’Espagne et de la « forteresse » européenne, alors que tout le monde savait que l’enclave était particulièrement exposée aux flux migratoires. Depuis, la criminalité a explosé à Ceuta. Les violences sexuelles ont augmenté de 650 %, surtout parmi les migrantes, car les Espagnoles n’osent plus sortir seules, de jour comme de nuit. Au passage, mentionnons que Ceuta appartient à une puissance européenne depuis 1415, avant la tragique chute de Constantinople, la capitale de l’Empire romain d’Orient, en 1453.

La voie canarienne

Les Canaries sont désormais la principale voie d’accès à l’Europe. Sur la petite île d’El Hierro, peuplée de 12 000 habitants, 11 000 migrants sont arrivés ce mois-ci, dont deux mille en un seul jour le 24 novembre, dans 15 embarcations. L’Espagne a accueilli 6 millions de migrants ces six dernières années, soit quatre fois plus que la France rapporté à la population. Étonnez-vous que l’immigration et le logement soient les thèmes qui dominent la campagne ! Les jeunes Espagnols quittent en moyenne le domicile familial à… 32 ans.

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Vers l’alternance ?

Selon les sondages, Pedro Sánchez devrait perdre les élections, mais il ne faut pas le sous-estimer. Il gouverne depuis 2023 à la tête d’un gouvernement minoritaire avec l’appui de l’extrême gauche et de partis régionalistes. De façon très originale, il a fait campagne sur le danger de… l’extrême droite et sur « La force de l’amour ». Avec lui, Orwell n’est jamais loin. On ne peut cependant exclure un scénario à la Lula (au Brésil) avec une remontée, une « remontada » comme il dit lui-même, à travers une mobilisation des réseaux sociaux qui jouent un rôle central dans la campagne. En face, le Parti populaire (PP), le parti classique de droite, progresse peu, mais arrive en tête selon les sondages. Il est mené par Alberto Núñez Feijóo, un homme sérieux mais peu charismatique. C’est surtout la progression de Vox, de Santiago Abascal, qui impressionne. Créé en 2014 seulement, il approcherait les 18 %. C’est un parti nationaliste, conservateur, qui assume le passé de l’Espagne et la colonisation des Amériques. Son manifeste de campagne s’intitule El sentido común (« Le sens commun »). Il prône ouvertement la remigration avec le slogan « ni uno más » (pas un de plus). Au Parlement européen, il siège dans le même groupe que le Rassemblement national mais, pourtant, à Vox, la dédiabolisation n’est pas à l’ordre du jour.

Une nouvelle brèche dans le cordon sanitaire ?

Le Parti populaire ne sera vraisemblablement pas majoritaire. Une alliance avec Vox pourrait obtenir une large majorité au Congrès des députés. Ces deux partis gouvernent déjà ensemble quatre régions espagnoles. Après l’Italie de Giorgia Meloni, l’Espagne pourrait ainsi devenir le deuxième grand pays d’Europe occidentale dirigé par une coalition associant la droite traditionnelle et la droite nationaliste. Ce serait un nouveau coup porté au fameux cordon sanitaire, cette corde au cou de la droite qui, en France, en Allemagne ou en Belgique, empêche la droite de gouverner… à droite, tout en étant toujours soumise aux diktats de la gauche.