La droite et le centre donnent le spectacle d’une comédie qui pourrait bien les conduire au désastre, pendant que les Insoumis soumettent tout ce qui peut l’être. François Hollande est en embuscade, et Marine Le Pen, qui s’était endormie au fond de la salle, commence à se réveiller quand David Lisnard occupe l’écran…

La primaire à droite : l’aventure, c’est l’aventure !

« Alors, notre spécialité, toujours d’après moi, ça serait d’être les spécialistes de la clarté dans la confusion. […] J’espère que vous n’avez rien compris… », déclare Charles Denner dans le programme politique qu’il expose à ses amis dans L’Aventure c’est l’aventure.

Ce programme semble vouloir être mis en œuvre par toute la droite dans l’aventure de la primaire, qui rebondit chaque semaine comme une série Netflix : il y a d’abord ceux qui, comme Attal, sont pour, mais contre l’inclusion de Zemmour dans le périmètre ; il y a ceux qui, comme Zemmour, sont pour, mais contre la présence du macroniste Philippe ; il y a ceux qui, comme Philippe, sont contre, mais pour le débat avec Lisnard ; il y a ceux qui, comme Lisnard, sont contre le débat avec Philippe, mais contre la primaire sans lui. Il y a ceux qui, comme Retailleau, sont pour et contre à la fois… et réciproquement. « On espère que vous n’avez rien compris. » Gérard Larcher, qui ne sait plus lui-même où il en est, croit encore pouvoir réconcilier tout ce petit monde autour d’une bonne choucroute.

A lire aussi: À Toulon, le discours reaganien de Sarah Knafo

En attendant, le sondage Harris de la semaine donne Éric Zemmour à 3 %, Gabriel Attal et Bruno Retailleau à 4 %, Édouard Philippe à 9 % et David Lisnard à 11 %… Et pourtant, la somme ne fait pas le total. Car qui pourrait croire qu’un candidat unique de la droite et du centre ferait 31 % ? On ne lui en demande pas tant : 20 ou 22 % suffiraient pour devancer Jean-Luc Mélenchon et se qualifier pour le second tour.

À l’évidence, aujourd’hui, seul David Lisnard semble en mesure de catalyser ce potentiel. Il est Knafo-compatible sur le plan comptable, Zemmour-compatible sur le plan du contrôle de l’immigration, Retailleau-compatible sur le plan de l’ordre républicain, et Attal-compatible de par son dynamisme. Reste qu’il n’est pas compatible avec Philippe, c’est-à-dire avec Macron. C’est plutôt un atout, et les électeurs de la droite bourgeoise qui accompagnaient jusque-là Macron et ses Premiers ministres impécunieux devraient finalement y trouver leur compte.

Mélenchon : l’aveu !

DR

« J’ai dit non. » LFI refuse la proposition de rencontre des anciens Insoumis de L’Après. Manuel Bompard « doute de la sincérité de la démarche ». En bon procureur tchékiste, l’adjoint de Jean-Luc Mélenchon ne saurait se contenter d’un aveu comme dans les procès de Prague que Costa-Gavras nous avait révélés à l’écran. L’aveu est un préalable à toute exécution ! C’est pourtant ce qu’ont fait Clémentine Autain, Raquel Garrido et Alexis Corbière qui, après s’être rebellés contre le Conducător et avoir dit pis que pendre de ses méthodes staliniennes, ont fini par avouer qu’ils avaient eu tort et ont demandé à réintégrer le bercail en vue de quelques places aux législatives. Plus prudemment, François Ruffin s’est retiré (de la course à la présidentielle) sans faire trop de bruit. Qu’il ne croie pas s’en sortir à si bon compte. Lui aussi devra avouer, avant d’être exécuté comme les autres, c’est-à-dire éliminé du jeu politique. La révolution dévore ses enfants avant même d’avoir commencé. Marine Tondelier, elle, est dans l’antichambre du tribunal révolutionnaire ; son tour viendra.

A lire aussi: La méthode douce selon Mélenchon

Hollande, retour vers le futur…

Hollande recevait cette semaine. On ne sait pas trop qui était là : 200 personnes triées sur le volet, dit-on… François Hollande n’est pas (encore) candidat, mais on sait déjà qu’il serait celui du système face aux trois radicaux que sont Lisnard, Le Pen et Mélenchon. Très hypothétique tout cela, mais se dessine déjà une ligne de force : « Pas question de changer l’État de droit par le référendum et le recours à l’article 11 », sous-entend-il chez Darius Rochebin. Après que de Gaulle l’eut utilisé en 1962 et en 1969, Mitterrand l’a pourtant approuvé comme moyen légitime pour modifier la Constitution. Et de justifier la désobéissance civile face à ce recours. Le système se défend et Édouard Philippe est sur la même ligne : « Pas question de recourir à l’article 11 », dit-il pour se démarquer de David Lisnard. En ligne de mire du système évidemment, c’est-à-dire de « l’extrême centre », un référendum sur l’immigration qui verrait 70 % des Français se coaliser contre ce basculement de civilisation. On veut bien l’aménager à la marge (l’immigration illégale), mais la remettre en cause, certainement pas. Si Édouard Philippe était contraint de se retirer, on peut parier que François Hollande ferait pression sur Raphaël Glucksmann afin qu’il lui cède sa place de candidat et qu’il puisse coaliser à nouveau l’extrême centre. Mais les Français voudraient-ils de ce retour vers le futur, quasi macronien ?…

Le Pen : la vie est un long fleuve… pas si tranquille

Marine Le Pen se croyait embarquée sur un solide vaisseau voguant vers le succès. Forte de ses 31 à 35 % d’intentions de vote, ayant réussi à éviter les écueils judiciaires et à maîtriser le flot impétueux des révélations médiatiques, elle pensait arriver à bon port. Pas de vagues !… Et plus de propositions choc. Tout est gommé, lissé, repassé, pour être compatible avec le système dont elle prétend s’emparer. Même le recours à l’article 11, bof, bof, plus très en vogue au RN, et Sébastien Chenu dit pis que pendre sur les plateaux télé du grand remplacement : « une théorie complotiste d’extrême droite »…

A lire aussi: Madame Royal au mieux de sa forme

Mais voilà Lisnard à la barre de son frêle esquif qui remonte le courant à vive allure. Le maire de Cannes, qui vient d’être réélu triomphalement président de l’Association des maires de France (son score de 72 % est d’ailleurs un bon indicateur du potentiel qu’il représente : la gauche, pourtant puissante au niveau municipal, n’a pas été en mesure de lui opposer un candidat sérieux), représente peut-être le seul danger pour elle en cas d’un hypothétique second tour. Alors Chenu et Tanguy font donner du canon à tribord et tirent à boulets rouges sur le candidat libéral, qui serait trop… à droite.