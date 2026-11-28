Comme l’acteur Fabrice Luchini en une du JDNews, notre contributeur en a soupé de cette insupportable façon de s’exprimer, dite « inclusive ».

Je n’en peux plus de « celle-z-et ceux » ! Comme une traînée de poudre, cette formulation s’est imposée partout ; même le plus petit maire de la plus petite commune se sent désormais obligé de courber l’échine sous ce diktat. S’il est vrai que certains ont le bon goût de ne pas ajouter de « z » pour la liaison, cette formule est devenue une scie insupportable, tant elle marque le parasitage du langage — censé être un simple outil de transmission de la pensée — par le terrorisme idéologique de l’inclusivité et de la bien-pensance. Qu’il soit de gauche ou de droite, quiconque prend la parole publiquement aujourd’hui, affolé à l’idée de sortir des clous, se croit obligé d’adopter ce tic de langage qui n’est en rien correct au regard des règles de la langue française. Tout le monde devrait avoir appris à l’école que, dans notre langue, pour désigner un groupe d’humains sans distinction de sexe, on utilise, comme il se doit, le « neutre ». L’absorption du neutre par le masculin est le fruit d’une longue évolution de notre langue depuis le latin. Elle n’est en rien une discrimination envers la gent féminine.

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Évidemment, il n’est pas interdit de dire « celles et ceux ». Cette figure de style très spécifique permet d’insister, lorsque c’est nécessaire, sur la présence des deux sexes dans le public ou dans l’objet du discours, et de faire référence spécifiquement à chacun d’eux en tant que tel. Pourquoi alourdir la langue avec une contrainte qui n’est justifiée ni grammaticalement ni sémantiquement ?

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Ce tic de langage est à l’évidence une manifestation intempestive de l’écriture inclusive, autre absurdité. Monsieur Bally Bagayoko, dans ce domaine, semble être l’un des chefs de file, puisqu’il a transformé « la ville des Rois de France » en ville des « Rois et Reines de France ». Bien que la nécropole abrite les tombeaux des souverains et de leurs épouses — que l’usage appelait « reines » —, il n’en reste pas moins qu’en raison de la loi salique, qui impose la succession par les mâles, il n’y a jamais eu de souveraines en France, c’est-à-dire de reines à proprement parler. Il semble donc bien que, loin d’être une déférence particulière envers les épouses de nos rois, l’expression du maire de Saint-Denis s’apparente, comme le « celle-z-et ceux », à une volonté d’affichage idéologique, aussi superflue que ridicule. Quant au « z » entre « celles » et « ceux », dont Monsieur Bagayoko fait également usage à l’envi, cette prononciation, qui passe désormais comme une lettre à la poste, relève, d’après tous les spécialistes de la langue, d’une liaison fautive. La bonne prononciation est « celles / et / ceux », tout simplement. Mais qui se soucie de ces règles aujourd’hui ?