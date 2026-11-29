Les millions de visiteurs du Louvre saluent la Joconde sans savoir ce qu’ils doivent à Vivant Denon, ce courtisan de Louis XV devenu, sous Napoléon, le maître d’œuvre d’un musée nourri par les conquêtes. Le fascinant parcours de cet esthète aventurier est raconté par Emmanuel de Waresquiel

Peu de gens connaissent le nom de Vivant Denon. Des étudiants en lettres se souviennent peut-être que ce Bourguignon fut l’auteur de Point de lendemain, sorte de conte moral publié confidentiellement en 1777, et que Milan Kundera considérait comme un chef-d’œuvre. Leurs camarades des Beaux-Arts ont sans doute vaguement en mémoire « l’aile Denon » au musée du Louvre. Pour le reste…

Faut-il s’en étonner, car Denon est le profil même de l’illustre inconnu. Il fallait le talent d’Emmanuel de Waresquiel pour mettre en lumière « l’un des personnages les plus puissants de l’Empire », à mi-chemin d’un Talleyrand et d’un Stendhal. Cet écrivain, voyageur, dessinateur, collectionneur hors pair, propagandiste quasi officiel de Napoléon, « inventeur » du musée du Louvre, s’est montré d’une intelligence redoutable, a été un as du mensonge et de la séduction, et a traversé les régimes sans jamais être inquiété.

Il a eu toute sa vie le goût du secret, qui commence dès son enfance, dont on ne sait rien, tout au plus devine-t-on qu’il est « né coiffé », avec un père ayant fait fortune dans le négoce des vins. On le retrouve à Paris. À 21 ans, il est propulsé parmi les 24 gentilshommes ordinaires de Louis XV. Il ne lui manque que « les applaudissements ».

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Il les cherche au théâtre : un échec. Il les trouve dans l’écriture et dans l’art. Contrairement à la légende, sa réussite ne tient pas du prodige : c’est non seulement un travailleur acharné, mais il a le génie des « rencontres opportunes », dont celle avec Voltaire. Cependant, le vieux philosophe se fâche avec lui en 1775 à cause d’une gravure le caricaturant : Le Déjeuner de Ferney. Cette planche apporte à Denon une première célébrité et assoit sa réputation de bon graveur. Dix ans plus tard, il est élu à l’Académie royale de peinture et de sculpture.

Chez Denon, les voyages sont aussi un besoin irrépressible. Il commence avec l’Italie, celle du Sud. Il se mue ensuite en diplomate à Saint-Pétersbourg, puis à Naples, avec toujours en arrière-plan son « œil » de collectionneur. En 1785, Denon tourne le dos à la diplomatie, ou plutôt c’est la diplomatie « qui ne veut plus de lui ».

Il est riche, célèbre, grâce, entre autres, à la publication de son Voyage en Sicile. Et le plus éclatant est à venir. L’Italie l’attire à nouveau, celle du Nord cette fois. Il quitte Paris en juin 1788. Venise devient sa patrie d’adoption, il y rencontre l’amour avec une femme, Isabella Teotochi, et y joue les antiquaires. Mais à Venise, son patriotisme est mal vu, il en est expulsé le 12 juillet 1793. Denon rentre en pleine Terreur. Tout le monde tremble, pas lui. Il n’est « ni la victime ni le complice » des révolutionnaires sanguinaires. Il a, tout au plus, été réquisitionné par le Comité de salut public « pour être employé à graver les traits historiques de la Révolution », et c’est à ce moment qu’il commence à s’intéresser au concept de musée.

Quand Robespierre tombe, Denon retombe sur ses pieds. Grâce à ses relations artistiques, il se rapproche de Joséphine. Bonaparte « le fascine ». Bonaparte se méfie de lui, le trouvant trop bavard, mais l’emmène quand même en Égypte. Denon en rapporte quelque 200 à 300 dessins et en tire un livre considéré comme une référence dès sa première édition, Voyage dans la Basse et la Haute Égypte – « peu importe qu’il n’ait pas tout vu ». Denon a senti que l’Orient attirait un public cultivé. Et s’il se ment à lui-même en croyant que Bonaparte l’a mandé pour son seul talent, celui-ci a vu en lui « un formidable instrument de propagande ».

Quoi qu’il en soit, Denon tisse sa toile, devient « une figure incontournable de la nébuleuse artistique parisienne » et profite de sa proximité avec le pouvoir pour avancer l’idée d’une « réforme des arts et des musées ». C’est chose faite dès 1802, lorsque la direction collégiale du Musée central des arts (créée en 1794) est remplacée par une direction unique, avec, à sa tête, Vivant Denon. Son pouvoir est immense.

Son fleuron, c’est le Louvre dont il veut faire un véritable « outil » au service de l’histoire de l’art, un instrument pédagogique autant que propagandiste : la vitrine d’une France qui a su devenir détentrice des beautés de l’humanité – Napoléon y tient. Avec toutes les œuvres pillées lors des conquêtes révolutionnaires puis impériales, la matière ne manque pas. Mais ce sens de la propagande ne doit pas prendre le pas sur son « immense travail accompli à la tête des Beaux-Arts de l’Empire », insiste Waresquiel. De fait, des générations d’artistes français et étrangers ont été admirablement formées en étudiant les collections du musée.

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Les changements de régime ne l’effleurent guère. Napoléon tombe en avril 1814 et Louis XVIII monte sur le trône en mai. Denon s’en arrange, au nom de sa passion de l’art. D’ailleurs, en juillet 1814, le Louvre ne porte plus le nom de musée Napoléon, mais celui de Musée royal de peintures et de sculptures. Puis l’Empereur revient pour cent jours avant de tomber définitivement.

Pour Denon, c’est l’heure du déchirement. L’Europe entière le traite de voleur. La France doit rendre pas moins de… 5 200 pièces exposées au Louvre ! Soit une grande partie de ce qui y était entré depuis 1794. « Je vois démolir ma vie », dit-il alors. Denon démissionne, mais le collectionneur demeure. Il se consacre à son exceptionnel « musée » personnel, constitué durant quatre décennies et présenté à son domicile, au 7, quai Voltaire, en face du Louvre. Il n’a jamais été aussi actif, il achète pour lui, pour d’autres, et reçoit tout ce que Paris compte de gens cultivés.

En avril 1825, à 78 ans, il succombe à une congestion pulmonaire. Quelques jours plus tôt, il avait acheté un portrait de David par Girodet. À sa mort, plus de 3 200 objets sont dispersés. On comprend mieux pourquoi il y a une aile Denon au musée du Louvre.

Vivant Denon. L’aventurier du Louvre, Emmanuel de Waresquiel, Tallandier, 2026. 472 pages