Les vierges effarouchées qui s’indignent des déclarations antisémites supposées du jeune Jordan Bardella, sur Messenger, n’ont-elles jamais ouvert un livre d’histoire ?

Jean Jaurès a 35 ans, soit 18 de plus que le jeune Jordan Bardella sur Messenger, quand en décembre 1894 à la Chambre des députés, il vitupère contre « la bande cosmopolite » et les « foudres de Jéhovah maniées par M. Joseph Reinach ». Il a le même âge lorsqu’il estime, dans les colonnes de La Dépêche de Toulouse, « que la juiverie politique et financière qui nous ronge est la plus grande plaie sociale du jour ». Le député socialiste du Tarn a 36 ans lorsqu’il juge, dans La Petite République, qu’il est grand temps que le « capital » se laisse « circoncire de son prépuce juif ».

Fièvre du gain

Pendant l’Affaire Dreyfus, c’est dans le même quotidien qu’il déblatère sur Émile Zola et son « J’Accuse ! », derrière lequel se dissimule « toute la bande suspecte des écumeurs juifs (qui) marche sournoise et avide, attendant de lui je ne sais quelle réhabilitation indirecte, propice à de nouveaux méfaits. » Le futur homme fort de la SFIO, désormais âgé de 38 ans, remet le couvert quelques mois plus tard, dans son discours de Tivoli : « La race juive (…) toujours dévorée par une sorte de fièvre du gain quand ce n’est pas par la fièvre du prophétisme, manie avec une particulière habileté le mécanisme capitaliste, mécanisme de rapine, de mensonge, de corruption et d’extorsion. »

Pourtant dreyfusard, Georges Clemenceau a 56 ans lorsqu’il publie, en 1898, Au pied du Sinaï. Dans ce recueil de récits consacré au monde israélite, on y croise « des nez crochus, des mains en griffes s’accrochant aux choses obscures, et ne les lâchant que contre monnaie courante », des « Juifs galiciens, étranges fantômes noirs » et « de longues mèches en tire-bouchons graisseux qui pendeloquent sur les barbes bibliques ». On apprend que « ce qui domine à Busk, après le canard et l’oie, c’est le Juif crasseux » et que le ghetto de Cracovie n’est qu’un « immense cloaque de fange » où s’est agglutiné ce « peuple de guenilleux ».

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Léon Blum a 53 ans quand il déclare, le 9 juillet 1925 à la Chambre des députés, « qu’il peut y avoir non seulement un droit, mais un devoir de ce qu’on appelle les races supérieures – revendiquant quelquefois pour elles un privilège quelque peu indu – d’attirer à elles les races qui ne sont pas parvenues au même degré de culture et de civilisation. » Cette figure tutélaire de la gauche française en a 60 au moment où il écrit, dans son journal Le Populaire : « Je doute grandement que les bandes de Hitler, même grossies et renforcées, représentent un grave péril pour la république allemande et pour la paix européenne[1]. »

Ne demandez surtout pas de Gaulle en ami sur Facebook !

Le général de Gaulle a 34 ans lorsqu’il dédicace à Charles Maurras un exemplaire de son premier livre, La discorde chez l’ennemi, paru en 1924. Maurrassien jusqu’à l’âge de 48 ans, si l’on en croit sa sœur, Marie-Agnès de Gaulle, l’homme du 18-Juin en a cinq de plus quand en 1944, il glisse au général Béthouart, un tableau d’avancement entre les mains : « Tu vas voir : il y a plein de youpins ». Ou lorsqu’il grommelle sur « cette bande de youtres avec leurs rabbins… », pendant les négociations sur la reconnaissance du Comité pro-communiste de Lublin, en Pologne. Le président de la République est septuagénaire lorsque, dans les salons de l’Élysée, il gratifie ses interlocuteurs – Alain Peyrefitte en tête – de propos de corps de garde sur les « bougnoules », les « bicots », les musulmans « avec leurs turbans et leurs djellabas » ou les « nègres[2] ». Fort heureusement, Messenger n’existait pas encore.

René Coty a 58 ans au moment où il vote les pleins pouvoirs à Philippe Pétain, en juillet 1940. Une semaine après Montoire[3], il rencontre le vainqueur de Verdun en personne pour lui demander de parrainer la construction du pont de Tancarville, qu’il propose de baptiser « pont du Maréchal-Pétain ». Retiré en Normandie sous l’Occupation, le futur président de la République est à peine plus âgé lorsqu’il siège au conseil d’administration du Petit Havre, un journal local aux éditos ouvertement collaborationnistes, où il signe lui-même quelques papiers.

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Jeune étudiant de la rue d’Ulm au début des années 1930, Georges Pompidou n’a que 19 ans et milite à la Ligue d’action universitaire républicaine et socialiste quand, dans une lettre à son ami Robert Pujol, il se dit prêt à tout pour éviter une nouvelle guerre, quitte à « tout céder à l’Allemagne ». Il trouve par ailleurs « qu’il y a d’excellents arguments dans la doctrine de l’AF (Action française) » et qu’« au nom même de cet esprit pratique qu’invoque Maurras, il faut se donner à l’idéologie pacifiste ». Le successeur du général de Gaulle à l’Élysée est âgé de 60 ans lorsqu’en novembre 1971, il gracie Paul Touvier, qui sera condamné à perpétuité pour crimes contre l’humanité, deux décennies plus tard. Interrogé sur les heures noires de notre histoire à l’occasion d’une conférence de presse, en septembre 1972, le président de 61 ans se demande si le moment n’est pas venu « de jeter le voile, d’oublier ces temps où les Français ne s’aimaient pas ». Quand les Français ne s’aimaient pas, titre d’un livre de Charles Maurras… Pour l’un de ses derniers déplacements à l’étranger, le chef de l’État effectue une visite officielle dans la Chine de Mao, en septembre 1973. « Je suis fier de saluer l’homme qui a changé la face du monde », déclare-t-il ému, à son arrivée à Pékin, tout en serrant chaleureusement des deux mains la poigne de fer du tyran âgé de 79 ans, responsable de la mort de plus de 60 millions de ses compatriotes.

En septembre 1991, l’ancien président Giscard d’Estaing signe un article dans Le Figaro intitulé « Immigration ou invasion », dans lequel il écrit notamment, parenthèses incluses : « Le type de problème actuel auquel nous aurons à faire face se déplace de celui de l’immigration (arrivée d’étrangers désireux de s’installer dans le pays) vers celui de l’invasion (action d’entrer, de se répandre soudainement, selon la définition donnée par Littré). » VGE, qui vient de souffler ses 65 bougies, préconise aussi l’abandon du droit du sol au profit du droit du sang. Du haut de ses 58 balais, Jacques Chirac se lâche sur « le bruit et l’odeur » entre la poire, le fromage et surtout deux verres de pinard, lors d’un dîner-débat tenu en juin 1991 à Orléans, devant 1 300 militants du RPR hilares. Peu avant sa mort, Raymond Barre, 82 ans, impute au « lobby juif le plus lié à la gauche » la polémique suscitée par ses propos maladroits, après l’attentat à la bombe de la rue Copernic[4]. Au cours de ce même entretien, diffusé sur France Culture en mars 2007, l’ancien Premier ministre présente Maurice Papon, qui fut son ministre du Budget, comme un « grand commis de l’État » ayant servi de « bouc émissaire ».

Et pour finir…

On garde le meilleur, et le plus copieux, pour la fin. Le jeune François Mitterrand a 18 ans quand il milite chez les Volontaires nationaux, le mouvement de jeunesse nationaliste des Croix-de-Feu du colonel de La Rocque. Il en a 19 lorsqu’en février 1935, il scande « la France aux Français » aux côtés de l’Action Française, au cours d’une manifestation contre « l’invasion métèque », organisée pour dénoncer le droit des médecins étrangers à exercer en France. Une époque où cette autre grande figure tutélaire de la gauche noue des liens étroits avec plusieurs membres de la Cagoule, organisation clandestine, antisémite et fascisante. Le futur président de la République a 26 ans lorsqu’il confie son admiration pour le maréchal Pétain, dans une lettre adressée à sa sœur en mars 1942[5], et affiche son soutien à Pierre Laval, lequel vient de revenir au pouvoir pour « nous tirer d’affaire », selon lui. Le jeune ambitieux a 27 ans au moment où il publie un article[6] dans le journal collabo France, revue de l’État nouveau, dirigé par son camarade et ancien cagoulard Gabriel Jeantet. Parrainé par deux membres de la Cagoule, il a toujours le même âge quand il est décoré de la Francisque en mars 1943, soit tout de même huit mois après la rafle du Vél’ d’Hiv’.

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Ministre de l’Intérieur de Pierre Mendès France en 1954, il a 37 ans lorsqu’il choisit comme directeur adjoint de cabinet un certain Jean-Paul Martin, exclu de la fonction publique à la Libération pour avoir été un directeur de cabinet de René Bousquet plutôt actif dans la traque des Juifs et des résistants. Toujours ministre à 39 ans, il assiste aux obsèques de François Méténier, l’un des chefs historiques de la Cagoule. Élu député à 50 ans, le Rastignac de la Nièvre choisit comme suppléant Pierre Saury, un ancien commissaire nommé par René Bousquet, devenu intendant de police (l’équivalent du préfet) à Lyon fin 1943, avant d’être révoqué à la Libération. Mitterrand publie à l’âge de 54 ans un livre intitulé La Chine au défi, où il qualifie Mao d’« humaniste » et assure qu’il « n’est pas un dictateur ». Le président de la République, 66 ans et toutes ses dents désormais limées, tombe dans les bras de son vieux camarade Jacques Corrèze, qu’il n’avait pas revu depuis si longtemps, à l’occasion d’une réception officielle à New York, en 1983. Patron d’une filiale américaine de L’Oréal, l’homme en question avait été condamné à dix ans de réclusion à la Libération : soupçonné d’avoir participé à plusieurs assassinats pour le compte de la Cagoule, il s’était même engagé dans la Légion des volontaires français (LVF) pour combattre sur le front russe aux côtés des nazis… Lors de ses dernières heures à l’Élysée, le 17 mai 1995, Mitterrand revient sur ses liens avec René Bousquet auprès de Jean d’Ormesson et évoque « l’influence puissante et nocive du lobby juif en France », quelques jours après avoir salué publiquement à Berlin le courage des soldats de la Wehrmacht, au cours des cérémonies du cinquantième anniversaire de la capitulation allemande. Le vieux président a alors 78 ans, soit 61 de plus que le jeune Bardella sur Messenger.

Militant à la Ligue communiste révolutionnaire, le futur fondateur de Mediapart, Edwy Plenel, a 20 ans lorsqu’il affiche dans l’hebdomadaire Rouge sa solidarité avec Septembre noir, l’organisation terroriste palestinienne responsable du massacre de onze athlètes israéliens aux Jeux olympiques de Munich, en 1972. Il fera bien plus tard amende honorable, en invoquant son jeune âge. Quant aux « journalistes d’investigation » du Monde, peut-être n’avaient-ils pas encore 17 ans à la fin des années 1970, lorsque le journal de référence publiait des pétitions en faveur de la dépénalisation des rapports sexuels entre adultes et mineurs de moins de 15 ans.

L’auteur lance le site deboulonneur.fr, qui publie chaque jour une biographie inédite sur le côté obscur de l’un de nos grands hommes. NDLR

[1] Pendant une grande partie des années 1930, le sexagénaire n’aura de cesse, dans son journal, de préconiser le désarmement unilatéral de la France, espérant ainsi inciter l’Allemagne nazie à en faire de même pour ne pas encourir la réprobation internationale…. « Si la France propose une réduction progressive de ses armements, elle calmera les dirigeants nazis et détendra le climat général en Europe », écrit encore Blum dans Le Populaire, le 14 mars 1935.

[2] https://www.causeur.fr/quand-de-gaulle-ferait-passer-le-pen-bardella-zemmour-et-consorts-pour-des-gauchistes-337029

[3] Lieu de la fameuse entrevue (et poignée de main) entre Hitler et Pétain, le 24 octobre 1940.

[4] Le 3 octobre 1980, le Premier ministre condamne publiquement « cet attentat odieux qui voulait frapper les Israélites qui se rendaient à la synagogue et qui a frappé des Français innocents qui traversaient la rue Copernic… »

[5] « J’ai vu le maréchal au théâtre (…) il est magnifique d’allure, son visage est celui d’une statue de marbre », s’extasie François Mitterrand dans sa missive.

[6] Intitulé « Pèlerinage en Thuringe », l’article de François Mitterrand dénonce cent cinquante ans d’erreurs commises depuis la Révolution française.