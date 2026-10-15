La fusillade survenue au collège d’Aubagne marque un tournant sécuritaire inédit. En retenant la qualification de terrorisme face à des éléments pointant vers la sous-culture en ligne de la True Crime Community, la justice française prend acte de l’émergence possible d’une nouvelle forme de passage à l’acte, nourrie par le nihilisme et la fascination des tueries de masse.

Fusillade au collège d’Aubagne : le choc d’une qualification de terrorisme inédite

C’est une première juridique et sociétale majeure en France. À la suite des tirs survenus aux abords d’un établissement scolaire à Aubagne, l’enquête a rapidement pris une tournure exceptionnelle avec la saisine du Parquet national anti-terroriste (PNAT). Ce qui aurait pu être traité au départ comme un fait divers dramatique ou un dérapage individuel relève désormais officiellement de la justice antiterroriste, explique Le Monde.

La raison ? Les premiers éléments d’investigation mettent en évidence des liens probables entre le suspect et la True Crime Community (TCC), une nébuleuse virtuelle internationale vouant un culte morbide aux tueurs en série et aux auteurs de tueries en milieu scolaire, à l’image du massacre de Columbine. En retenant ce prisme terroriste, les autorités judiciaires prennent la mesure d’un engrenage où l’embrigadement numérique et la fascination pour les massacres peuvent conduire au drame.

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De l’idéologie au nihilisme : la mutation du spectre terroriste

Cette affaire ne signifie pas que les formes traditionnelles de terrorisme ont disparu, comme le rappelle justement France Info, dans un article revenant sur une enquête ouverte ce mois-ci pour apologie du terrorisme et des crimes contre l’humanité à Caen. La menace islamiste comme les extrémismes politiques violents demeurent au cœur des priorités sécuritaires. En revanche, le drame d’Aubagne démontre que le spectre de la violence aveugle s’élargit et se diversifie de manière inquiétante.

À côté des doctrinaires idéologiques ou religieux, une nouvelle matrice d’action émerge, portée par un nihilisme adolescent survolté par les réseaux sociaux. Au lieu d’un dogme politique ou d’une bannière confessionnelle, les adeptes de ces sous-cultures virtuelles recherchent la mise en scène, l’esthétisation de la violence et une forme de notoriété macabre. L’algorithme des plateformes et la recherche du spectaculaire deviennent le carburant d’individus isolés, captés par des récits de haine et d’ultra-violence mis en partage sur Telegram, TikTok ou des forums spécialisés.

Fusillade à Aubagne et terrorisme : un défi inédit pour la détection et l’institution scolaire ?

Pour les services de renseignement et l’Éducation nationale, ce basculement constitue un casse-tête sécuritaire d’une complexité rare. Les grilles de lecture traditionnelles de la radicalisation — fondées sur des signaux de rupture idéologique, des appartenances politiques marginales ou des pratiques religieuses ostentatoires — s’avèrent inopérantes face à ces profils.

La dérive vers la True Crime Community s’effectue dans le secret des écrans et la solitude des chambres d’adolescents. Elle mêle mal-être existentiel, fascination pour les armes et culture du « meme » morbide. Face à cette sous-culture toxique qui pénètre l’enceinte républicaine des collèges et lycées, la réponse ne pourra pas être uniquement sécuritaire : elle impose une révision profonde des mécanismes de vigilance numérique et de détection précoce du mal-être des élèves.