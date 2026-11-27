Pauvre M. Glucksmann! Invitée au JT de France 2 le 18 novembre, Marine Tondelier a surpris son monde. Après avoir reconnu des affinités idéologiques avec Jean-Luc Mélenchon, la patronne des Écologistes a franchi un nouveau pas: saluant sa dynamique «indéniable», elle s’est dite favorable à un accord programmatique avec LFI, elle qui s’y était toujours refusée jusqu’ici. «Faisons-le !» a aussitôt lancé le bras droit de Mélenchon, M. Bompard, alors qu’il n’en a en réalité rien à faire.

Elle a poussé par ici, elle repoussera par là… Gourmée dans sa sempiternelle mais élimée veste verte, vous la reconnaîtrez facilement ces temps-ci, si vous fréquentez les abords des grands médias parisiens. Elle est toujours précédée d’une poussette, qu’elle pousse et pousse allègrement. C’est que la candidate des Verts à la prochaine élection présidentielle a donné naissance en septembre dernier – déjà cette manie de pousser, en tant que parturiente cette fois – à un petit garçon, Léon.

Marine contre Marine

Une naissance programmée à Lens (62), non loin d’Hénin-Beaumont, où Marine Tondelier a cru se faire un nom en s’opposant… frontalement à une autre Marine, qui ne joue pas dans la même cour. Une région plutôt réfractaire en termes de votes, qui ne lui a accordé que de piètres consolations électorales, au travers d’un pauvre mandat de conseillère municipale à Hénin-Beaumont, qu’elle a abrégé, et d’un autre, actuel, qui la fait exister à Lille, en tant que conseillère régionale.

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Depuis qu’elle a quitté la clinique, elle ne se sépare jamais de son bébé. Qui la précède, bien au chaud, dans une douillette poussette. Poussette qui, selon les lois horizontales de la physique, ne demande qu’à rouler, pourvu qu’on la pousse.

Oh ! Non, elle ne veut pas du tout médiatiser la naissance de son bébé

Elle est invitée au JT de TF1 ? Poussette. On l’interviewe sur le service public ? Poussette toujours. Le poupon est ainsi nourri au lait de la notoriété, sous les projecteurs des plateaux TV. Le but est noble : vouloir briser le tabou de la maternité dans le monde politique. Tout un programme ! Une grossesse exhibée avec des courbes qui s’arrondissent semaine après semaine sous les téléobjectifs, un congé maternité tardif, pour limiter l’éloignement médiatique, et un retour du genre express, pour le réduire plus encore : voilà le tiercé voulu gagnant d’une opération de com’ bien maternée.

Le problème, comme évoqué en titre de ce billet, c’est que Marine Tondelier ne pousse pas dans les sondages, mais alors pas du tout. Elle végète donc. Tranquillement. En rêvant du Grand Soir, quand le vert se mêlera au rouge, en oubliant que ce mélange improbable ne se finalise qu’en couleur terre de Sienne brûlée. Ce qui reste problématique pour un parti qui est censé défendre, normalement, l’environnement.

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Alors, tentée par le côté pousse-au-crime de Jean-Luc Mélenchon, et non sans petits calculs électoraux pour ménager l’avenir – surtout le sien – et accessoirement celui de son mouvement, elle pousse le bouchon un peu loin, dans une danse de ce ventre fécond – ondulante, forcément – pour s’attirer les bonnes grâces du vieux Che, qui n’a de cesse de vouloir enflammer les sondages. Mais pas seulement.

« Ses » militants ne l’entendent pas tous de cette oreille, même si elle se fait sourde à leurs récriminations, elle qui systématise le « Je » au détriment du « Nous », sur un mode très personnel.

Faut pas trop pousser quand même, Marine !