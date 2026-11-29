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« Ce sont les deux jours de l’année que je préfère ! », a lancé la Sauvageonne, alors que nous roulions sur l’autoroute en direction de Creil (60) où le Salon du livre de Creil (La Ville aux Livres) nous attendait les bras ouverts pour y fêter son quarantième anniversaire. Elle est mignonne ; elle s’y sent comme une vandoise dans la Vesle, s’entend à merveille avec Sylviane Léonetti, directrice de La Ville aux Livres (auteur du passionnant livre 40 ans de Salon du livre et de la BD à Creil, sous-titré « Un engagement pour la lecture »; éd. La Ville aux Livres ; préface de Danièle Sallenave) et avec l’ensemble de l’équipe des bénévoles. De plus, cette année, elle était invitée à y exposer ses jolies toiles sensuelles et colorées. Elle a raison : ce salon est épatant ; certainement le plus important et le plus agréable des Hauts-de-France.

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Sylviane Léonetti et Bruno Mariuzzo

À chaque fois, il attire des milliers de visiteurs, des dizaines d’écrivains, d’auteurs de livres jeunesse et d’auteurs de bandes dessinées ainsi que diverses animations culturelles (dont, ce week-end-là, des concerts du très bon groupe de country Darling Buds of May, d’Amiens, composé d’Orlane au chant et aux percussions, et de Dominic au chant, à la guitare et au stomp). Au cours de l’inauguration, en présence de l’académicienne Danièle Sallenave, Sylviane Léonetti a rappelé l’esprit et les buts de la manifestation. « (…) seule la culture ouvre la porte de la connaissance et autorise chacun à faire usage de sa liberté dans ses choix », a-t-elle expliqué. « Les auteurs qui nous accompagnent, et ils sont plus d’une centaine cette année, contribuent à affirmer cette liberté et cette joie du partage ! Qu’ils soient ici remerciés, comme tous ceux, romanciers, poètes, bédéistes, auteurs jeunesse, artistes, etc., qui nous ont accompagnés depuis 40 ans. Tous nous permettent d’affirmer : que nous sommes libres de savoir, de comprendre et d’agir, parce que nous savons lire et que nous lisons. Que nous sommes des êtres de culture et de choix, parce que nous savons lire et que nous lisons. Et c’est parce que nous lisons, que nous sommes capables de décider et d’agir. » J’ai eu la chance de retrouver sur place mes confrères journalistes littéraires Alexandra Oury, Eduardo Castillo, et Thierry Clermont, critique au Figaro littéraire que j’ai eu la joie d’interviewer sur scène afin de présenter son dernier opus, Ponant Express (Stock 2026) dont je vous ai déjà dit le plus grand bien dans les colonnes de Causeur. Sur la même scène, j’ai également interviewé l’ami Thomas Morales pour Les Tendresses de Zanzibar (Le Rocher), Jean Libert pour Brig ou l’impossible possible (Les 3 colonnes), Gisèle Bienne pour L’escalier sans marches (Actes Sud), Emilie Gévart pour Seconde Ballade (Les Passagères), Jonathan Siksou, rédacteur en chef du service culturel de Causeur, pour Triompher en festins (Perrin), Marie-Noël Rio, détentrice du droit moral de l’œuvre de Roger Vailland et préfacière des Ruines de Berchtesgaden (Gasset, coll. Cahiers rouges). À propos de ce dernier écrivain, créateur des Mauvais coups, nous avons rappelé avec force et vigueur, Marie-Noël et moi, qu’aucune plaque n’avait été apposée sur les maisons d’Acy-en-Multien (dans l’Oise), son lieu de naissance, et de l’avenue de Laon, à Reims, habitation de ses parents où il a passé son enfance et son adolescence. On est en droit de le regretter.