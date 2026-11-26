En affirmant que «On a le droit, idéologiquement, d’être islamiste», la vice-présidente lfiste de l’Assemblée Nadège Abomangoli, selon l’auteur de cette tribune, commet une grave erreur en confondant une simple opinion avec un projet politique qui sape les lois de la République (sans même recourir au terrorisme), tout en enfermant les citoyens français de confession musulmane dans une identité collective réduite au fait religieux par pur calcul électoraliste.

« Sous les radars »

Fond violet, micro sur la table et flegme d’une vice-présidente de l’Assemblée nationale. L’émission porte bien son nom : « Sous les radars ». Difficile de savoir si l’on y fait passer des idées en douce ou si l’on y révèle ce qui a échappé à la vigilance médiatique. Toujours est-il que ce mercredi 18 novembre, une phrase s’y glisse sans déclencher la moindre alerte autour de la table — ni thermique, ni électrique, et encore moins politique.

Nadège Abomangoli, députée de La France Insoumise (LFI), vient d’affirmer non sans quelque flottement du corps : « Faut-il le rappeler, même si je sais que c’est très difficile à entendre, mais en fait, on a le droit, idéologiquement, d’être islamiste, on n’a juste pas le droit d’être dangereux et de commettre des attentats. » Et d’ajouter, comme pour congédier d’avance une éventuelle objection : « ça, c’est un peu compliqué à comprendre ».

Le plan reste fixe, mais le propos, lui, glisse. Voyons le décor et observons la scène, image par image, sans effets spéciaux.

Le mot et la chose

« On a le droit, idéologiquement, d’être islamiste. » La formule est la quintessence même d’un esprit libéral. En République, on ne juge pas les consciences et nul n’est poursuivi pour ce qu’il pense ou ce qu’il croit intimement, on ne réprime que les actes dès qu’ils violent la Règle commune. La formule de la députée LFI serait irréprochable si le mot « islamiste » désignait une opinion. Toutefois, elle n’en nomme pas une. Le Larousse définit l’islamisme comme le mouvement qui veut faire de l’islam non plus une religion mais une idéologie politique où le droit et le fonctionnement de la société puisent leurs sources dans le texte coranique et la tradition prophétique. Il est de même pour l’Académie française, dans son édition de 2024, qui y voit un mouvement prônant l’observance de la loi coranique dans tous les domaines de la vie publique et privée.

Le mot n’a rien d’une invention polémique : il désigne, depuis les années 1970, les courants politiques de l’islam contemporain. Les premiers intéressés – les Frères musulmans fondés par Hassan al-Banna en 1928, puis les théoriciens qui les ont suivis (Abul Ala Maududi – Pakistan, Sayyid Qutb – Égypte, Taqiuddin al-Nabhani – Palestine, Abdallah Azzam – Palestine/Afghanistan, Ayman al-Zawahiri – Égypte, Youssef al-Qaradâwî – Egypte, Hassan al-Tourabi – Soudan, Reched Ghannouchi – Tunisie…) en ont eux-mêmes revendiqué le sens et l’essence et fixé les modalités, allant de la théorisation au djihadisme.

Pour la France insoumise, l’islamisme est une opinion. Pour nous, il sera interdit.



La complaisance désormais assumée de l’extrême-gauche pour une idéologie qui s’attaque au droit des femmes, qui renie nos libertés fondamentales, qui menace notre sécurité est très inquiétante.… pic.twitter.com/MGriVxlzCK — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 23, 2026

Il faut prendre garde, toutefois, à ne pas confondre le croyant avec l’islamiste ou celui-ci avec le quiétiste qui se retire du monde. La ligne de démarcation peut apparaître mince, mais c’est elle qui distingue le mystère de la foi de l’instrumentalisation de la religion à des fins politiques. L’islamisme n’est donc pas un état de conscience, c’est une praxis : une entreprise collective visant à refonder l’ordre social selon la norme religieuse. On n’« a pas le droit d’être islamiste » comme on aurait le droit d’avoir tort. Ce que le mot « islamisme » désigne n’est pas une pensée que l’on garde, mais un programme que l’on déroule et une action que l’on mène. Confondre les deux n’est pas une tolérance, c’est une erreur manifeste de catégorie.

Le danger qui ne tue pas

De cette erreur découle une autre, plus sournoise encore. En réservant l’interdit au « dangereux » et à l’« attentat », la députée réduit la menace islamiste à sa forme terroriste. Tout ce qui « n’explose » pas aux alentours d’un stade et ne tire pas sur les terrasses de cafés un 13 novembre devient alors fréquentable et soluble. Or c’est tout ce qui échappe à la déflagration qui fait l’essentiel. L’islamisme politique contemporain n’a pas besoin de la brutalité pour se répandre, et c’est même ce qui fait sa force. Il irradie par la prédication organisée, par le noyautage des associations, l’infiltration dans les mairies et les institutions, par la construction méthodique d’une société parallèle comme prélude à la contre-société où l’on vit, consomme, éduque et juge selon une norme autre que la loi commune. L’islamisme ne demande pas qu’on l’autorise, il demande seulement qu’on le laisse faire.

C’est pourquoi la doctrine publique française, depuis dix ans, repose tout entière sur la proposition inverse de celle de Mme Abomangoli : de la loi confortant le respect des principes de la République au « djihadisme d’atmosphère » décrit par Gilles Kepel, l’État a fini par admettre que le danger ne se mesure pas aux seuls actes violents, mais à l’érosion patiente de l’égalité entre les femmes et les hommes, de la liberté de conscience, de la primauté de la loi civile et de la désaffiliation nationale. Soutenir que l’islamisme n’est répréhensible que lorsqu’il tue, c’est en autoriser la propagation partout où il ne tue pas, c’est-à-dire presque partout.

Fabriquer un électorat

La phrase d’Abomangoli n’est pas un écart. Elle s’inscrit dans une ligne politique documentée. Il y a quelques mois, une commission d’enquête parlementaire a été consacrée aux liens entre responsables politiques et idéologie islamiste. Ses conclusions dénonçaient, chez une partie des élus de La France insoumise, une stratégie électoraliste et clientéliste à spectre large, incluant l’instrumentalisation de la cause palestinienne, visant la captation de l’électorat dit « musulman » à l’approche des municipales.

A lire aussi, Aurélien Marq: Islam, islamisme: Marine Le Pen et la quadrature du cercle

Dans le même sillage, lorsque, au début de cette année, une proposition entendait inscrire la mouvance des Frères musulmans sur la liste européenne des organisations terroristes, les élus insoumis, Abomangoli parmi les signataires, s’y opposèrent au motif que la lutte devait viser les seuls acteurs violents. La députée poursuit donc la même ligne, celle qui réduit, déjà, le danger aux seuls actes terroristes. Les propos récents ne sont pas une maladresse isolée, mais le soubassement théorique d’une pratique: pour capter un groupe, encore faut-il le constituer en groupe, et le constituer d’abord comme musulman avant de le penser comme citoyen. Le marqueur religieux devient alors le langage commun d’une rencontre – entre une gauche qui mobilise par l’identité et des acteurs religieux qui mobilisent par la foi. Dans cette rencontre, les questions sociales, celles qui fâchent autant qu’elles rassemblent, n’ont plus voix au chapitre et passent sous les radars !

Défendre en excluant

Tout le paradoxe de cette partie de la gauche se noue à ce niveau : pour se poser en défenseur des musulmans, ce discours commence par les exclure du commun. Il les assigne à leur seule appartenance religieuse, réelle ou supposée. Il les range en bloc sous une identité collective à part, puis se propose de les réintégrer à l’espace commun alors qu’il vient lui-même de mettre à part.

Jean-Luc Mélenchon et LFI se sont rassemblées contre « l’islamophobie » à Paris, le 27 avril 2025, suite à la mort d’Aboubakar Cissé dans une mosquée dans le Gard © SEVGI/SIPA

Ce numéro d’illusionniste a un coût. Ceux qui s’en acquittent sont les intéressés. Ramenés à leur confession, ils cessent d’exister comme citoyens ordinaires ayant un regard sur la Cité et la chose publique (le pouvoir d’achat, l’état des services publics, l’école, le logement, la sécurité, les retraites, la politique étrangère, la Défense nationale…). Ils sont présentés comme des sujets obnubilés par la seule revendication religieuse : le voile, le halal, la construction ou l’extension de la salle de prière, le calendrier, le sacrifice de Aïd al-Adha. Tout le reste, c’est-à-dire presque tout ce qui structure la vie politique ordinaire d’une nation, disparaît.

Les enquêtes disponibles (celle de l’Institut Montaigne, en 2016, demeure la plus précise) montrent pourtant que les Français de confession ou d’origine musulmane sont aussi sensibles, comme leurs concitoyens, aux questions de l’emploi, du pouvoir d’achat ou de l’éducation loin devant ce qui pourrait les distinguer sur le plan religieux. Plus encore, ces enquêtes montrent et que les musulmans sont tout sauf un bloc : croyants et indifférents, pratiquants et sécularisés, divisés sur la laïcité comme sur le voile. Les essentialiser, c’est effacer cette pluralité qui est à l’œuvre et c’est aussi un moyen de créer une catégorie maniable.

Il arrive, et cela est vrai, que des offensives sporadiques glissent de la critique de l’islamisme vers la suspicion de l’islam lui-même. Mais ce dévoiement, réel chez quelques-uns, n’autorise pas le dévoiement inverse, celui qui rend l’islamisme présentable pourvu qu’il renonce seulement au AK47 ou ne monte pas dans un camion de 19 tonnes pour écraser des spectateurs venus assister, un 14 juillet, à un feu d’artifice. Distinguer l’islam de l’islamisme n’est pas une ruse pour duper les croyants. Cette distinction est la condition même qui permet de les reconnaitre comme citoyens à part entière, et non comme un groupe à part entière.

Le silence qui tient lieu de réponse

Dans cette polémique, un silence en dit davantage que les propos de la députée. Les grandes institutions de l’islam de France (mosquées, fédérations, figures religieuses) se taisent. Ce mutisme peut ne pas être neutre, mais il pourrait s’expliquer par la crainte de la stigmatisation, la difficulté réelle de tracer, publiquement, la frontière entre la pratique légitime et le projet politique, ou même l’intérêt qu’il y aurait à ne pas affaiblir les relais (ou perçus comme tels) qui portent (haut) les « revendications religieuses ». À ces interprétations, il faut ajouter l’état d’un islam de France éclaté, où l’instance qui prétendait représenter le culte, en l’occurrence le Conseil Français du Culte Musulman, s’est effacée sans qu’aucune voix commune ne lui ait succédé, de sorte que personne ne se sent tenu de parler au nom des Français de confession musulmane.

Mais quelle qu’en soit l’interprétation qu’on puisse donner, ce silence laisse le champ libre. Il n’appartient pas à une députée Insoumise de tracer la frontière qui sépare la foi que l’on pratique de la norme que l’on veut imposer. Cette tâche n’incombe, non plus, à ceux qui, à l’autre bord, rêvent d’en découdre avec l’islam tout entier. Il revient essentiellement aux musulmans de France, aidés par toutes les bonnes volontés de ce pays, d’engager ce travail. Tant qu’ils ne le feront pas, d’autres s’en chargeront à leur place, et traceront mal la frontière.