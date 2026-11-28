La ministre des Armées, Catherine Vautrin, veut former les candidats à la présidentielle de 2027 aux sujets de défense. Des commentateurs peuvent se gausser de cette initiative inattendue. Pas Élisabeth Lévy. Écoutez.

Catherine Vautrin veut préparer le futur chef de l’État à son rôle de chef des Armées. L’actualité a montré à quel point la ministre de la Défense avait raison. En visite au Congrès des maires, Teddy Riner (4 % des intentions de vote, tout de même, dans le dernier sondage Fiducial / Sud Radio) se met à parler de l’Ukraine, sujet sur lequel personne ne l’interrogeait. Il lâche cette petite phrase : « Je ne comprends pas qu’on envoie des troupes en Ukraine, alors que ce n’est pas notre guerre. » Il a le droit de le penser, mais cela révèle sa légèreté sur un sujet vital. C’est malheureusement l’opinion de beaucoup de Français, et celle de prétendants à l’Élysée très sérieux.

Un débat qui passe trop souvent au second plan

Le successeur d’Emmanuel Macron devra décider si la France continue de soutenir l’Ukraine et, au-delà, si elle poursuit son effort de réarmement et de puissance. Le prochain locataire de l’Élysée pourrait être en même temps celui qui envoie vos enfants à la guerre (comme l’avait dit le général Mandon) et celui qui vous fait trimer quatre à cinq ans de plus avant la retraite. Autrement dit, 2027 sera un choix entre les dépenses sociales (les fameux dividendes de la paix dont nous nous gobergeons depuis des décennies) et les dépenses militaires. Or, il n’y a aucun débat sur cet enjeu stratégique.

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Catherine Vautrin semble le regretter. Elle propose aux candidats une formation accélérée assez basique, la fourniture d’un dossier sur la doctrine française et sur la loi de programmation militaire, deux visites d’unités (sans journalistes, mais avec la possibilité de leur en rendre compte) et, sur demande, la visite d’un site lié à la dissuasion nucléaire avec des règles de confidentialité encore plus strictes (le site de Taverny serait privilégié).

Quand l’armement va, tout va

Un « stage découverte » à l’armée, c’est un peu léger, ironise-t-on. Pas moi. Rencontrer nos soldats, c’est sérieux et toujours instructif. D’autant qu’on ne va apparemment pas leur prendre du temps pour faire de la com’. Et pour certains candidats, ce sera très utile. Pour les candidats chevronnés, ou les élus de terrain de longue date, ce ne sera pas une découverte : ils ont tous visité des unités et rencontré des officiers. Et surtout, qu’on les aime ou pas, ils ont déjà un programme établi pour la défense (Jean-Luc Mélenchon, par exemple, veut sortir de l’OTAN). Je regrette pour ma part que personne, à droite, ne dise aux Français que le réarmement nous sortira du marasme. Cette actualité nous rappelle aussi que, contrairement aux fariboles démagogiques selon lesquelles n’importe qui peut être président, la politique est aussi un métier. Un métier qui demande beaucoup de connaissances.

Reste une chose difficile à enseigner et à apprendre : l’art de commander. À l’armée, ça veut dire partir au feu devant ses soldats. Et assumer les pertes et les échecs. Sur ce dernier point, reconnaissons que Teddy Riner est peut-être plus doué qu’Emmanuel Macron.

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