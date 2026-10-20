Face à la persistance des prix élevés à la pompe, Bercy dégaine une nouvelle salve de dispositifs d’accompagnement et d’aides ciblées. Extension de l’indemnité carburant, prime employeur relevée et bonus pour les professions médicales ruraux : plutôt que d’alléger la fiscalité énergétique, l’État persiste dans la politique du « chèque sur mesure ». Le point sur ce qui change pour les ménages et les professionnels.

L’usine à gaz des chèques plutôt que la baisse des taxes

Alors que les tarifs à la pompe continuent de peser lourdement sur le pouvoir d’achat des Français, le ministère de l’Économie a détaillé la prolongation et l’élargissement des dispositifs d’aide face à la hausse des prix des carburants.

Comme l’a rappelé Bercy, l’exécutif a fermement écarté toute baisse générale des taxes ou remise forfaitaire à la pompe. La raison avancée ? L’absence de « cagnotte » fiscale, le budget enregistrant au contraire une perte nette de recettes sur les carburants. L’État privilégie donc une gestion au cas par cas, en multipliant les guichets dérogatoires, les critères de kilométrage et les indemnités ciblées selon le statut professionnel ou géographique.

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Qui est concerné par les nouvelles aides face à la hausse des carburants ?

Pour les ménages dépendants de leur véhicule personnel, les ajustements annoncés touchent plusieurs leviers :

L’aide « grands rouleurs » élargie : L’indemnité forfaitaire de 100 euros pour trois mois (équivalente à une remise d’environ 40 centimes par litre) est renouvelée pour le dernier trimestre. Le gouvernement élargit son périmètre : elle vise désormais 5,5 millions de Français, contre 3 millions auparavant.

L’indemnité forfaitaire de 100 euros pour trois mois (équivalente à une remise d’environ 40 centimes par litre) est renouvelée pour le dernier trimestre. Le gouvernement élargit son périmètre : elle vise désormais 5,5 millions de Français, contre 3 millions auparavant. Calendrier des versements : Pour les bénéficiaires ayant déjà perçu l’aide entre avril et septembre, le versement est automatique depuis le 16 octobre. Pour les nouveaux éligibles, le simulateur est en ligne et l’ouverture des demandes est fixée au 27 octobre.

Pour les bénéficiaires ayant déjà perçu l’aide entre avril et septembre, le versement est automatique depuis le 16 octobre. Pour les nouveaux éligibles, le simulateur est en ligne et l’ouverture des demandes est fixée au 27 octobre. La prime carburant employeur portée à 1 000 euros : Versée sur la base du volontariat par les entreprises à leurs salariés pour leurs trajets domicile-travail, cette prime exonérée d’impôts et de cotisations sociales passe d’un plafond de 600 à 1 000 euros.

Aides ciblées : des renforts pour la santé et le monde rural

Considérant l’impact critique des coûts de transport sur les services de proximité en zone rurale, Bercy déploie des mesures spécifiques pour certains secteurs :

Infirmiers et aides à domicile : Un bonus additionnel « territoire & ruralité » de 80 euros pour deux mois est mis en place pour 25 000 infirmiers libéraux effectuant plus de 100 km par jour. De leur côté, les aides à domicile travaillant au moins à mi-temps bénéficient de l’extension de l’aide grands rouleurs dès 30 km quotidiens.

Un bonus additionnel « territoire & ruralité » de 80 euros pour deux mois est mis en place pour 25 000 infirmiers libéraux effectuant plus de 100 km par jour. De leur côté, les aides à domicile travaillant au moins à mi-temps bénéficient de l’extension de l’aide grands rouleurs dès 30 km quotidiens. BTP, agriculteurs et pêcheurs : Les rabais sectoriels sur le gazole non routier (GNR) sont prolongés jusqu’au 31 décembre (20 centimes/litre pour le BTP, 15 centimes pour les agriculteurs). Pour les entreprises de pêche, la prise en charge est portée au plafond européen de 70 % de la hausse des coûts, complétée par un prêt à taux zéro allant jusqu’à 50 000 euros.

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La tentation du guichet permanent

Derrière l’affichage social et le catalogue de mesures d’urgence, cette stratégie confirme l’ancrage du « chèque-carburant » dans la gestion publique de la crise énergétique. En faisant reposer la redistribution sur des critères stricts (seuils de revenus, kilométrages déclarés, guichets en ligne), Bercy s’assure un ciblage budgétaire serré.

Mais cette tuyauterie administrative complexe nourrit également l’exaspération d’une partie des classes moyennes, souvent situées juste au-dessus des plafonds d’éligibilité tout en subissant de plein fouet la fiscalité constante sur leur plein quotidien.