Chic, enfin un film au discours puissant et engagé, alors que les femmes souffrent en silence ! Merci Nicolas Pariser

Léo (Melvil Poupaud), prof de fac désargenté enseignant à Nancy, ancien journaliste intello de gauche plus ou moins raté, a rendez-vous à Ferrare avec un notaire, car son père biologique, qui a mené une vie de rentier loin de ce fils qu’il n’a pas connu, vient de mourir. Et donc cette affaire de succession appelle Léo en Italie. Mais alors que l’homme bientôt cinquantenaire, hébergé place Denfert-Rochereau dans l’appartement de la femme avec qui il est en train de rompre, avait prévu de prendre l’avion le lendemain, le secrétariat du notaire, au téléphone, reporte la réunion. Pour Léo, huit jours à tuer, dans un Paris en proie à l’insurrection. Au point que le gouvernement songe à faire appel à l’armée pour tenter de rétablir l’ordre. D’où, semble-t-il, le titre du film : Un peu avant minuit. C’est à dire « un peu avant l’arrivée du fascisme » ? Allez savoir.

Voilà, quoiqu’il en soit, ce qui s’appelle un film d’actualité : il sort en salles au moment où les désordres urbains de l’automne 2026 sont encore dans toutes les têtes. Ce climat de quasi-guerre civile en sera l’arrière-plan improbable, montrant (à distance respectable) quelques échauffourées avec des forces de l’ordre dûment harnachées pour le combat de rue, dans une capitale stridente de sirènes de police… Dans ce contexte tendu qui le laisse curieusement de marbre, notre Léo va profiter de son désœuvrement forcé pour revoir tour à tour ses anciennes liaisons féminines, ses anciens collègues, et même sa fille (Clara Pacini), belle étudiante activiste radicale qui a grandi loin de lui et s’en porte manifestement très bien.

Ces retrouvailles variées déterminent une série de portraits sociologiques : l’un, très affairé sur son smartphone (Micha Lescot), est devenu réalisateur de séries ; un autre semble sous le coup d’accusations de viols ; Armelle, une ancienne compagne (Anaïs Demoustier), est maintenant une personnalité politique en vue ; une autre, Tina (Golshifteh Farahani), costumière de cinéma, etc. Concédons à ce casting une certaine tenue, et une remarquable direction d’acteurs.

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Travellings dans les rues de plusieurs quartiers de Paris, séquences au restaurant, chez les uns et les autres, autant de théâtres pour ces rencontres et ces conversations à bâtons rompus que notre anti-héros en pénitence de la domination-masculine-et-patriarcale aura tour à tour avec ses interlocutrices et interlocuteurs successifs, avant de repartir pour Ferrare, ville où le film, avec Chiara Mastroianni en guest star ultime, trouve son dénouement attendu.

Un peu avant minuit, c’est un peu du Rohmer rabat-joie, sans la grâce. La messe est dite, la sentence y est rendue d’avance par un discours univoquement féminin, et qui fait chorus tout du long : mis en accusation, mais également promis à s’autoflageller, Léo est bel et bien, ontologiquement, ce dragueur impénitent, ce séducteur, ce prédateur qui aura passé ses jeunes années à abuser des stagiaires, au journal, ou à manipuler la Femme.

De façon appuyée, Pariser relaye ainsi les poncifs les plus éculés de la propagande qu’on sait, à travers un script surchargé d’assommants tunnels dialogués. Pour faire bonne mesure dans le registre de la bien-pensance, il faut, de toute nécessité semble-t-il, que Léo nous découvre une ascendance juive par sa mère ; ou bien encore que Gustave, un de ses anciens potes cinéphile et ex-critique de cinéma se dévoile (pour une fois avec un certain humour) converti au Talmud… Il n’en reste pas moins que ce plaquage d’orthodoxie religieuse, sans motif réel dans l’économie de l’intrigue, instrumentalise le Juif de façon assez douteuse, au cœur d’une visée féministe lourdement convenue, qui plus est, traversée d’un pénible racolage politique : la fille du héros s’infiltrant, entourée de sa milice militante, dans une représentation au théâtre de l’Odéon pour déployer sur sa façade, en braillant, l’étendard de la révolte… Pitié ! Avant minuit, vous en reprendrez encore une louche ?

Un peu avant minuit. Film de Nicolas Pariser. France, couleur, 2026. Durée : 1h47.

En salles le 2 décembre