Le calendrier judiciaire de l’ancien chef de l’État s’alourdit encore à quelques jours d’une échéance décisive. Selon une information révélée par RTL et confirmée par BFMTV ce mardi 24 novembre, Nicolas Sarkozy a été renvoyé devant le tribunal correctionnel dans l’affaire dite de la fausse rétractation de l’intermédiaire Ziad Takieddine, aux côtés de son épouse Carla Bruni et de la figure de la presse people Michèle « Mimi » Marchand.

Pour l’ancien président de la République, cette ordonnance de renvoi ouvre un nouveau front pénal alors même qu’il attend, dès lundi 30 novembre prochain, l’arrêt de la cour d’appel de Paris dans le volet principal du dossier du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007.

Les chefs de poursuite retenus contre le couple et Mimi Marchand

Dans ce dossier connexe, la justice reproche aux mis en cause d’avoir orchestré une opération destinée à innocenter Nicolas Sarkozy aux yeux des magistrats instructeurs. Selon les éléments confirmés par BFMTV, l’ancien chef de l’État, Carla Bruni et Mimi Marchand seront jugés notamment pour « association de malfaiteurs en vue de préparer une escroquerie en bande organisée et recel de subornation de témoins ».

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L’enquête porte sur le revirement spectaculaire opéré en novembre 2020 par Ziad Takieddine. L’homme d’affaires franco-libanais — décédé en septembre 2025 — avait alors accordé un entretien médiatique dans lequel il retirait publiquement ses accusations de financement libyen contre Nicolas Sarkozy, avant de revenir à nouveau sur ses déclarations quelques semaines plus tard. Les juges d’instruction soupçonnent l’entourage de l’ancien président et la patronne de l’agence Bestimage d’avoir organisé et financé cette rétractation frauduleuse afin d’influencer le cours de la procédure principale.

Causeur de janvier 2022.

Deux séquences judiciaires désormais liées

Pour Nicolas Sarkozy, ce renvoi en correctionnelle dessine une double séquence pénale aux conséquences potentiellement lourdes :

L’échéance immédiate du 30 novembre : dans moins d’une semaine, la cour d’appel de Paris rendra sa décision sur le fond du dossier libyen, dossier dans lequel l’ancien président contestait sa condamnation prononcée en première instance en septembre 2025.

dans moins d’une semaine, la cour d’appel de Paris rendra sa décision sur le fond du dossier libyen, dossier dans lequel l’ancien président contestait sa condamnation prononcée en première instance en septembre 2025. L’ouverture d’un procès inédit avec son épouse : le procès de l’affaire Takieddine placera pour la première fois Nicolas Sarkozy et Carla Bruni côte à côte sur le banc des prévenus devant le tribunal correctionnel de Paris, dans une procédure où les peines encourues pour association de malfaiteurs et recel de subornation de témoins peuvent atteindre plusieurs années d’emprisonnement ainsi que de lourdes amendes, sans compter d’éventuelles peines complémentaires d’inéligibilité.

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À ce stade, les avocats des intéressés conservent la possibilité de contester les modalités de cette ordonnance, tandis que la date précise de l’audience devant le tribunal correctionnel reste à fixer.