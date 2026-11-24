Onze jours après son départ, Jensen Huang reprend les commandes du géant des puces électroniques. L’intervention de Donald Trump et l’envolée du titre suscitent de nouvelles interrogations à Washington.

Même les scénaristes de Succession auraient probablement hésité devant un pareil enchaînement. Jensen Huang, fondateur de Nvidia et figure emblématique de la révolution de l’intelligence artificielle, a retrouvé lundi son poste de directeur général, onze jours après une démission provoquée par un scandale mêlant révélations sur sa vie privée et soupçons d’espionnage. Entre-temps, le président américain s’est personnellement invité dans les affaires de l’entreprise.

Selon les informations rapportées par Le Monde, Donald Trump affirme être intervenu auprès du conseil d’administration et estime que le retour du dirigeant ne menace pas la sécurité des États-Unis. Les investigations relatives à de possibles transferts de puces vers la Chine se poursuivent néanmoins. À ce stade, aucune preuve d’infraction commise par M. Huang ou Nvidia n’a été établie dans les éléments rendus publics.

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Ce qui aurait pu se limiter à une crise de gouvernance prend une tout autre dimension compte tenu de la place de Nvidia dans l’économie mondiale. Les accélérateurs de calcul conçus par le groupe sont essentiels à l’entraînement et au fonctionnement de nombreux systèmes d’intelligence artificielle. Leur exportation vers la Chine constitue depuis plusieurs années un sujet de confrontation entre Washington et Pékin. Les soupçons entourant l’affaire touchent ainsi à des questions de souveraineté technologique autant qu’à la vie privée d’un dirigeant.

Jensen Huang de retour chez Nvidia : une envolée en Bourse qui embarrasse Washington ?

À Wall Street, le retour du fondateur a été accueilli avec une ferveur spectaculaire. TV5Monde rapporte une remontée de 31 % du titre depuis sa réintégration. Cette hausse soulève aussi des questions sur les intérêts financiers du président américain, qui détiendrait lui-même des actions du groupe… L’opposition démocrate réclame des investigations sur son rôle dans cette affaire. Les estimations des gains potentiels de M. Trump restent tributaires des informations disponibles sur son portefeuille et ne prouvent pas, en elles-mêmes, une transaction illicite.

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M. Huang doit désormais s’expliquer devant des commissions du Congrès au début du mois de décembre. Les parlementaires voudront notamment comprendre comment Nvidia protège ses technologies et respecte les restrictions américaines à l’exportation. Les réponses apportées auront sans doute davantage d’importance pour l’avenir du groupe que les détails de la vie sentimentale de son patron.

Cet épisode rocambolesque révèle enfin un paradoxe de la révolution technologique : alors que l’intelligence artificielle promet de bouleverser l’ensemble de l’économie, les marchés semblent accorder une importance immense au destin personnel de quelques hommes. La valeur d’entreprises devenues incontournables pour des milliers d’autres peut varier brutalement au gré d’une crise de gouvernance. Voilà qui devrait intéresser aussi les investisseurs peu sensibles aux feuilletons de la Silicon Valley.