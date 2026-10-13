À Mayotte, une mère de famille a grièvement brûlé son enfant de huit ans au visage avec une lame chauffée à blanc pour l’avoir surpris une cigarette à la main. Reconnue coupable de violences aggravées sur mineur, elle a été condamnée à deux ans de prison avec sursis probatoire. Une clémence que d’aucuns pourraient considérer comme une forme de laxisme.

Les faits, d’une cruauté inouïe, se sont déroulés au domicile familial. Surprise d’apprendre que son enfant de huit ans avait été vu en train de fumer une cigarette, cette mère de famille dit avoir voulu effrayer son garçon. Elle a fait chauffer la lame d’un couteau sur la gazinière avant de l’appliquer directement sur la joue de celui-ci, et a plaidé ensuite l’accident. Sa version, explique Mayotte Hebdo, n’a pas convaincu les magistrats. Elle a d’ailleurs été contestée par son fils.

L’enfant, présent lors de l’audience, présentait une brûlure du deuxième degré allant de la paupière inférieure jusqu’à la lèvre. Il aurait aussi parlé d’autres violences infligées par sa mère, évoquant notamment des coups portés avec un câble de chargeur de téléphone ou avec des branchages. C’est une enseignante qui aurait donné l’alerte, l’enfant n’ayant a priori pas reçu de soins après la blessure.

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Enfant brûlé au visage à Mayotte : le sursis est-il trop clément ?

Le verdict est tombé : la mère de famille a été condamnée à deux ans de prison, avec sursis probatoire. Il est important de noter que les quatres enfants du foyer ont aussi été placés sous protection judiciaire. Le jugement rendu par les magistrats a pu interroger, du fait de la brutalité de la situation et de potentiels abus répétés.

La protection de l’enfance mise à la preuve

L’affaire remet en lumière le défi colossal de la protection de l’enfance dans le 101ᵉ département français, où les services sociaux et judiciaires évoluent sous une tension constante. Entre traditions d’éducation autoritaires et impératifs du Code pénal, la frontière ne saurait pourtant souffrir d’aucun compromis circonstanciel.

Lorsqu’une agression d’une telle sauvagerie sur un enfant de huit ans se solde par du simple sursis, la question de l’exemplarité de la peine se pose avec acuité. La justice a-t-elle encore les moyens de signifier l’interdit absolu face aux violences faites aux enfants, ou s’est-elle résignée à gérer la détresse sociale au détriment de la fermeté pénale ?