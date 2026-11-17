Ce mardi 17 novembre au soir, à Paris, Jean-Luc Mélenchon participe à un dîner à huis clos avec plusieurs dirigeants des plus grandes entreprises françaises, dont Bernard Arnault et Patrick Pouyanné. Révélée par Le Figaro et confirmée par l’AFP, cette rencontre organisée à l’invitation du club Entreprise & Cité illustre une double évolution à cinq mois de l’élection présidentielle : le patronat consulte tous les candidats jugés crédibles pour le second tour, tandis que le leader insoumis cherche à imposer sa stature de futur gouvernant.

Le cadre est feutré, la liste des convives beaucoup moins discrète. Selon les informations publiées par Le Figaro et confirmées par l’Agence France-Presse, Jean-Luc Mélenchon doit s’asseoir ce mardi 17 novembre à la table du club Entreprise & Cité, un cercle qui réunit les dirigeants des plus grands groupes français. Parmi les participants annoncés figurent notamment le PDG de LVMH, Bernard Arnault, et celui de TotalEnergies, Patrick Pouyanné — deux figures régulièrement prises pour cibles dans les discours de La France insoumise sur le partage des richesses, la taxation des superprofits et la réforme fiscale.

Ce rendez-vous n’est pas une première isolée. Dès la fin du mois de juin 2026, le candidat insoumis avait déjà pris part à un dîner resté longtemps confidentiel avec plusieurs industriels à l’invitation de France Industrie, une séquence qui lui avait alors valu les critiques de Nathalie Arthaud à l’extrême gauche, comme le rappelle Le Journal du Dimanche. En acceptant cette fois une rencontre dont la tenue est connue à l’avance, l’entourage de Jean-Luc Mélenchon assume pleinement l’exercice.

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Un pragmatisme assumé du côté des dirigeants du CAC 40

Du côté des milieux d’affaires, l’initiative relève moins d’un ralliement idéologique que d’une méthode éprouvée à l’approche de chaque échéance présidentielle. Les cercles patronaux comme Entreprise & Cité auditionnent traditionnellement l’ensemble des prétendants susceptibles d’accéder au second tour afin de mesurer leurs intentions réelles en matière de fiscalité, de politique industrielle et de droit du travail.

Patrick Pouyanné avait lui-même balisé le terrain dès le mois de janvier dans les colonnes de La Tribune Dimanche, se déclarant disposé à dialoguer aussi bien avec le Rassemblement national qu’avec La France insoumise, tout en souhaitant que ces échanges s’inscrivent dans un cadre collectif. Pour les dirigeants des grandes entreprises cotées, ignorer un candidat crédité d’un socle électoral solide pour 2027 reviendrait à se priver d’un canal direct d’information sur les scénarios politiques possibles.

Pour Jean-Luc Mélenchon, imposer l’idée d’une alternance crédible

Pour le leader de La France insoumise, l’enjeu est tout aussi clair : installer l’idée que son mouvement constitue une hypothèse de gouvernement sérieuse et non une simple force de contestation. Interrogé sur cette rencontre, le coordinateur de LFI Manuel Bompard a expliqué que ce dîner permettrait notamment à Jean-Luc Mélenchon d’interpeller directement le PDG de TotalEnergies sur le niveau des marges de son groupe face aux difficultés des automobilistes.

La formule résume la ligne choisie par l’état-major insoumis : montrer que le candidat ne modifie pas le cœur de son programme — hausse des prélèvements sur les grandes entreprises et les hauts revenus, planification écologique, relance par la commande publique — tout en démontrant qu’il est capable d’en exposer les modalités face aux principaux décideurs économiques du pays. « Si on gagne l’élection présidentielle, ils vont devoir faire avec nous », résume ainsi son entourage, cité par Le Parisien.

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Un équilibre délicat entre crédibilité économique et base militante

Cette stratégie de normalisation institutionnelle comporte toutefois un double défi pour Jean-Luc Mélenchon. D’un côté, elle vise à rassurer une partie de l’électorat modéré de gauche et les acteurs économiques inquiets d’une éventuelle arrivée au pouvoir de LFI, en mettant en avant une « industrialisation écologique » censée soutenir l’activité des entreprises implantées en France.

De l’autre, elle expose le candidat aux critiques de la gauche radicale, prompte à dénoncer toute proximité, même protocolaire, avec les dirigeants du CAC 40. À quelques mois du scrutin de 2027, ce dîner parisien montre en tout cas que la campagne présidentielle entre dans une phase où ni le grand patronat ni la gauche insoumise ne souhaitent s’ignorer.