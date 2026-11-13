Les trois mythes du 17 octobre

Face aux violences et aux saccages, chacun y est allé de son interprétation : « début de la guerre civile », « fin de l’Occident », voire « insurrection mondiale de la génération Z ». Apocalypse now, analyse nulle part. La situation mérite plus de sang-froid et moins de boules de cristal

Le 17 octobre, nous sommes entrés dans un nouvel âge des prophètes. Face à des événements hors norme, ces oracles nous proposent des « mythes » explicatifs sous forme d’analyses réductrices, aptes à donner lieu à des prédictions alarmistes. Trois de ces « mythes » en circulation laissent croire que le destin de la France est déjà écrit. Or, si on appelle de ses vœux des mesures judicieuses pour sortir de l’impasse actuelle, il faut garder son sang-froid et résister au fatalisme d’atmosphère. Comme l’écrit Gilles Kepel dans Le Monde : « Malgré les drames que nous avons vécus, il n’est rien d’insurmontable. »

L’expression « guerre civile » en une de deux hebdomadaires

Le premier de ces mythes est « armageddoniste ». C’est l’idée que nous sommes déjà sur la pente d’une grande lutte intestine. Le 21 octobre, la une du JDNews évoque « une pré-guerre civile ». Le lendemain, celle de Marianne s’interroge : « Vers la guerre civile ? ». Dominique de Villepin nous avertit sombrement : « La guerre civile frappe à la porte ». Pour savoir si c’est le sort qui nous attend, consultons les travaux de David Betz, professeur à l’école d’études de guerre de l’université King’s College de Londres. Dans ses articles savants et des entretiens grand public, Betz développe un modèle de guerre civile qu’il considère comme le destin inévitable des sociétés prospères de l’Amérique du Nord et de l’Europe de l’Ouest. Dans chaque pays, ce conflit prendra la forme d’un soulèvement du peuple autochtone contre « l’élite postnationale » au pouvoir, laquelle, au nom d’idéaux mondialistes, dévalorise la culture et rogne les droits de ce peuple au profit de ceux des immigrés. En même temps, la majorité autochtone se trouvera engagée dans des conflits intertribaux avec les communautés issues de l’immigration. Dans le scénario de Betz, des groupes paramilitaires luttent pour le contrôle du territoire, en assiégeant les villes et attaquant l’infrastructure critique, tandis que l’État, impuissant, ne tient plus que quelques places fortes.

Ce modèle semble plus adapté au cas du Royaume-Uni où, selon Betz, la police et l’armée ne sont plus suffisamment nombreuses pour maîtriser la situation. Et c’est outre-Manche qu’on a vu ce phénomène, inconnu en France, d’autochtones qui manifestent – parfois avec violence – contre l’immigration. Cela n’a pas empêché les travaux de Betz, en août 2025, d’exciter un grand enthousiasme dans la presse française, surtout de droite. De fait, certaines de ses préconditions pour une guerre civile sont réunies dans l’Hexagone : l’incompétence de l’élite de gouvernement ; un certain degré de fragmentation de la société en communautés distinctes ; une grande précarité économique surtout chez les jeunes ; et une guerre juridique apparemment menée par les autorités contre les candidats populistes de droite (Farage, Marine Le Pen). Enfin, une scène politique « convexe » où les électeurs, délaissant les candidats centristes, choisissent ceux des deux extrêmes selon leur préférence tribale (Le Pen, Mélenchon). Quand on voit les armureries dévalisées (légalement) par les commerçants et les riverains des villes à la recherche de pistolets à balles de caoutchouc et à gel lacrymogène, on pourrait presque croire à une lutte armée embryonnaire.

Manichéisme ethnique

Pourtant, ce serait oublier le vice au cœur de la théorie de Betz : le manichéisme ethnique. En réalité, la majorité n’est pas composée des seuls autochtones. Elle réunit tous ceux – Blancs et non-Blancs – qui adhèrent aux valeurs essentielles de la société occidentale. Peut-on vraiment dire que tous les musulmans voudraient vivre sous un califat ou selon la loi des gangs ? Sans même parler des autres ethnies et religions. Au Royaume-Uni, les mouvements de protestation sont dirigés spécifiquement contre les migrants clandestins ayant traversé la Manche, pas contre les communautés issues de l’immigration. Or certains éléments du schéma de Betz, habilement adaptés à la situation française, se retrouvent dans l’analyse de Philippe de Villiers publiée dans le JDNews. Ici, les émeutes constituent un exemple de « tribalisme de conquête de territoire ». Nous retrouvons la division tripartite des forces en jeu : « la classe dirigeante », responsable de toutes les défaillances ; le « peuple historique » des autochtones ; et les communautés parallèles, astucieusement rangées sous l’étiquette LFIste de la « Nouvelle France ». Mais quand il soutient qu’« il y a deux peuples, côte à côte », Philippe de Villiers tombe dans le même piège ethno-manichéen que Betz, même s’il affirme, et très justement, que la Nouvelle France est composée de deux « provinces », l’Islamistan et le Wokistan, dont le dernier inclut des Blancs. En somme, le binarisme réducteur ne reflète pas la complexité de notre situation et ne sert qu’à renforcer une vision agonistique de notre avenir.

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Le fatalisme imprègne aussi le deuxième mythe du 17 octobre, qui pourrait être qualifié de « déterministe » et de « décliniste ». Il est fondé sur les travaux de Peter Turchin, auxquels Betz fait référence. Turchin, à l’origine un biologiste, est connu pour des livres populaires où il prétend dévoiler les ressorts cachés de l’évolution historique et prédire les grandes éruptions de violence collective, ainsi que les effondrements civilisationnels. En fait, il exploite la science de la complexité pour réduire à des mécanismes simplistes toute la complexité de l’histoire. Les aspects les plus crédibles de sa théorie se réduisent souvent à des lieux communs, comme quand il conclut que les inégalités économiques extrêmes ont tendance à déstabiliser les sociétés. Par la poudre de perlimpinpin de la modélisation mathématique, il réduit l’histoire à des cycles qui rythment la montée et le déclin des empires, selon cette vieille fascination qui s’exprime chez Montesquieu ou Spengler. Pour Turchin, le moteur principal du changement est ce qu’il appelle la « surproduction des élites » : quand une société n’a pas assez de places dans ses élites pour accueillir tous ceux qui ambitionnent d’en faire partie, il en résulte de graves conflits. Bien que très critiqué dans le monde anglophone (sa définition de l’« élite » est élastique, ses données sélectives et d’autres formes de causalité sont ignorées), Turchin a reçu un accueil favorable en France. La parution en français d’un de ses livres – Le Déclin des empires – ayant été programmée fin octobre, certains se sont empressés, dans les pages du Point ou du Figaro, de lire les événements du 17 octobre à la lumière de ses élucubrations, comme un symptôme du déclin de l’Occident. Dans une interview avec L’Express, Turchin lui-même prédit – scientifiquement – la désagrégation de l’Union européenne et le renforcement probable de la Russie de Poutine comme troisième puissance du monde. Il voit dans le cas des lycéens français un exemple de sa surproduction des élites. Mais peut-on dire que ces jeunes appartiennent à une « contre-élite » frustrée, selon le terme de Turchin ? Les étudiants qui peinent à trouver un emploi sont précisément ceux qui ont fait des « bullshit degrees » (« diplômes de merde »), des licences d’études de genre ou décoloniales qui sont inadaptées au marché de l’emploi.

Gen Z

Le troisième mythe est justement « jeuniste ». Il prétend que ce qui se passe en France n’est qu’un épisode dans une grande révolte qui traverse l’Europe, voire le monde. À la différence des deux autres mythes, il plaît beaucoup à la gauche. D’innombrables titres sont à l’image de celui-ci, de L’Étudiant : « Italie, Allemagne, Brésil, Albanie… : la jeunesse se mobilise à travers le monde ». Ces litanies de noms de pays conduisent inévitablement à la conclusion qu’il s’agit partout d’un phénomène identique. Interrogée par BFM, une chercheuse du CNRS, Magali Della Sudda, affirme qu’« au niveau global, la jeunesse proteste contre les politiques d’austérité menées au détriment des jeunes ». Pourtant, les mouvements diffèrent par le calendrier et les revendications. En Espagne, les manifestations ont commencé en septembre et sont centrées surtout sur le logement, après l’expulsion de son appartement d’une dame de 87 ans. Au Portugal, il s’agit aussi du logement, mais la contestation n’est pas portée spécifiquement par la jeunesse. Les jeunes Allemands craignent surtout le retour du service militaire, sujet qui inquiète aussi aux Pays-Bas. En Serbie, les jeunes sont depuis deux ans aux avant-postes de la contestation d’un gouvernement accusé de corruption. En Albanie, le mouvement des « flamants roses » commence en février et mai par des manifestations contre un projet immobilier, avant de se transformer en une contestation du gouvernement du socialiste d’Edi Rama. Ce dernier, au pouvoir depuis 2013, est accusé de corruption à grande échelle. En Inde, le mouvement des « cafards », qui débute en mai, conteste les méthodes du gouvernement de Modi, accusé de manipuler le système électoral. Ici, on est loin des préoccupations des étudiants français avec Parcoursup ou Gaza, sujet totalement absent en Albanie ou en Inde. Wikipédia dénombre depuis 2020 plus de 50 mouvements qu’on a affublés de l’étiquette « Gen Z ». Depuis la nuit des temps, les jeunes sont toujours le fer de lance de la contestation. Le 17 octobre n’annonce ni une guerre civile, ni le déclin de l’Occident, ni le soulèvement mondial de la jeunesse. Gardons-nous des faux prophètes !