Il va partir: champagne!

Chaque semaine, Philippe Lacoche nous donne des nouvelles de Picardie…

C’était une douce soirée d’automne, calme comme une carpe en hiver ; une soirée comme seul l’état amoureux sait en proposer. Nous étions, la Sauvageonne et moi, attablés devant une bouteille de champagne. Pas n’importe lequel : un Baron-Fuenté, Quinconce grand cru, qu’un ami nous avait offert. Il était excellent, petites bulles féminines, jolie couleur blonde qui me faisait penser aux cheveux ébouriffés de mon aimée avant qu’ils ne deviennent roux. Curieux comme une vieille pie déplumée, alors que je me régalais, je me mis à effectuer des recherches sur le Net et tombai sur ce commentaire du site Gault & Millau : « Implantée sur les coteaux de la Marne, à Charly-sur-Marne, la maison Baron-Fuenté propose quatre gammes complètes de champagnes aux profils atypiques. Fort d’un savoir-faire générationnel depuis le XVIIe siècle, c’est avec les raisins du vignoble familial que Gabriel Baron et Dolorès Fuenté ont créé la marque de Champagne en 1967. Depuis, le domaine ne cesse de s’accroître (38 ha désormais) et est maintenant géré par les enfants des fondateurs, Sophie et Ignace. »

– Charly-sur-Marne ! Bon Dieu mais c’est bien sûr ! fis-je, pastichant le commissaire Bourrel, des Cinq dernières minutes, l’idole en noir et blanc de mes jeunes années et du téléviseur Ribet-Desjardins de mes parents.

La Sauvageonne me contempla, éberluée, étonnée que je fusse déjà ivre, moi le Ternois dipsomane résistant, malgré une absorption si raisonnable.

– Charly-sur-Marne ; le Baron-Fuenté est donc un champagne de l’Aisne. Normal qu’il soit si bon, fis-je.

L’Aisne : le plus beau département de France qui contient, en ces infranchissables frontières, la plus plus ville de France : Tergnier, localité cheminote, ouvrière et souvent communiste de mon enfance.

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Charly-sur-Marne. Le sud de l’Aisne, ce département en forme de betterave, comme l’écrit fort justement, le regretté Pascal Lainé au début de La Dentellière, prix Goncourt 1974. Quelques souvenirs remontèrent telles des bulles dans la coupe de Baron-Fuenté. C’était au tout début des seventies, 1971 ou 1972 ; je jouais de la guitare (une Elli Sound, copie Gibson SG achetée chez Victor Flore, à Paris) au sein d’un orchestre de bal : les Strangers (rien à voir avec les Stranglers, célèbre groupe de punk rock qui verrait le jour quelques années plus tard). Nous étions montés à bord du fourgon rouge, M. Raboeuf (saxophone), Roland Flamant (saxophone), Noël Féton (orgue), Jean-Paul Lobjois (batterie et chant) et moi, direction Chézy-sur-Marne, près de Charly-sur-Marne où nous avions pour mission d’animer le bal annuel de la commune. Je me souviens de la nuit noire et des mélodies de la variété française de cette époque qui s’évaporaient dans l’air doux de cette soirée de presque été. « Une rose pour Sandra », « Pour un flirt », « Mamy Blue », « Je m’éclate au Sénégal »… toutes ces chansons, tous ces petits bals sans importance qui sentaient bon les Trente Glorieuses…

Je rêvais, rêvais. Soudain, je me mis à penser aux deux scènes auxquelles j’avais assisté, deux jours plus tôt, dans un supermarché situé près de l’immeuble HLM de la Sauvageonne. D’abord, à l’entrée, une jeune dame avait fait entrer dans le magasin un SDF qui faisait la manche et lui avait acheté deux ou trois boîtes de conserve. Et un peu plus loin, aux caisses, une autre jeune dame qui poussait un landau avec un très jeune enfant et qui remettait un à un les produits qu’elle comptait acheter car sa carte bancaire ne fonctionnait plus, le compte bancaire n’était pas assez approvisionné. La France de Macron ; la France d’aujourd’hui. Je reposais ma coupe, un peu honteux de boire du champagne. Et puis, subrepticement je la repris, la levai et invitai la Sauvageonne à porter un toast à la non-représentation de l’Amiénois hors sol aux prochaines élections présidentielles. « Ce sera difficile de faire pire ! », songeai-je en revoyant les yeux de l’enfant qui regardait sa maman reposer ses achats sur le tapis de la caisse.