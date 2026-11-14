Cette campagne électorale sera «identitaire», mais pas seulement à cause de qui vous pensiez

La campagne électorale pour les élections présidentielles voit ressurgir des thématiques ou des arrière-pensées qu’on croyait oubliées: le racialisme utilisé comme levier pour faire advenir le socialisme pour Jean-Luc Mélenchon, le racialisme manipulé par M. Macron pour s’y opposer. Et la droite cherche la bonne combinaison pour éviter le chaos. Chronique.

Jean-Luc Mélenchon : de la lutte des classes à la lutte des races, et vice-versa

On se souvient de l’occupation de l’église Saint-Bernard en 1996. La gauche parisienne, intellectuelle et universitaire est alors venue au secours des immigrés en grève de la faim pour obtenir leur régularisation. C’est de ce moment symbolique que date pour beaucoup d’analystes et observateurs politiques le grand travail de révision qu’a entrepris la gauche : la substitution de l’immigré à l’ouvrier comme damné de la terre ; le colonial contre le syndical ; le racialisme contre le socialisme.

Cette mue s’est opérée dans toute la gauche. A commencer par les socio-démocrates qui l’ont théorisée, avec notamment la fameuse note de Terra Nova écrite par Olivier Ferrand en 2011 et mettant en exergue une « France de demain » composée de jeunes, de femmes… et de minorités. Tout le wokisme y était à son apogée. Mais cette France de demain n’était rien à côté de la « Nouvelle France » de Jean-Luc Mélenchon qui a poussé les feux jusqu’à abandonner tous ses repères laïcs et républicains au profit d’un indigénisme déjanté, vantant les mérites de la créolisation et n’hésitant pas à prôner le (grand) remplacement de l’ancienne France par une nouvelle au profit de ce qu’il nomme les « racisés ». La lutte des classes est passée à la trappe de son combat politique durant toutes les années 2010 où il a opéré sa mutation. La race l’avait emporté contre la classe.

Mais, le 7 novembre 2026, Jean-Luc Mélenchon a organisé son premier grand meeting de campagne en vue des présidentielles. Et on y a assisté au retour en force des thématiques marxistes. Avec un programme échevelé que même Georges Marchais aurait hésité à proposer à François Mitterrand. Rétablissement et renforcement de l’ISF, taxe Zuckman de 2%, exit tax empêchant l’exil fiscal, suppression de la flat tax sur les revenus mobiliers, hypertaxation et confiscation des successions (supérieures à 12 M€), TVA grand luxe, taxe sur les superprofits, taxe sur les transactions financières, taxe sur les rachats d’actions, taxe sur les crypto-monnaies… L’imagination fiscale est au pouvoir et les 106,4 Mds€ d’impôts supplémentaires ne sont sans doute qu’un début, tant la courbe de Laffer[1] précipiterait son gouvernement dans une course à l’impôt. La lutte des classes fait son grand retour. L’hyper-lutte, même.

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On se rassure peut-être en se disant que la France des classes moyennes de 2026 n’a rien à voir avec la Russie des classes prolétaires de 1917 et que son programme n’aura aucun point d’appui populaire. C’est évidemment sans compter le travail préparatoire qu’il a mené pendant 15 ans. Ses bataillons de choc, ses futurs soviets, ne se recrutent pas à la sortie des usines Renault. Mais à la sortie des mosquées, dans les associations France-Palestine, dans les meetings décoloniaux. Dans la rue et plus dans les urnes. Il a réussi la synthèse de la lutte des races et de la lutte des classes. Personne ne l’avait vu venir. Et on a été tout surpris de le découvrir dans les émeutes du 17 octobre.

Teddy Riner : la calcul racialiste de Macron

Teddy Riner et le président Macron, JO de Paris, 2 août 2024 © Laurent Vu/SIPA

Jusqu’à présent Emmanuel Macron ne soutenait aucun candidat. Mais il vient d’adouber Teddy Riner et, selon ce que croit savoir le JDD et L’Infiltré[2], lui aurait promis le soutien de maires macronistes (eh oui, il en reste…) pour lui apporter les 500 signatures nécessaires à l’enregistrement de sa candidature. Teddy Riner est donc le candidat officieux du président, à défaut d’être officiel. Son positionnement « ni de droite, ni de gauche, bien au contraire » qui n’est pas sans rappeler les rad-socs est parfaitement compatible avec le « en même temps » macronien. Mais est-ce suffisant pour en faire un candidat digne de remplacer Emmanuel Macron ? Est-il connu pour ses théories économiques visant à réduire le déficit budgétaire comme l’était Milton Friedman ?… Propose-t-il un plan de redressement économique à l’égal de celui de Jacques Rueff ?… A-t-il rédigé un mémorandum pour la paix en Palestine ou en Ukraine ?… S’est-il associé avec Elon Musk pour dresser les perspectives d’une Intelligence Artificielle au service de l’emploi et du progrès ?… Non. Alors quelles sont ses compétences qui en font un candidat de choix pour l’Elysée ?… Vous l’avez deviné, il est « racisé ». Et dans l’esprit de M. Macron, c’est un coup de génie pour prendre quatre points à Jean-Luc Mélenchon et le ramener à 14 ou 15% au premier tour. Ce qui rendrait une candidature Lisnard, Phillipe, ou Lagarde (!) gagnante avec 16%… On en est là…

Ce calcul électoral, d’ailleurs tout à fait hypothétique, repose là encore sur une approche racialiste de la vie politique.

Quand Mélenchon renoue avec le socialisme, le pouvoir macroniste veut le contrer avec du racialisme. Mouvement de balancier pathétique.

Edouard Philippe : détacher le boulet pour éviter le chaos

David Lisnard © Alain ROBERT/SIPA

Faudra-t-il envoyer un commando au Havre enlever Edouard Philippe et le ramener de force à une primaire de la droite et du centre ? Gabriel Attal et Bruno Retailleau y songent certainement. Mais le plus vraisemblable dorénavant est que cette primaire opposera le candidat LR, le candidat Renaissance et David Lisnard. Sans Edouard Philippe. Au train où vont les choses et dynamique aidant, M. Lisnard pourrait emporter cette primaire et être propulsé à 15 ou 16% pendant que M. Philippe stagnerait ou retomberait à 10%. Et ce dernier serait contraint de se désister au profit du candidat issu des primaires en constatant son impasse durant le mois de janvier. Il y songe déjà dit-on dans les milieux autorisés. Ce schéma est encore incertain, largement improvisé, mais constitue le seul chemin qui laisse entrevoir une qualification pour le second tour à un candidat représentant la droite (surtout) et le centre. Seul espoir de ne pas voir s’opposer Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen dans une tragédie conduisant à un troisième tour social et racial.

[1] La courbe de Laffer est un modèle économique popularisé par l’économiste américain Arthur Laffer en 1974. Elle résume l’idée selon laquelle « trop d’impôt tue l’impôt » NDLR.

[2] https://www.lejdd.fr/politique/parrainages-pour-la-presidentielle-le-coup-de-pouce-demmanuel-macron-a-teddy-riner-188403