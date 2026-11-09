Israël: les deux fronts de Gadi Eizenkot

Chargé de former un gouvernement, Gadi Eizenkot dispose d’une majorité de députés opposés à Netanyahou, mais divisés sur les alliances nécessaires pour le remplacer. Car ses partenaires préparent aussi la bataille suivante, celle de la succession de Bibi à la tête de la droite israélienne.

Le peuple a parlé ! Mais on ne comprend pas un mot de ce qu’il dit… En Israël comme dans d’autres démocraties parlementaires, de la Belgique à l’Allemagne en passant par les Pays-Bas, les élections législatives peinent à produire un rapport de force permettant de gouverner. Elles remplissent leur fonction de représentation, mais semblent de moins en moins capables de donner à quelqu’un la légitimité nécessaire pour agir. Même en France, où la Ve République devait précisément résoudre ce problème, les scrutins finissent par ajouter le trouble à la confusion. Chacun entend le message des électeurs mais curieusement, personne n’entend le même.

Les élections israéliennes du 27 octobre offrent une nouvelle illustration de cette difficulté. Avec 27 députés, le Likoud de Benyamin Netanyahou reste le premier parti de la Knesset, le parlement israélien qui compte 120 sièges, devant les 21 de Yashar, la formation de Gadi Eizenkot. Mais les partis de la coalition sortante ne réunissent que 53 sièges sur 120. En face, les quatre formations de l’opposition sioniste en totalisent 48. Les 19 autres reviennent aux deux listes arabes, onze à la Liste unifiée, un front de trois formations politiques, et huit à Ra’am, le parti de Mansour Abbas. On peut donc lire le résultat de deux façons : Netanyahou devance ses adversaires par 53 sièges contre 48 ; ou bien les opposants à Netanyahou disposent d’une majorité de 67 sièges contre 53. Tout dépend des députés que l’on accepte de compter ensemble.

Psychologie et arithmétique

Dans les premières heures, la psychologie a pris le dessus sur l’arithmétique. Pour ceux qui attendaient une victoire incontestable du bloc du changement, le résultat avait le goût d’une défaite. Après la réforme constitutionnelle, le 7-Octobre, la guerre et les affrontements intérieurs, ils espéraient que les urnes régleraient enfin la question Netanyahou. Il suffisait pourtant de regarder les sièges pour constater que le Premier ministre avait perdu sa majorité. Mais il était encore là. Pour ses adversaires, c’était déjà trop.

Chez ses partisans, le mécanisme inverse a joué. La perspective d’une défaite avait rendu la survie presque aussi réjouissante qu’une victoire. Le Likoud restait le premier parti et Bibi conservait la possibilité de bloquer son remplacement. Il n’avait pas gagné de quoi gouverner, mais il avait obtenu de quoi gâcher la fête des autres. Et pour beaucoup d’électeurs, la tristesse des adversaires est la plus belle des victoires… Pour certains c’est même l’essentiel.

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Pourtant, près de deux semaines plus tard, c’est bien Gadi Eizenkot que le président Isaac Herzog a chargé, le 8 novembre, de former un gouvernement. Il avait reçu les recommandations de 67 députés, contre 46 pour Netanyahou, les sept élus ultra-orthodoxes achkenazes n’ayant recommandé personne, un désaveu terrible pour M. Netanyahou qui les croyait dans sa poche. La nouvelle Knesset doit se réunir le 10 novembre. La joie des uns et la déception des autres n’avaient donc pas tout à fait décrit le résultat.

M. Eizenkot doit désormais transformer ces recommandations en un gouvernement capable de gagner un vote de confiance. La nuance compte, car les députés qui recommandent un candidat au président ne s’engagent pas pour autant à entrer dans sa coalition. Et l’investiture n’exige pas nécessairement 61 voix favorables. Un gouvernement minoritaire peut être investi si les voix pour sont plus nombreuses que les voix contre. Des abstentions peuvent donc permettre sa naissance, sans lui garantir les moyens de vivre. Et surtout, n’est ce pas Netanyahou qui dirige le pays depuis 17 ans avec comme boussole de rester au pouvoir à tout prix, sans jamais se soucier du lendemain ?

Une majorité pour le départ de M. Netanyahou acquise

C’est ici que commence le jeu à plusieurs dimensions. Il y a d’abord les cartes distribuées par les électeurs. Sur ce plan, les choses sont assez claires. Les formations qui souhaitent le départ de Netanyahou disposent de 67 sièges. Cela ne leur donne ni un programme commun ni une coalition naturelle, mais leur opposition au Premier ministre constitue au moins un point de départ. Après tout, les partis qui le soutiennent ont eux aussi des électorats et des priorités différents. Et puis, à condition de rester uni, ce bloc pourrait prendre le contrôle de la Knesset et de ses commissions, légiférer et imposer une partie de son ordre du jour. Presque régner sans gouverner.

Vient ensuite la question des cartes que les joueurs s’autorisent à utiliser. Une partie de l’opposition refuse de former un gouvernement avec les partis arabes. M. Eizenkot lui-même a exclu cette possibilité, tout comme ses partenaires MM. Lieberman et Bennett. Les 67 députés susceptibles de remplacer Netanyahou deviennent alors 48, tandis que les 19 autres restent disponibles pour recommander, éventuellement voter des lois, mais difficilement pour participer à une majorité de gouvernement ou la soutenir.

Cette exclusion n’est évidemment pas sans arguments politiques. Cependant, entre Ra’am et la Liste unifiée, comme entre leurs différentes composantes, les positions sur Israël, le sionisme, les Palestiniens ou la sécurité ne sont pas interchangeables. Il existe de vrais désaccords, parfois profonds. Les traiter comme un ensemble uniformément infréquentable dispense aussi de regarder ce que chacun propose et ce que chacun accepterait.

Le paradoxe apparaît jusque dans les bulletins de vote. Les partis arabes ne recueillent pas tous les suffrages des citoyens arabes. Dans des villes arabes comme Nazareth, le Likoud, le parti de Lieberman et Shass obtiennent eux aussi des voix. Le secret du vote interdit de donner une identité à chaque bulletin, mais les résultats locaux suffisent à rappeler que les frontières électorales sont moins étanches que les discours. Personne ne propose de retrancher ces voix des résultats des partis qui les ont reçues. Et Netanyahou lui-même le sait mieux que quiconque.

Gouverner avec les Arabes: un interdit insurmontable?

En 2021, Netanyahou avait engagé des discussions avec Mansour Abbas et tenté de constituer un gouvernement reposant sur le soutien de Ra’am. Selon des propos rapportés par la chaîne N12, il lui avait assuré vouloir « ouvrir une nouvelle page avec la société arabe ». Ses soutiens s’employaient alors à rendre cette alliance fréquentable. « Toutes les options politiques existantes doivent être épuisées », plaidait Miki Zohar, alors président de la coalition. La députée du Likoud Galit Distal Atbaryan était plus enthousiaste encore, présentant M. Abbas comme « une nouvelle voix qui porte un espoir immense ». L’opposition de Bezalel Smotrich, avait contribué à fermer cette voie. Netanyahou n’avait donc pas simplement découvert l’existence d’un interlocuteur arabe, il avait envisagé d’utiliser son appui pour rester au pouvoir. Autrement dit, il les a rendus « casher ». Bref, Le soutien d’Abbas pouvait être envisagé pour sauver un gouvernement Netanyahou. Il est devenu un motif de disqualification dès lors qu’il permettait de le remplacer. Autrement dit, pour ces huit députés-là, l’anathème est faible.

A relire, notre dossier d’octobre: Bibi or not Bibi ?

Alors, pourquoi les adversaires de Netanyahou acceptent-ils de rester enfermés dans un interdit auquel lui-même a cherché à déroger ? On pourrait s’attendre à ce que ses adversaires soulignent cette contradiction et passent à autre chose. S’ils ne le font pas, ce n’est pas seulement parce qu’ils craignent une campagne du Likoud contre un gouvernement dépendant des partis arabes. Une troisième dimension pèse sur leurs décisions. Tous cherchent à former le prochain gouvernement, mais plusieurs préparent aussi l’après-Bibi. Car Netanyahou ne dirige pas seulement un parti et un bloc. Il maintient une frontière à l’intérieur d’un vaste électorat de droite. D’un côté, ceux qui lui restent fidèles. De l’autre, ceux qui l’ont quitté, parfois après avoir longtemps travaillé avec lui. MM. Bennett et Lieberman appartiennent à cette seconde catégorie. Eizenkot vient d’un autre parcours, mais son profil militaire, national et pragmatique peut lui aussi parler à une partie des électeurs du Likoud.

Le départ de Netanyahou pourrait donc ouvrir des possibilités considérables. Des alliances aujourd’hui impossibles deviendraient envisageables entre des hommes et des formations qui partagent bien davantage que leur affrontement actuel ne le laisse croire. Une large coalition allant du Likoud à Eizenkot, Bennett et Lieberman pourrait prétendre dominer la politique israélienne. Mais cette perspective contient une lutte féroce pour savoir qui en prendrait la tête.

Dans cette compétition, chacun aura besoin d’un bon CV. Avoir contribué à remplacer Netanyahou pourra constituer un titre de gloire auprès de certains électeurs et un lourd handicap auprès d’autres. Pour conquérir demain une partie de sa base, mieux vaut pouvoir expliquer qu’on a voulu sauver la droite de son chef, sans avoir franchi les lignes que cette base considère comme essentielles. Dans ce contexte, le refus des partis arabes exprime des convictions et des désaccords, mais sert aussi de certificat de respectabilité pour une succession qui n’est pas encore ouverte. Chacun veut battre Netanyahou en préservant ses chances d’hériter d’une partie de son électorat. Chacun cherche une majorité pour aujourd’hui, en surveillant celle qu’il pourrait diriger demain. C’est peut-être là que se trouve la véritable confusion. Les électeurs se sont prononcés sur les partis qui leur étaient proposés. Les dirigeants interprètent leur réponse en fonction d’une bataille supplémentaire, celle de l’après-Netanyahou. Le premier scrutin est terminé mais le second se déroule en ce moment. Le peuple a donc parlé mais ceux qui doivent traduire son vote en gouvernement parlent surtout aux électeurs qu’ils espèrent conquérir la prochaine fois.