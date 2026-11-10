Comment les Républicains peuvent transformer un revers électoral historique en opportunité stratégique pour 2028

Trump n’est pas fini! Les midterms sont une sanction qui peut s’avérer salutaire, estime Gerald Olivier dans son analyse.

Il n’y a pas eu de surprise. La sanction est tombée. Lourde. Très lourde. Les Républicains ont été battus sur tous les fronts lors des élections de mi-mandat. Et ils ont été battus sévèrement. Les Républicains ont perdu leur majorité à la Chambre des représentants. C’était attendu. Ce qui ne l’était pas, c’est que plus de cinquante sièges basculent en faveur des Démocrates. Or, c’est ce qui s’est passé. Il y aura en 2027 plus de Démocrates dans la chambre basse du Congrès qu’en 2009, juste après l’élection triomphale de Barack Obama.

Les Républicains ont également perdu leur majorité au Sénat, alors qu’au matin du scrutin encore, ils espéraient la préserver, voire la renforcer. Quatre sièges suffisaient aux Démocrates pour basculer en tête. Ils en ont pris sept (et peut-être neuf, car deux scrutins sont encore trop serrés pour qu’un vainqueur soit désigné : l’Alaska et le Mississippi). Et pas des moindres : le Texas, le Kansas, la Caroline du Sud, bastions « rouges » (la couleur du Parti républicain) depuis une ou plusieurs générations, sont désormais bleus (la couleur du Parti démocrate).

Trump ne peut pas contester le résultat

Les scores sont sans appel. Ce qui explique aussi que Donald Trump ait accepté ces résultats sans réticence. Au Texas, James Talarico a gagné de douze points contre Ken Paxton (55 % contre 43 %). Au Michigan, Abdul El-Sayed a gagné de sept points contre Mike Rogers (52 % contre 45 %). Dans le Maine, la Républicaine Susan Collins a elle aussi perdu de sept points contre Troy Jackson. Dans l’Ohio, Sherrod Brown, le Démocrate, a gagné de cinq points. Idem pour le Démocrate Adam Hamilton au Kansas. En Caroline du Sud, Darline Graham a perdu de plus de quatre points. Etc.

Les Républicains ont perdu le siège de gouverneur dans une demi-douzaine d’États. Avant le scrutin, 26 États avaient un gouverneur républicain contre 24 un démocrate. Désormais, 29 États sont dirigés par un Démocrate contre 21 par un Républicain. Parmi les États qui ont ainsi basculé, on trouve le Texas, l’Ohio, la Géorgie, l’Iowa et le Nevada, qui sont des « swing states » (des États indécis) lors des élections présidentielles, et sur lesquels le Parti démocrate a donc désormais une mainmise administrative (voir carte ci-dessous). Dans ce grand naufrage, seule la Floride a surnagé : le Républicain afro-américain Byron Donalds a réussi à se faire élire gouverneur pour succéder à Ron DeSantis, parvenu au terme de son second mandat, et la Républicaine Ashley Moody a été élue au siège de sénateur laissé vacant par Marco Rubio.

Autre petit rayon de lumière : dans quatre États (la Caroline du Nord, l’Ohio, l’Oklahoma et le Nevada), les électeurs ont approuvé une mesure imposant de présenter une pièce d’identité avec photo lors du vote en personne. Un petit renforcement de l’intégrité des élections. Petit seulement, car dans trois autres États (l’Arizona, la Californie et le Colorado), les électeurs ont rejeté toute vérification d’identité et de nationalité lors de l’inscription sur les listes électorales et pour le vote par correspondance.

Quoi qu’il en soit, les Républicains viennent d’essuyer une défaite électorale majeure. C’est une sanction, un vote de rejet qui exprime le mécontentement d’un grand nombre d’électeurs sur certains aspects de la politique menée depuis deux ans, et plus particulièrement depuis huit mois. La sanction est sévère et sans doute excessive — signe d’une colère sourde au sein de l’électorat —, mais elle n’a pas que des effets négatifs. Elle pourrait même s’avérer salutaire dans la perspective de l’élection présidentielle de 2028.

Surtout, cette sanction ne représente pas une adhésion à un quelconque projet démocrate ! D’abord parce que les Démocrates n’ont pas présenté de tel projet. Ensuite parce que ce vote, comme ceux de 2018 et de 2020, s’est à nouveau construit sur une opposition à Donald Trump, à sa politique et à ses exécutants. Tous les opposants et les mécontents du trumpisme se sont ralliés les uns aux autres pour mettre les candidats républicains dehors. Les électeurs ont voté « contre Trump » plus qu’ils n’ont voté « pour les Démocrates », même si ce vote a inévitablement bénéficié aux candidats démocrates. L’ironie de l’affaire est que Trump avait appelé ses partisans à « faire comme s’il était (lui-même, Donald Trump) sur les bulletins de vote », cela afin de susciter leur enthousiasme et leur mobilisation. Il a été entendu : la participation a été plus élevée que pour les « midterms » récents. Mais il a aussi été entendu par ses opposants, qui se sont mobilisés en masse contre lui !

Trump doit maintenant penser à son héritage politique et géopolitique

Mais contrairement à ce que certains ont dit, Donald Trump n’est pas mort ! Même pas politiquement. Il reste président pour deux ans et commandant en chef. Désormais, il se retrouve dans la même position que Barack Obama après 2014, George W. Bush après 2006, Bill Clinton après 1998 ou encore Ronald Reagan après 1986. Bref, dans la même position que tous les présidents récents en abordant la seconde moitié de leur second mandat. Cela ne les a pas empêchés de gouverner, voire d’asseoir leur héritage, notamment en politique étrangère.

Obama a profité de ses deux dernières années pour signer l’accord de Paris sur le climat et le fameux « JCPOA » (accord sur le nucléaire iranien), deux textes catastrophiques pour les États-Unis mais qui tenaient à son électorat, et qu’il s’est bien gardé de soumettre à l’approbation du Sénat, contournant délibérément le processus constitutionnel. George W. Bush a lancé, dès janvier 2007, « le sursaut » (The Surge) en Irak : un déploiement de trente mille soldats supplémentaires sous le commandement du général David Petraeus pour venir à bout de l’insurrection sunnite. Il n’a jamais consulté le Congrès sur ce déploiement, se reposant sur son autorité de commandant en chef et sur l’autorisation initiale d’intervention militaire remontant à 2002. Bill Clinton, en 1999, a mené une guerre en Europe contre la Serbie et a présidé, avec sa secrétaire d’État Madeleine Albright, à la création ex nihilo d’un nouvel État, le Kosovo, sans jamais demander au Congrès ni son approbation ni même une déclaration de guerre. Ronald Reagan, enfin, a signé le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (traité INF) avec Mikhail Gorbatchev en décembre 1987. Ce traité, ratifié par le Congrès en 1988, fut un pilier du désarmement entre les deux blocs.

A lire aussi, Gil Mihaely: Israël: les deux fronts de Gadi Eizenkot

Aujourd’hui, Donald Trump dispose de deux ans pour finaliser ses principaux objectifs internationaux : trouver une paix en Ukraine, empêcher durablement l’Iran d’avoir une bombe nucléaire et étendre les accords d’Abraham au Proche-Orient. La défaite électorale des Républicains n’altère pas son pouvoir de commandant en chef ni sa maîtrise de la politique étrangère des États-Unis. Au contraire, elle le libère. Sur les deux dossiers les plus chauds, l’Iran et l’Ukraine, l’échéance électorale des midterms constituait une pression qui aurait pu inciter Trump à signer un accord, même mauvais, pour faire retomber à temps le prix du pétrole dans le cas du conflit avec l’Iran, ou pour se targuer d’avoir tenu sa promesse de faire la paix dans le cadre du conflit russo-ukrainien. C’est d’ailleurs ce qui a failli se passer en juin avec la signature du fameux « M.O.U. » (Memorandum of understanding) avec l’Iran, dont les termes étaient invraisemblablement favorables au régime islamique. Et c’est ce qui explique en grande partie aussi sa décision de lever certaines sanctions contre la Russie en septembre.

Cette échéance est désormais derrière lui et, dans le conflit iranien, Donald Trump peut poursuivre dans la durée la stratégie d’asphyxie économique (Operation Economic Fury), ponctuée si nécessaire d’opérations militaires ciblées, jusqu’à la reddition ou l’effondrement du régime.

Dans le dossier ukrainien, le Congrès, désormais dominé par les Démocrates, pourrait à partir de janvier 2027 durcir sa position vis-à-vis de Moscou, rétablir, voire étendre encore les sanctions et renouveler l’aide militaire à l’Ukraine. Cette possibilité peut-elle inciter Vladimir Poutine à profiter de sa bonne relation avec Donald Trump pour négocier un accord de paix avant que le nouveau Congrès n’entre en session ? C’est très incertain. Néanmoins, de nouvelles négociations tripartites (Russie, Ukraine, États-Unis d’Amérique) sont prévues à Abou Dabi dès le 10 novembre et, quelle que soit la position du Congrès, Donald Trump aura à cœur de conserver une diplomatie personnelle et indépendante.

Les solutions économiques des Démocrates sont attendues…

Sur le plan intérieur, la persistance de l’inflation (elle est de 3,7 % en rythme annuel, mais de 1,7 % si l’on exclut le secteur de l’énergie du calcul) et des taux d’intérêt élevés a été citée comme responsable du désenchantement de l’électorat et du camouflet infligé aux Républicains. Les Démocrates ayant considérablement appuyé sur cette question — sachant qu’elle faisait mal aux Républicains —, ils se retrouvent désormais au pied du mur. Ils contrôlent l’appareil législatif et c’est à eux que revient l’initiative de proposer des solutions.

En clair, ils vont devoir se découvrir. Or, il n’existe pas de ligne unique chez les Démocrates concernant la lutte contre la vie chère (vie chère dont ils sont eux-mêmes en grande partie responsables, sachant que l’inflation a vraiment explosé aux États-Unis entre 2021 et 2023, sous la présidence de Joe Biden). Moralité : sur ce point comme sur beaucoup d’autres, le fait de contrôler l’appareil législatif va faire ressortir les contradictions et les divisions qui existent au sein du Parti démocrate.

Leurs noms ne sont pas forcément connus du grand public, mais il existe des divergences de vues radicales entre un Josh Gottheimer dans le New Jersey ou un Tom Suozzi à New York (tous deux membres de la New Democrat Coalition et représentant le courant centriste ouvert à l’économie de marché) et une Elizabeth Warren (sénatrice progressiste du Massachusetts), un Ro Khanna (représentant de Californie fervent défenseur des investissements publics), un Bernie Sanders (sénateur du Vermont), une Alexandria Ocasio-Cortez (représentante de New York) ou encore un Abdul El-Sayed (nouveau sénateur du Michigan), tous acquis à une socialisation de l’économie…

Donald Trump sera ravi de soutenir tout projet de loi permettant de réduire l’inflation tout en stimulant l’innovation, et de faire baisser les taux d’intérêt. Il appelle d’ailleurs cette baisse de ses vœux depuis deux ans. En revanche, il appliquera un veto impitoyable à toute mesure de contrôle des prix ou visant à freiner le commerce et à alourdir les charges sur les entreprises. Car dans sa relation avec le Congrès, c’est à lui que revient la décision ultime. Les élus proposent, lui dispose. Mais encore faut-il que les Démocrates fassent des propositions. La balle est dans leur camp. Ils ont deux ans pour montrer ce dont ils sont capables, au risque d’être sanctionnés à leur tour lors de l’élection présidentielle de 2028 s’ils échouent… et au risque de se faire voler la victoire par Trump s’ils y parviennent.