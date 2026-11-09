Entrisme(s) au Canada

Dernières nouvelles du « Canada inclusif ». Alors que les Québécois reprochent à l’État fédéral de réserver pas moins de 1200 salles dans ses locaux administratifs à destination de temps de prière (évidemment en majorité pour les musulmans, nouveaux arrivants), l’admission d’un sexagénaire condamné à la prison à perpétuité sur les bancs de la prestigieuse faculté de droit de l’Université McGill sème l’effroi.

Un député du parlement confédéral, Martin Champoux, membre du Bloc québécois (indépendantiste) a obtenu des chiffres qui interrogent le contribuable lambda : la fonction publique confédérale, au service d’un multiculturalisme envahissant, a créé, au strict minimum, 1200 locaux de prière dans ses bureaux. Correction, car il ne s’agit pas de tomber dans le pernicieux piège de l’islamophobie primaire : ces espaces servent, de manière générale, dans un esprit œcuménique, au « recueillement, la prière, la méditation, l’autorégulation (sic), ou des conversations privées », déclare, sans rire, le porte-parole du gouvernement. Il ajoute :

« Le gouvernement du Canada s’est engagé à créer une fonction publique représentative, diversifiée et exempte d’obstacles, et à favoriser une culture qui valorise l’inclusion, qui suscite un profond sentiment d’appartenance et qui considère la différence comme une source de force ».

Honi soit qui mal y pense et ose conjecturer que ces dispositions ont été prises dans le seul but de favoriser les seuls fonctionnaires confédéraux musulmans pratiquants qui veulent faire leurs cinq prières quotidiennes. Cela dit, l’on peut douter que ces espaces serviront à des conciliabules entre francs-maçons sur le Siècle des Lumières.

Le grand retour d’Amira Elghawaby

Il tombe sous le sens que ces initiatives ne se sont pas produites ex nihilo, mais résultent plutôt de pressions exercées par des lobbies. Il est douteux que les ouailles d’églises chrétiennes (catholique, anglicane…) au service de l’État, qui se contentent normalement de l’office dominical et, le cas échéant, de prières prononcées à leur domicile en toute discrétion, en dehors des heures de service, aient contacté leurs directeurs de conscience et sollicité l’intervention de leur hiérarchie ecclésiastique en ce sens.

A donc été instaurée l’obligation pour les gestionnaires de « s’adapter » aux besoins spirituels de fonctionnaires issus de minorités. Et les syndicats suivent. Le monde à l’envers?

Et (quelle surprise!) nous retrouvons une vieille connaissance, et oui, the one and only Amira Elghawaby, représentante spéciale du Canada pour la lutte contre l’islamophobie dans une vie antérieure (poste créé sur mesure par Justin lui-même, mais judicieusement aboli par son successeur Mark Carney) entre 2023 et 2026, a exprimé dans une vidéo son indignation concernant la démarche du Bloc québécois et va plus loin en réclamant des accommodements supplémentaires en ces termes : « répondre aux besoins des salariés, quels qu’ils soient, n’est pas une faveur, c’est la loi, et c’est aussi tout simplement une bonne pratique de gestion ».

Manifestement, à ses yeux, la transparence ne constitue pas une telle pratique : un voile très opaque peut légitimement occulter les décisions de l’administration publique quant aux affectations de son parc immobilier. Mais surtout, Mme Elghawaby se livre à une lecture ouvertement multiculturaliste des textes légaux, laquelle peut, en effet, produire des miracles. Peut-on lui reprocher de les solliciter ? Après réflexion, peut-être pas. En effet, selon le préambule de la Charte canadienne des droits et libertés, « le Canada est fondé sur des principes qui reconnaissent la suprématie de Dieu et la primauté du droit ». Rien de tel dans les constitutions américaine et française. Il en résulte que l’État canadien est de nature théocratique, et les non-croyants doivent s’en remettre au bon vouloir des autorités. Un outil fort apprécié par les propagandistes de doctrines obscurantistes : le bacille de la peste camusienne infecte déjà la fonction publique confédérale. En revanche, les empiristes et autres rationalistes ne peuvent que se réjouir de voir la laïcité défendue (quoiqu’encore trop timidement) dans les institutions publiques québécoises : le cordon sanitaire y résiste encore et toujours.

Seconde chance

Qu’on se le dise, ce n’est qu’un début. Qui dit mieux?

Dit encore mieux l’université McGill (« The Royal Institution for the advancement of learning » en v.o., « l’institution royale pour la promotion du savoir » en v.f.), de Montréal. Bien mieux.

La plus vieille université canadienne vit avec son temps : jadis club de rencontre des jeunes issus des élites économiques canadiennes de souche écossaise antisémites, elle est devenue la tête de pont du multiculturalisme promu par un de ses anciens élèves, le Jules de Katy Perry, et qui a pour héraud (attention à l’orthographe) Charles Taylor, catho dont la philosophie demeure la servante de la théologie, récipiendaire de presque 2 millions de dollars (américains) de la fondation Templeton; il assure efficacement le service après-vente.

Et son avant-garde est sa prestigieuse faculté de droit, dont l’orientation est bien définie dans cette annonce sur la diversité et l’inclusion. Son adoption de l’écriture dite « inclusive » dit d’ailleurs tout. Les étudiant.e.s sont prévenu.e.s.

Selon le modèle canado-américain, les admissions ne se font pas sur la base d’un diplôme d’études secondaires donnant droit (théoriquement) automatique (comme le baccalauréat en France), ou d’un concours d’entrée pour les grandes écoles françaises; elles se font sur dossier. Le rigoureux processus est censé tenir compte de facteurs autres que purement scolaires, comme la personnalité, la motivation et l’implication communautaire du candidat, et son expérience (professionnelle) pertinente, etc.; mais ne sont pas laissés pour compte les enfants de familles riches et/ou influentes politiquement qui promettent d’être de futurs généreux donateurs.

[Cette faculté a notamment compté dans son corps professoral HR Hahlo, défenseur de l’apartheid, notamment scolaire, sud-africain, et Francis Buckley, pétillant intellectuel qui s’est illustré comme conseiller du fondateur de la Trump University.]

Dans la cohorte de la rentrée 2026 s’est trouvé un certain Jeffrey George Ewert, au palmarès incontestablement unique. Il est aujourd’hui dans la soixantaine (à McGill, il n’y a pas d’âge pour assouvir sa curiosité intellectuelle). En 1984, en Colombie-Britannique, il fut condamné pour avoir violé et assassiné une jeune femme et, six semaines plus tard (sans s’arrêter en si bon chemin), avoir violé et sauvagement battu une adolescente de 15 ans qui en est restée irrémédiablement paralysée. Condamné à perpétuité, la commission des libérations conditionnelles (l’équivalent du juge d’application des peines français) lui a accordé des sorties de jour en 2025. En ce qui concerne le risque de récidive, les différents rapports cliniques oscillaient entre « modéré » et « élevé ». Mais que l’on se rassure : avec un bon encadrement dans une maison de transition et un bon suivi clinique, le risque était plutôt « modéré » (Sic!) On suppose que le dossier du sieur Ewert contenait d’élogieuses recommandations des autorités carcérales.

A défaut d’un cv « professionnel » stricto sensu, son expérience de… vie lui a permis de développer son intérêt pour le droit pénal, surtout procédural; son avocate fait état de ses activités dans la défense des droits des détenus pendant deux décennies. En outre, il est devenu le président de la Confédération Canadienne de Travail des Prisonniers. Un syndicaliste confirmé.

Il cochait donc toutes les cases pour étudier à Chancellor Day Hall. Et tout le monde a droit à une deuxième chance.

Mais, chose curieuse, certaines étudiantes, une fois informées (« mal » selon son avocate) de la biographie de leur nouveau condisciple, s’en déclarèrent mal à l’aise. Elles ne furent que modérément impressionnées par la perspective inégalable qu’il pouvait offrir dans la salle de classe.

Surtout que, contrairement aux conditions qui lui avaient été imposées, il avait clandestinement noué des contacts avec des femmes sur les réseaux sociaux et visité des sites de rencontre et recueilli les numéros de téléphone de nombreuses femmes, ce qui lui valut une (simple?) réprimande en 2025. Son avocate invoque des entorses occasionnelles mais ses manquements, quelque peu plus troublants pour un aspirant juriste, vont plus loin qu’un ou deux retards de 15 minutes après un couvre-feu. Elle plaide, sans rire, que rien n’indiquait un risque plus élevé.

Aux dernières nouvelles, M. Ewert brille par son absence du campus car il a été réincarcéré. Quid des partiels?

En tout état de cause, l’institution royale a annoncé qu’elle effectuerait un examen (on serait tenté de parler d’« autopsie ») de la procédure d’admission afin d’éviter… une telle récidive. L’organisation d’une formation à distance serait peut-être plus appropriée pour assurer une culture juridique à ce genre de candidats, comme jadis pour Nelson Mandela (dont les condamnations relevaient, incidemment, d’un autre ordre). La royale faculté y pensera sans doute à deux fois avant de se livrer à des expériences sociales impliquant l’envoi des étudiantes binaires sur la ligne de front.

Les juristes étrangères qui ont l’intention d’y faire leur LL.M (deuxième cycle) n’ont apparemment plus à craindre de se retrouver, dans le cadre des travaux de groupe, côte-à-côte avec ce (re)pris de justice qui ne rappelle pas vraiment le protecteur de Cosette. Cela dit, elles suivront un programme de droit comparé plutôt surfait, confus, sorte de rata concocté par un doyen jouant les apprentis sorciers (aujourd’hui disparu, qui expie ses péchés dans la rôtissoire infernale pour l’éternité), lacunaire en matière d’histoire et de logique juridiques tant romano-germaniques qu’anglo-saxonnes.

Mais elles atteindront le couronnement de leur séjour, leur carnet d’adresses, sans craindre pour leur intégrité physique.