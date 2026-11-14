Les manifs vues d’en bas…

Sans CRS ni Sentinelles, on craignait le pire dans les rues de Béziers le 24 octobre. Heureusement, les manifestants se sont contentés de manifester. Retour sur la préparation, heure par heure, à une guerre qui n’a pas eu lieu

Le 17 octobre devait être une journée de « manifestation contre la vie chère ». Elle s’est transformée en l’un des plus grands casses, dans les deux sens du terme, de notre histoire. Destructions, violences et pillages ont pétrifié la France entière. À Béziers, nous avons eu de la chance. La petite centaine d’individus restés après la manifestation pour en découdre avec les forces de l’ordre n’a finalement commis aucun dégât. Nous nous apprêtons à un acte II d’un autre genre. Les réseaux sociaux bruissent de messages indiquant qu’ils seront « moins gentils »… Des menaces que nous ne prenons pas à la légère. Verbatim d’une journée particulière.

24 octobre. 6 h 20. Premier SMS de la journée. « La nuit a été calme, ont-ils renoncé pour cette fois ? » écrit Frank L., le patron des deux supermarchés Leclerc de notre ville. Une action musclée pour 3 heures du matin était annoncée sur les réseaux. Rien ne s’est produit. Ouf.

6 h 47. « Ensemble du parcours vérifié RAS ». Un SMS signé par Laurent D., le nouveau directeur de la Police municipale. Il est également adressé à Laurent C., le commissaire central. Ils travaillent bien ensemble tous les deux.

7 h 40. « Ce qui me surprend […], c’est le fait qu’aucun de ces mouvements lycéens – contrairement, de ce point de vue, au mouvement de mai 68 – ne semble accorder le moindre intérêt, du moins à ma connaissance, au contenu et à la qualité du savoir transmis… » Interview sur l’école du philosophe Jean-Claude Michéa dans Le Figaro. Robert [Ménard, maire de Béziers et mon mari] l’a connu quand il était prof de philo à Montpellier. Il vise toujours juste. Et d’ajouter : « Dans certaines académies du Sud, il existe ainsi une option pétanque au bac ! »

8 h 49. Appel de la préfète de l’Hérault. Elle nous annonce que nous n’aurons ni CRS ni Sentinelles. Mauvaise nouvelle. Pour compenser, elle nous autorise à faire voler le drone de la police municipale. Enfin du positif… Comme pour nos chiens, régulièrement mis à disposition de la police nationale et du procureur, nous avons proposé de placer nos appareils et nos pilotes sous leur responsabilité administrative. Nous faisons face à une réelle urgence. On ne parle plus de surveillance de dealers, mais de maintien de l’ordre. Le rapport de force joue en notre faveur. La préfète se doute que, si elle nous le refuse et que les choses tournent mal à Béziers, Robert en parlera dans les médias… Après avoir beaucoup insisté, c’est décidé, elle prendra une réquisition et nous pourrons utiliser notre engin volant. Après un bras de fer de trois jours ! Déjà en août dernier, nous l’avions demandé pour pouvoir surveiller les points de deal repérés dans la ville. La préfecture, frileuse, avait demandé la permission à Paris. Refusée, évidemment.

9 h 00. Nos amis, les Z., sont venus chercher Jojo, notre labrador. Elle part à la campagne. Elle y sera mieux qu’au milieu des slogans hurlés et des gaz lacrymogènes…

9 h 45. Arrivée au poste de commandement opérationnel de la police municipale et visite de la salle des écrans de nos 580 caméras de vidéosurveillance – oui, je sais, on est censé dire « vidéoprotection » mais aujourd’hui, c’est le premier terme qui est adapté.

10 h 47. Grâce aux écrans, on a une vue imprenable sur les pancartes des manifestants : « Pétain, reviens, t’as oublié tes chiens ! » ou encore : « Le premier qui vote Ménard est une pute ! » Tout un programme, finalement assez éloigné des revendications lycéennes ou sur la vie chère…

11 h 00. Le drone de la police nationale est en place. Le nôtre fait ses premiers essais au-dessus de La Devèze, l’un de nos quartiers « prioritaires ». En français, « quartier difficile peuplé à grande majorité de personnes issues de l’immigration ». À ma connaissance, c’est une première en France de pouvoir faire voler le drone d’une police municipale.

11 h 13. Premières images de notre drone. Une sacrée victoire ! Bravo ! Espérons que nous pourrons réitérer l’expérience, en attendant la fameuse loi sur les polices municipales toujours dans les tiroirs de l’Assemblée nationale. Une loi qui permettrait enfin à nos policiers de contrôler les identités ou de faire ouvrir les coffres de voiture, par exemple. À ce propos, une rumeur persistante susurre que notre Premier ministre aurait une fois encore retardé son examen pour ne pas contrarier le Parti socialiste avant l’examen du budget… Vraiment minable.

11 h 33. Nous partons à la rencontre des commerçants du centre-ville. Plus de la moitié d’entre eux ont décidé de ne pas ouvrir leur boutique par peur des pillages. Les autres se désespèrent d’une clientèle si clairsemée. Passage aux Galeries Lafayette et Monoprix. Deux magasins plus ou moins ciblés sur les réseaux sociaux pour des actions violentes. Autrement dit, du pillage. Pour l’instant, tout est calme. On compte même deux fois moins de participants à la manif que la semaine dernière.

14 h 17. Retour sur les allées Paul-Riquet pour saluer les policiers municipaux présents. Notamment la brigade cynophile et son chien renifleur d’engins pyrotechniques… Je suis toujours bluffée par ces chiens. Dire qu’ils sont sympathiques serait un peu exagéré. Spontanément, on a peu envie de les caresser. Mais ils ne sont pas là pour ça. Celui qui travaille ce jour-là a pour mission de renifler les sacs à dos. Lorsqu’il sent une odeur de mortier, bombe lacrymogène ou autre engin du même acabit, il s’arrête et gratte avec la patte. Il adore ça. Et ne se trompe jamais. Celui-là est particulièrement doué, car il peut faire la même chose avec les produits stupéfiants, les armes et les billets de banque, même quand ils sont enfermés dans une boîte ! Je ne sais pas vous mais moi, ça me rassure…

14 h 35. Nous passons à la mairie où trois mariages doivent être célébrés. R.A.S. Les participants aux mariages sont largement plus bruyants que les manifestants. Mais aujourd’hui, notre priorité n’est pas là…

En fin d’après-midi, les deux polices, nationales et municipales, lèvent le dispositif de sécurité. À Béziers, la journée a été calme. On respire à nouveau. Jusqu’au prochain épisode ? Difficile d’imaginer une telle mobilisation chaque semaine. Les commerçants ne tiendront pas. À quelques semaines de Noël, ils ont besoin de travailler. Nous sommes comme en sursis, en apnée. En attendant samedi prochain.