À la veille du trentième anniversaire de la disparition de la petite Agenaise, le procureur de Nanterre lance un appel à témoins inédit. Un homme au comportement suspect, signalé en 1996, intéresse les enquêteurs. En parallèle, la reconstitution du profil génétique de Marion ouvre des possibilités longtemps inimaginables.

Le 14 novembre 1996, Marion Wagon, 10 ans, quitte son école d’Agen pour rentrer déjeuner. Quatre cents mètres environ la séparent du domicile familial. Elle n’y arrivera jamais. Les recherches commencent immédiatement, puis prennent une ampleur nationale : des millions d’affiches, des photographies sur les briques de lait, des émissions de télévision et, pendant des années, une question à laquelle personne ne parvient à répondre. À l’approche du trentième anniversaire, la justice espère que des souvenirs enfouis et les progrès de la génétique permettront enfin d’avancer.

Jeudi 12 novembre, le procureur de la République de Nanterre, Yves Badorc, a choisi le journal de 20 heures de TF1 pour lancer un nouvel appel à témoins. Il s’adresse à ceux qui vivaient à Agen ou dans les environs en 1996 et qui auraient connaissance du comportement suspect d’un homme ayant abordé ou importuné une jeune femme ou une jeune fille. La démarche repose notamment sur le récit d’une témoin adolescente à l’époque, qui aurait été suivie par un inconnu le jour de la disparition.

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L’ADN de Marion Wagon reconstitué 30 ans après sa disparition : un homme signalé le même jour

Selon les éléments rapportés par la presse, cette jeune fille, alors âgée de 13 ans, aurait pris peur en croisant un homme dans les rues d’Agen. Les enquêteurs cherchent à savoir si d’autres habitants ont observé des comportements comparables. Certains récits évoquent un individu portant un pull bleu, mais cette description ancienne ne suffit évidemment pas à identifier un suspect ni à établir un lien avec Marion.

La piste est intéressante par sa proximité géographique et chronologique avec la disparition. Elle demeure une hypothèse de travail. Le parquet n’a annoncé ni arrestation ni identification d’un responsable. L’appel à témoins vise précisément à recueillir des informations indépendantes, susceptibles de confirmer ou d’infirmer le rapprochement.

Un cahier de poésie devenu pièce essentielle

L’autre avancée est scientifique. À partir d’effets personnels soigneusement conservés par ses parents, notamment un cahier de poésie et une casquette, des spécialistes sont parvenus à reconstituer un profil ADN complet de Marion. La Dépêche évoque l’examen de près de 800 prélèvements issus de plusieurs cartons d’objets. Ce profil pourra être comparé à d’anciennes traces biologiques recueillies dans le dossier, dont certaines étaient jusque-là impossibles à exploiter.

Cette réussite ne signifie pas que l’ADN d’un ravisseur a été retrouvé. Elle fournit une référence fiable pour rechercher une trace de Marion dans des éléments matériels déjà conservés ou dans de nouvelles investigations. C’est une différence décisive : la science apporte un outil, pas encore une solution.

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Disparition de Marion Wagon : Fourniret, un voisin, trente ans de fausses pistes

Depuis 1996, l’enquête a traversé les années et les controverses. Des personnes ont été soupçonnées puis mises hors de cause. La piste Michel Fourniret a été examinée avant d’être écartée. Plus récemment, les enquêteurs du pôle national des crimes sériels ou non élucidés, saisi depuis 2022, ont repris le dossier sous la direction de la juge Sabine Khéris. La presse locale a aussi évoqué l’examen d’une piste concernant un ancien voisin décédé en 1998. Rien, à ce stade, ne permet de présenter cet homme comme coupable.

Le temps joue contre la mémoire des témoins, mais les nouvelles méthodes de comparaison génétique jouent désormais en faveur des enquêteurs. Les parents de Marion, qui ont conservé ses affaires pendant trois décennies, restent discrets. L’appel lancé à la télévision ne promet pas un dénouement imminent. Il rappelle qu’une affaire longtemps considérée comme insoluble peut encore avancer, et qu’un détail demeuré sans importance apparente en 1996 pourrait aujourd’hui trouver sa place.