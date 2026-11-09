Alain Bauer et l’identité française

Le célèbre criminologue médiatique ne voit rien de nouveau dans les émeutes récentes survenues en France. Voir en majorité des «Français issus de l’immigration» dans les images des pillages relève du blasphème raciste pour la doxa.

L’homme est séduisant, éloquent, omniscient. Philippe Bilger a excellemment analysé sur Causeur les ressorts de sa popularité et de son omniprésence sur les médias (“Alain Bauer a toujours raison”, titre ironique). Il serait mesquin et stupide de fouiller sa biographie pour montrer qu’il n’est pas un ange. Je veux seulement parler de ses idées, mais avant de les critiquer, il faut lui offrir une grosse corbeille de fleurs laudatives. Il est l’un des premiers à avoir osé parler (et avec quelle compétence !) des chiffres terribles de la délinquance en France. Auparavant, il n’existait officiellement qu’un « sentiment d’insécurité ». N’oublions pas les très estimables Laurent Obertone et Xavier Raufer qui nagent dans le même couloir mais n’ont pas les qualités de communicants de Bauer, si bien décrites par Philippe Bilger. Et ne bénéficient pas du « privilège rouge » donné à un socialiste et franc-maçon.

Les terrifiés de l’ethnie

Dans toutes ses interviews, il place à un moment ou un autre son tube préféré : « Partout ailleurs c’est la nation qui a construit l’Etat. En France c’est l’Etat qui a construit la nation ». C’est-à-dire : la France n’a aucun soubassement ethnique, elle n’est qu’une construction idéologique des rois depuis Clovis. Il existe une terreur dans les esprits de gauche à penser la France comme ayant un quelconque substrat ethnique. Terreur qui disparaît quand il s’agit d’ethnies lointaines, souvenons-nous de la défense passionnée de l’identité canaque par Christine Taubira. Terreur qui conduit à proférer des absurdités, comme celles de Jean-Paul Demoule qui prétendait que les Gaulois ne sont pas nos ancêtres et que les Indo-européens n’ont pas existé (Mais où sont passés les Indo-Européens ? Éditions du Seuil, 2014). La génétique des populations développée par Bernard Sécher a prouvé qu’il existait un peuple ayant déferlé sur l’Europe il y a plus de trois mille ans avec des dialectes apparentés, de bonnes armes et une excellente maîtrise de la roue et du chariot. On les a rebaptisés Yamnayas pour les dénazifier, “Indos-Européens”, ça apportait de l’eau au moulin du joyeux meunier Adolf.

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En quoi la construction de la France par les rois parisiens diffère-t-elle essentiellement de la construction de l’Espagne à partir d’Isabelle la Catholique et de Ferdinand d’Aragon ? De la construction du Royaume-Uni par les différentes dynasties anglaises ? A partir d’Ivan le Terrible, les tsars ont “rassemblé les terres russes” comme les rois de France ont rassemblé les terres gallo-romaines, quittes à y ajouter plus tard des terres germaniques, celtiques et italiennes. Ce qui a amené la création de ce beau concept français de nation, à cheval sur l’idéologique et l’ethnique, puisque “nation” est de la même famille latine que “naissance”.

Il est amusant de rapprocher les terrifiés de l’ethnie française de gauche d’un terrifié d’extrême-droite, qui ressentait douloureusement que la race française n’existait pas : Louis-Ferdinand Céline, qui écrivit dans Le Voyage au bout de la Nuit : “ Elle en a bien besoin la race française [d’être défendue], vu qu’elle n’existe pas ! (…) La race, ce que t’appelles comme ça, c’est seulement ce grand ramassis de miteux dans mon genre, chassieux, puceux, transis, qui ont échoué ici poursuivis par la faim, la peste, les tumeurs et le froid, venus vaincus des quatre coins du monde. Ils ne pouvaient pas aller plus loin à cause de la mer. C’est ça la France et puis c’est ça les Français. » Bien écrit et amusant mais faux. Les derniers arrivés en masse, les Gaulois, une partie des Celtes, ne furent pas des fuyards mais d’impitoyables conquérants. Astérix nous fait croire qu’ils étaient de gentils fêtards, mais ils s’établirent dans ce qui devait devenir la France par une conquête aussi meurtrière que celle de leurs frères celtes de Grande-Bretagne. La génétique des populations a prouvé que les Anglais actuels n’ont à 90 % rien à voir avec les constructeurs de Stonehenge. Les poétiques Celtes ont passé à la moulinette les populations néolithiques de l’âge du bronze, constructeurs de Carnac et autres dolmens et menhirs.

Tous des enfants d’immigrés ?

Revenons aux erreurs d’Alain Bauer sur l’identité française. Il reprend sans vergogne le vieux thème éculé de « la France a toujours été une terre d’immigration ». Faux. Entre les Vikings et les Italiens et Polonais de la fin du XIXème siècle, personne. Ce qui fait tout de même mille ans de pureté raciale (puisque la moindre broutille est accusée de racisme, autant s’amuser à dire des énormités). Mais voici qui est plus grave : lorsqu’on lui parle des violences auxquelles est confrontée la France d’aujourd’hui, il affirme de son air patelin de prof Je-sais-tout qu’il en a toujours été de même. Les apaches de banlieue ont terrorisé la France de 1900, l’odieux crime de Trappes a pour précédents les ratonnades subies par les Italiens à leur installation dans notre pays. Alain Bauer croit qu’il n’y a rien de nouveau sous le soleil, c’est le truisme le plus faux de la sagesse populaire. Il n’y a que des “commencements absolus” vaguement teintés de ressemblances avec le passé, comme l’explique Paul Veyne.

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Mais voilà notre homme atteint ces jours-ci d’une maladie nominative grave, une sorte de covid intellectuel très contagieux : l’impossibilité de nommer ce que l’on appelait il y a quelques jours encore sans penser à mal « les Français issus de l’immigration ». Ces malheureux sont devenus les nouveaux innommables, les parias du vocabulaire français. Bauer a réussi à tenir toute l’émission de Sonia Mabrouk sur BFMTV le 3 novembre sans parler de cette catégorie de la population. En voulant éviter la stigmatisation, il pratique l’invisibilisation, péché gravissime pour la doxa d’aujourd’hui. En pénitence, vous lirez trois fois d’affilée le nouveau livre de Jordan Bardella, mon fils.

Voilà ce qu’il en est des maîtres à penser. Même Montaigne, même Victor Hugo disent parfois des bêtises, alors les éphémères stars de l’info… Dans les Essais, les Hurons ricanent du chétif roi de France, ils préfèreraient pour le trône un des costauds de la garde. C’est qu’ils n’ont rien compris aux excellentes lois dynastiques des Capétiens qui ont épargné à la France les guerres civiles de succession qu’ont connues les Anglais et les Russes. Dans le Dernier Jour d’un condamné à mort, la raison de la condamnation n’est jamais donnée, une arnaque de Totor qu’applaudissent depuis un siècle et demi les naïfs.