ADN de Maïwenn, sorti le 28 octobre au cinéma, est un film caricatural qui idéalise l’Algérie au détriment de la France.

L’actrice, scénariste et réalisatrice française Maïwenn considère le cinéma comme une thérapie grâce à laquelle on gagne sa vie. Avec ce nouveau déballage familial indécent, elle prend en otage ses spectateurs sommés de détester avec elle et sa mère, une hystérique égoïste, et son père, un mâle blanc forcéme