Génération sans non

Les lycéens bloquent, les émeutiers cassent, les voyous pillent et les beaux quartiers récitent le catéchisme mélenchoniste. Face à la génération « J’ai le droit », les adultes, mi-attendris mi-terrorisés, n’osent ni interdire, ni refuser, ni critiquer. Une bienveillance criminelle.

Tu casses, tu gagnes. En France, la violence paie. C’est le message envoyé avec constance par les autorités de ce pays à tous les groupes qui estiment – parfois avec quelques raisons – qu’ils sont les spoliés de la société. Même les gilets jaunes ont eu le droit à leur chèque. Et pourtant le pouvoir cachait mal son mépris pour les fumeurs de clopes qui roulent au diesel. Pour les lycéens-en-colère cuvée 2026, la reddition a été servie accompagnée d’une purée de compréhension assaisonnée de culpabilité.

Le signifiant « jeunesse » étant acoquiné à pas mal de référents, précisons que nous ne parlons pas ici de toute la jeunesse, mais de son avant-garde militante qui ressert sur tous les plateaux les articles de foi du mélenchonisme révolutionnaire, ainsi que de sa frange violente, qu’elle soit crapuleuse ou politique. Il y a une jeunesse silencieuse qui fait ce qu’elle peut pour trouver sa place dans le monde tel qu’il est. Et pour reprendre le titre du dernier livre de Chloé Morin[1], il y a aussi une jeunesse qui se « délie » dans son coin. Pour celle-là, le monde meilleur se trouve derrière l’écran. Le point commun à toutes, c’est qu’il n’y a pas d’adultes en face. Pour la bonne raison que, depuis un demi-siècle, les adultes sont sous l’emprise d’une « juvénomanie » dont Philippe Muray observait, en 1989, qu’elle avait « toutes les couleurs d’une idée neuve en Europe[2] ». Après les tentatives ratées et sanglantes du xxe siècle, le xxie siècle a enfin créé l’homme nouveau et c’est un enfant. Alléluia.

Tout au long du mouvement, commentateurs, politiques, sans oublier les sportifs à qui on n’a rien demandé, multiplient génuflexions et dévotions devant la divinité colérique appelée jeunesse. Si les Insoumis sont les « co-constructeurs » de la mobilisation, un mot à la mode pour dire qu’ils l’ont attisée, manipulée et instrumentalisée, toutes les chapelles de la gauche y vont de leurs pleurnicheries.

Ainsi quand, début octobre, Jean-Luc Mélenchon, qui, d’après l’IFOP, est la deuxième personnalité politique préférée des moins de 35 ans (avec 51 % d’opinions favorables, soit six points de moins que le numéro un du classement, Bally Bagayoko), accuse l’exécutif d’avoir « ordonné la répression » face à des lycéens « inoffensifs », Marine Tondelier, soucieuse de sa street credibility, lui emboîte aussitôt le pas et dénonce une « violence d’État contre des mineurs ». So radical chic !

À en croire ces ingénieurs du bordel, on n’a pas affaire à des manifestants et bloqueurs parfois casseurs ou agresseurs, mais à un mouvement « composé essentiellement d’enfants », terme employé par le Syndicat de la magistrature le 2 octobre, dans un communiqué d’anthologie intitulé « Cessons de réprimer la jeunesse pour la faire taire », drôlement publié au milieu du fracas. On voit des avocats pénalistes tourner en rond et en robe devant le lycée Paul Éluard de Saint-Denis, tandis que d’autres, courageusement opposés à une invitation faite à Charles Alloncle, paraphrasent le slogan obscur des contestataires « Bismillah les ténèbres » avec une pancarte « Bismillah les ténors ». La marche est fermée par les sociologues qui nous appellent à comprendre les pillards : « Lorsqu’une société fait de l’achat son principal mode d’intégration, c’est dans les magasins que la violence finit par resurgir », écrit l’un d’eux dans Le Monde. C’est la faute à la société.

Le camp supposé de la raison, ou a minima de l’ordre, n’est pas épargné. L’exemple vient d’en haut. Le 6 octobre, une réunion est organisée à l’Élysée pour faire le point sur les violences dans les lycées. Le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, indique alors au président que 85 personnels, dont 34 proviseurs et adjoints, ont été blessés par des bloqueurs. Réponse d’Emmanuel Macron : il faut faire preuve « d’empathie » envers les lycéens ! Allez savoir pourquoi, ça ulcère des flics qui passent une grande partie de leurs week-ends à essuyer des tirs de toutes sortes de projectiles et mortiers. De même, à quelques rares exceptions près comme David Lisnard ou Robert Ménard, la plupart des élus appelés à commenter le mouvement ou à échanger avec ses représentants – dont beaucoup sont des têtes à claques, arrogants, verbeux et butés – prennent mille précautions avant d’émettre la moindre réserve. Conjuguant le ton du client mécontent et celui du commissaire politique menaçant, leurs interlocuteurs assènent, interrompent, condamnent.

La Gen Z déteste la contradiction. Elle n’invente rien. Comme ses parents, le jeune révolté d’aujourd’hui nazifie volontiers ceux qui lui déplaisent. La technologie a industrialisé les réflexes de l’idéologie, créant ce que Chloé Morin qualifie de « crise massive de l’altérité » dans Atlantico[3]: « J’appelle altérité la faculté de supporter la présence d’un être qu’on n’a pas choisi et qui ne nous obéit pas […]. Cette faculté se forme et s’entretient comme un muscle, par l’exercice répété de la contrariété. Or notre vie quotidienne a cessé de nous contraindre à l’exercer […]. L’écran apprend nos goûts et nous les ressert à l’infini ; il écarte de notre vue, sans que nous l’ayons demandé, la vidéo qui nous aurait contrariés. La prédation attentionnelle repose en partie sur cette destruction de l’altérité, du compromis, de la contrariété. » La génération « J’ai le droit »est aussi une génération « ferme ta gueule ».

Des avocats en soutien aux lycéens devant le lycée Paul-Éluard de Saint-Denis, 13 octobre 2026 D.R.

Tous les adultes ou presque trouvent les revendications lycéennes légitimes. Et pour certaines, c’est vrai. Le mouvement n’a pas commencé en banlieue parisienne comme certains le croient, mais à Mayotte, où dès le 31 août, des troubles sont signalés. Puis début septembre, c’est en Bretagne, dans le Nord et en Normandie que des établissements connaissent à leur tour un vent de contestation contre des emplois du temps sans pause, des remplacements non assurés et des salles de cours où « il manque des tables et des chaises ». On a tort de ricaner quand les élèves parlent de leurs journées épuisantes car personne ne peut apprendre de 8 heures à 18 heures. Il est aussi normal de ne pas vouloir étudier dans des bâtiments dégradés. Malheureusement, à l’exception, nous semble-t-il, d’un député RN, nul ne se permet de demander aux petits anges comment et par qui les dégradations ont été commises. On ne leur fait pas non plus remarquer que les classes surchargées n’ont rien à voir avec la Palestine, et encore moins que, sur ce sujet, des slogans leur tiennent lieu de pensée.

C’est avec la grève au lycée Saint-Exupéry de Créteil, entamée le 17 octobre, que le mouvement prend la forme wokiste et agressive qu’on lui connaît depuis. Les visages de la contestation commencent alors à apparaître dans les médias, tels Ryad Rani, 19 ans, qui, bien que déjà bachelier, préside l’Union syndicale lycéenne après avoir été candidat sur une liste d’union de la gauche aux élections municipales à Wattrelos. Il s’oppose notamment à l’interdiction des smartphones dans les lycées, entrée en vigueur à la rentrée. Doléance prévisible de la part d’une génération biberonnée à TikTok.

Mais la principale et folle exigence des contestataires, c’est la suppression de Parcoursup. Non pas que cette usine à gaz opaque soit infaillible. On préfère tous être jugés et guidés par des humains – dans ce cas, gros malin, faut pas t’adresser à ChatGPT dès que t’as un problème. Derrière le fétiche Parcoursup, les lycéens réclament l’accès de chacun à la formation de son choix. On imagine que le gouvernement va évacuer cet enfantillage. Mais non, il cède à des gamins convaincus que leur interdire l’accès à Polytechnique parce qu’ils sont nuls en maths est une odieuse discrimination. Quand on fait remarquer à l’un d’eux que, dans la vie, il y a de la compétition et de la sélection, il ne se démonte pas : « Ça, c’est votre monde. Dans celui que nous bâtirons, il n’y en aura plus. » Si la méritocratie ne procure pas à chacun le diplôme de son choix et le boulot de ses rêves, c’est que la méritocratie est injuste.

Inutile de revenir en détail sur les événements du 17 octobre, qui sont d’ores et déjà, hélas, rentrés dans l’histoire nationale. Les intrusions brutales au siège de CNews à Paris et dans l’hôtel de ville de Marseille, la destruction par les flammes de la mairie de Limoges et de l’office du tourisme de Lyon. 2 488 commerces saccagés et dévalisés, 1 144 membres des forces de l’ordre blessés, un manifestant avec une main arrachée, deux autres éborgnés.

Ce jour-là, trois types d’individus violents ont côtoyé la majorité pacifique qui défilait dans les rues du pays (en nombre cependant deux fois inférieur à ceux qui ont marché en 2023 contre la réforme des retraites). D’abord, les manifestants radicalisés qui ont voulu en découdre avec les forces de l’ordre et ont refusé de se disperser à la fin des défilés. Ne les confondons pas toutefois avec les quelques milliers de black blocs d’ultra-gauche, qui, eux, dès le départ, ont fait pleuvoir les projectiles sur les policiers dans l’évidente intention de les envoyer à l’hôpital. Enfin, les voyous de banlieue, ces infiltrés surprise, rameutés dans les centres-villes sur les réseaux sociaux et venus commettre des déprédations à grande échelle en marge des cortèges, en sachant bien que leur forfait serait excusé par les médias et partis faussement progressistes et vraiment paternalistes.

Neuf jours plus tard, le 26 novembre, ce n’est pas aux lycéens que Sébastien Lecornu réserve la primeur de ses propositions, mais à des influenceurs contactés par « DM sur Insta » – si ça, ce n’est pas une preuve de modernité. Il veut savoir ce qu’ils en pensent, comme un directeur des ventes teste ses idées sur un panel de consommateurs. Désormais, la représentativité se mesure au nombre de followers. Le gouvernement a si peu d’antennes et de relais dans la jeunesse qu’il a besoin du truchement des stars des réseaux sociaux. Au même moment, à Marseille, Emmanuel Macron déclare que « les réseaux sociaux abîment la démocratie ».

Peut mieux faire : c’est l’appréciation concédée au Premier ministre qui, en réalité, refile le bébé à son successeur. Celui-ci devra co-construire avec les lycéens une nouvelle version de Parcoursup. Dans la foulée, on devrait leur demander de rédiger les programmes. Reste à savoir si le gouvernement issu des urnes sera capable de balayer cette promesse au risque de faire ressortir dans nos rues étudiants et lycéens – surtout s’il est dirigé par le parti que vous savez. En attendant, ils jurent de ne pas lâcher.

Si la jeunesse est un naufrage, titre que nous empruntons à Muray, c’est nous, les adultes, qui avons saboté le bateau. Particulièrement les boomers, premiers à rompre la chaîne de la transmission. Par bienveillance. Par empathie. Par culture de l’excuse et culte de la victime. Et surtout par lâcheté. En somme, c’est parce que nous aimons nos enfants et plus encore parce que nous voulons qu’ils nous aiment que nous avons encouragé leurs pires travers. Il est plus gratifiant d’être père Noël qui donne le bac à tout le monde que le père Fouettard qui note sec et te fait redoubler. Parents, élèves, gouvernants : tous avaient intérêt à faire semblant de croire au monde Potemkine dans lequel des adolescents qui ne maîtrisent pas leur langue peuvent faire des études supérieures. Pour ne froisser personne, on a détruit les miroirs. Le bac est devenu un droit de l’homme, le diplôme universitaire aussi. De sorte que la rencontre avec le réel est reportée, au mieux, à l’entrée dans la « vie active ».

La seule mesure véritablement empathique serait d’annoncer que, conformément au niveau réel des élèves, le taux de réussite au bac chutera à 50 % (et encore, on note large) et que les recalés pourront soit redoubler, soit trouver une formation plus conforme à leurs talents. Il vaut infiniment mieux être un bon pâtissier qu’un mauvais sociologue. En plus, il y a peu de sociologues influenceurs, profession qui fait rêver, paraît-il, la moitié des 15-24 ans.

Les uns la réclament, les autres la promettent : aujourd’hui, l’autorité est une valeur sûre. Mais on dirait que plus on en en parle, moins on en a. « L’autorité, c’est ce qui aide à grandir », rappelle Morin. Ayant renoncé à l’exercer au profit de l’oxymorique éducation bienveillante, on ne doit pas s’étonner que les jeunes, pour grandir, se tournent vers d’autres figures allant de l’imam à l’influenceur, de l’idéologue au rappeur. Pour les reconquérir, on les câline encore plus. Le roi n’est pas nu. Il a enfilé un jean troué. Ou une barboteuse.

[1] Chloé Morin, Déliés. Compagnons IA, réseaux sociaux, jeux en ligne, applis de rencontre : quand la solitude devient un système, L’Observatoire.

[2] « La jeunesse est un naufrage », texte paru en 1989 dans Globe et publié dans Exorcismes spirituels, I, Rejet de greffe. Les œuvres majeures de Muray sont aujourd’hui rassemblées dans Essais, dont une nouvelle édition, comprenant une postface de notre amie Anne Muray, paraît ces jours-ci aux Belles Lettres.

[3] « Pillages, violences, crise de l’autorité : et si nous n’avions toujours rien compris à ce qui arrive à la France ? », entretien avec Chloé Morin, Atlantico, 25 octobre 2026.