Quand De Gaulle ferait passer Le Pen, Bardella, Zemmour et consorts pour des gauchistes

Ironie des temps présents, au vu de ses propos ou prises de position, le général de Gaulle serait aujourd’hui catalogué à l’extrême droite de l’extrême droite de l’extrême droite…

L’auteur lance le site deboulonneur.fr, qui publie chaque jour une biographie inédite sur le côté obscur de l’un de nos grands hommes. NDLR

Égarée dans un crépuscule orwellien, la France célébrait ce lundi 9 novembre le 56e anniversaire de la mort du général de Gaulle. Au train où vont les choses, sa statue tiendra-t-elle encore longtemps debout ? La question n’est pas superflue puisque les monuments à la gloire de l’homme du 18 Juin sont régulièrement vandalisés ces dernières années1, dans l’indifférence générale.

Maurrassien

N’a-t-il pas lui-même été traité de fasciste de son vivant ? Nos Fouquier-Tinville 2.0 ne manqueront pas de reprocher à Charles de Gaulle son tropisme maurrassien jusqu’à un âge assez avancé2 (il dédicace même un de ses livres à Charles Maurras) ou encore d’avoir fermé les yeux sur la torture et les assassinats politiques pendant la guerre d’Algérie et de ne pas y avoir mis immédiatement un terme.

On lui doit surtout une litanie de propos peu compatibles avec les délicatesses morales de notre temps, à l’instar de ceux tenus devant Alain Peyrefitte, en mars 1959, en pleine guerre d’Algérie : « Il ne faut pas se payer de mots ! C’est très bien qu’il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Ils montrent que la France est ouverte à toutes les races et qu’elle a une vocation universelle. Mais à condition qu’ils restent une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. » Et le chef de l’État d’enchaîner aussitôt : « Les musulmans, vous êtes allés les voir ? Vous les avez regardés avec leurs turbans et leurs djellabas, vous voyez bien que ce ne sont pas des Français ! Ceux qui prônent l’intégration ont une cervelle de colibri, même s’ils sont très intelligents. Essayez d’intégrer de l’huile et du vinaigre. Agitez la bouteille. Au bout d’un moment, ils se séparent de nouveau. Les Arabes sont des Arabes, les Français sont des Français. Vous croyez que le corps français peut absorber 10 millions de musulmans qui demain seront 20 millions, et après-demain 40 ? Si nous faisons l’intégration, si tous les Arabes et Berbères d’Algérie étaient considérés comme Français, comment les empêcherait-on de venir s’installer en métropole, alors que le niveau de vie y est tellement plus élevé ? Mon village ne s’appellerait plus Colombey-les-Deux-Églises, mais Colombey-les-Deux-Mosquées ! »

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Charles de Gaulle s’épanche souvent auprès de son fidèle ministre. Sans filtre. « On n’a pas laissé aux Noirs le temps de mûrir. Ce sont encore de grands enfants. Il faut leur parler comme on parle aux grands enfants : en respectant leur dignité et en se faisant respecter d’eux », confie-t-il, en juillet 1962, avant d’ajouter : « Vous croyez que je ne le sais pas, que la décolonisation est désastreuse pour l’Afrique ? Que la plupart des Africains sont loin d’être arrivés à notre Moyen Âge européen ? (…) Qu’ils vont connaître à nouveau les guerres tribales, la sorcellerie, l’anthropophagie ? (…) Et puis (il baisse la voix), vous savez, c’était pour nous une chance à saisir : nous débarrasser de ce fardeau, beaucoup trop lourd maintenant pour nos épaules (…) Ils nous seraient restés attachés comme des pierres au cou d’un nageur ! »

En janvier 1963, évoquant la situation des populations d’outre-mer, qui réclament une forte revalorisation des allocations familiales, De Gaulle fait du De Gaulle : « Si on les met au niveau de la métropole, (…) ils ne vivront plus que pour la braguette, ils vont avoir une natalité de clapier. » En octobre 1963, alors que la situation algérienne est tendue, en raison notamment de la rébellion des Kabyles : « Les Arabes, les Kabyles, c’est une population fondamentalement anarchique, que personne ne contrôle et qui ne se contrôle pas elle-même. » Évoquant ensuite le conflit entre le Maroc et l’Algérie : « Ce sont des histoires d’Arabes ! (…) Nous les aidons à s’entre-tuer. Pourtant, il faut bien faire comme si nous étions neutres. (…) Et puis, il n’y a jamais eu de vraies frontières dans le Sud marocain et le Sud algérien. Il fallait bien qu’ils essaient de se chaparder un peu de sable. » En juin 1965, après le coup d’État contre Ben Bella : « Il n’y a pas d’opinion publique en Algérie. C’est un troupeau de malheureux, qu’on peut soulever par le fanatisme. »

Travaux d’Arabes

Alain Peyrefitte n’a pas l’exclusivité des saillies du général. Un jour, le grand homme lance à Raymond Dronne, compagnon de la Libération : « Voulez-vous être bougnoulisés ? Voyons, Dronne ! Donneriez-vous votre fille à marier à un bougnoule ? » À un autre ancien résistant et député UNR, Léon Delbecque, il lâche : « Vous nous voyez mélangés à des musulmans ? Ce sont des gens différents de nous. Vous nous voyez mariant nos filles avec des Arabes? » Mais aussi : « Qu’est-ce que les Arabes ? Les Arabes sont un peuple qui, depuis les jours de Mahomet, n’ont jamais réussi à constituer un État. Avez-vous vu une digue construite par les Arabes ? Nulle part. Cela n’existe pas. Les Arabes disent qu’ils ont inventé l’algèbre et construit d’énormes mosquées. Mais ce fut entièrement l’œuvre des esclaves chrétiens qu’ils avaient capturés. Ce ne furent pas les Arabes eux-mêmes. Ils ne peuvent rien faire seuls. » Alors que les tractations préalables aux accords d’Évian, en mars 1962, traînent en longueur, l’homme du 18 Juin ne cache pas son exaspération devant son ministre chargé des Affaires algériennes, Louis Joxe : « Alors Joxe, vous avez bientôt fini avec vos bicots ? Qu’ils se décident nom de Dieu ! »3 Face à Jacques Foccart, le grand ordonnateur des affaires africaines, il tempête : « Vous savez, cela suffit comme cela avec vos nègres. Vous me gagnez à la main, alors on ne voit plus qu’eux : il y a des nègres à l’Élysée tous les jours, vous me les faites recevoir, vous me les faites inviter à déjeuner. Je suis entouré de nègres, ici. »

Lors d’une conférence de presse, en novembre 1967, De Gaulle qualifie le peuple juif de « peuple d’élite, sûr de lui et dominateur », réveillant ainsi les vieux démons de l’antisémitisme en France, selon Raymond Aron. Durant sa vie publique, le Général est pourtant irréprochable sur le sujet. Pendant la guerre, il prend officiellement position contre les lois de Vichy et restitue d’ailleurs la citoyenneté aux Juifs d’Algérie, à l’automne 1943. En privé toutefois, le grand homme se laisse aller à quelques lourdeurs de corps de garde dont il est, semble-t-il, coutumier. « Tu vas voir : il y a plein de youpins », glisse-t-il en 1944 au général Béthouard, un tableau d’avancement entre les mains. « Cette bande de youtres avec leurs rabbins… », grommelle-t-il à la même époque, lors des négociations sur la reconnaissance du Comité de Lublin et de la Pologne communiste. « Regardez-le, avec ses bouclettes de rabbi ! », aurait-il marmonné à Pierre de Bénouville, quinze ans plus tard, en désignant un ancien président du Conseil.4

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C’est aussi le Grand Charles qui laisse le préfet de police Maurice Papon – condamné trois décennies plus tard pour complicité de crime contre l’humanité – réprimer férocement une manifestation organisée par le FLN, à Paris. Dans la nuit du 17 au 18 octobre 1961, les eaux de la Seine, les matraques et les règlements de comptes au sein du mouvement indépendantiste emportent une centaine de vies5. Mais la plus grosse pierre dans le jardin du général de Gaulle est sans doute d’avoir, au lendemain des accords d’Évian, abandonné à leur triste sort les harkis, qu’il ne considère pas comme de vrais Français. « On ne peut pas accepter de replier tous les musulmans qui viendraient à déclarer qu’ils ne s’entendront pas avec leur gouvernement ! Le terme de rapatrié ne s’applique évidemment pas aux musulmans : ils ne retournent pas dans la terre de leurs pères ! Dans leur cas, il ne saurait s’agir que de réfugiés ! Mais on ne peut les recevoir en France comme tels, que s’ils couraient des dangers », déclare-t-il au Conseil des ministres du 25 juillet 19626, pendant que des dizaines de milliers d’anciens supplétifs de l’armée française et leurs familles sont torturés et massacrés en Algérie7. Six mois plus tard, le chef de l’État persiste et signe : « Nous ne devons pas nous laisser envahir par la main-d’œuvre algérienne, qu’elle se fasse ou non passer pour des harkis ! Si nous n’y prenions pas garde, tous les Algériens viendraient s’installer en France ! » Toujours en Conseil des ministres, le 7 mai 1963, il s’exclame : « J’aimerais qu’il naisse plus de bébés en France et qu’il y vienne moins d’immigrés. Vraiment, point trop n’en faut ! »

Nos belles et moins belles âmes peuvent enfin lui reprocher une vision quelque peu passée de mode du beau sexe. Interrogé au sujet de la comtesse Hélène de Portes, maîtresse de Paul Reynaud pendant l’invasion allemande et partisane de l’armistice, le général de Gaulle balance lapidairement8 : « C’est une dinde, comme toutes les femmes qui font de la politique. »9 À l’un de ses conseillers, venu lui proposer la création d’un ministère dédié aux femmes, il rétorque : « Un ministère de la condition féminine ? Et pourquoi pas un secrétariat au tricot ? » Et lorsqu’en juin 1967, la question de la légalisation de la contraception en France est abordée au Conseil des ministres, six mois avant l’adoption de la loi Neuwirth, cet homme issu d’un autre siècle mais néanmoins plus grand que tous les autres s’égosille : « Nous n’allons quand même pas leur rembourser la bagatelle ! Pourquoi pas leur rembourser aussi les autos ? »

1/ En mai 2017, la croix de sa sépulture à Colombey-les-Deux-Églises est renversée et brisée. En octobre 2018, à Nice, le socle de la statue du Général est vandalisé avec une inscription : « les Français sont des veaux ». En juin 2020, sa statue est recouverte de peinture jaune à Pavillon-Sous-Bois et d’une peinture aux tons orangés à Hautmont, avec le mot « esclavagiste » tagué sur le piédestal. En août 2020, différentes inscriptions en créole sont peintes en rouge et noir sur le buste à son effigie installé au Robert, en Martinique : « Nous ne sommes pas français », « Retirez-la » et « 1944 : massacre de Thiaroye », qui fait référence aux tirailleurs sénégalais tués par l’armée française en 1944, dans un camp près de Dakar. Dans un tweet publié à l’occasion du 80e anniversaire de l’appel du 18 juin 1940, la Ligue de défense noire africaine écrit : « Si Charles De Gaulle était un grand criminel, il fut aussi un fugitif de la seconde guerre dite mondiale (…) Face à la débâcle française durant la guerre, De Gaulle prend la décision de fuir plutôt que défendre son territoire. » En décembre 2022, sa statue, installée l’année précédente devant la gare de Metz, est dégradée à coups de peinture rouge. En octobre 2023, la stèle lui rendant hommage à Montreuil est taguée du mot « colon ». En juin 2024, celle située à Juvisy-sur-Orge est à son tour détériorée : le visage du Général est maculé d’une peinture rouge et le bas du monument barbouillé de l’inscription « Free Gaza »…

2/ Selon sa sœur, Marie-Agnès de Gaulle, le Général aurait été maurrassien jusqu’aux accords de Munich, en 1938.

3/ D’autres versions de la colère présidentielle lui prêtent l’emploi du mot « macaques » en lieu et place de « bicots ».

4/ Il s’agit sans doute de Pierre Mendès France. Ces anecdotes peu philosémites sont racontées par Simon Epstein dans son livre Un paradoxe français. Antiracistes dans la Collaboration, antisémites dans la Résistance.

5/ L’historienne Linda Amiri dénombre 100 morts et 31 disparus, la plupart des estimations oscillant entre 38 et 200 victimes, selon les sources. Pierre Messmer, ministre des Armées en 1961, affirmera lors du procès de Maurice Papon, en 1997, que la responsabilité des morts « incombe à des agents du FLN qui en ont profité pour liquider des dissidents ».

6/ Après ce même Conseil des ministres, De Gaulle aurait lâché à Alain Peyrefitte, dans le salon doré de l’Élysée : « Les Algériens vont s’étriper. Ils ne savent pas faire autre chose. »

7/ Les dernières estimations des historiens font état de 60 000 à 70 000 morts.

8/ Au journaliste et historien Henri Amouroux, en 1964.