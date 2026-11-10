« À force de n’être chez eux nulle part, ils ont fini par prendre le mauvais genre de s’y croire partout » (Anouilh)

Les casseurs bienveillants, incendiaires humanistes, pilleurs progressistes, sont déchaînés. Le Conducator insoumis, ses silenciaires siphonnés, Bally Bagayoko, Rima Hassan, rallument la guerre d’Algérie, d’improbables luttes de races, orchestrent le chaos. Les socialistes et syndicats, en déroute, complices, raccrochent leurs wagons à la loco des cailleras. La Pigasse sphère, Le Monde, Libération, France Inter, encensent les émeutiers, multiplient les amalgames et fake news (récemment, d’imaginaires tracts RN dans la voiture du tueur de Trappes), veulent interdire CNews. Égotiste flamboyant, pompier incendiaire, démonétisé, Jupiter laisse le pays en pleine guerre civile.

Dies iræ, dies illa… Chaque jour vers l’Enfer, nous descendons d’un pas. Facho, facho, facho, l’extrême droite, l’extrême droite, l’extrême droite, vous dis-je ! Le disque est rayé. Les guérilléros sont poètes : « Pipi sur les nazis, caca sur Bardella ». Attention camarade, la révolution n’est pas un dîner de gagas ! Kylian Mbappé est arrivé à pied par la Chine pour sauver ses contrats. Marianne est dans la fosse septique. Solvet sæclum in favílla, Teste David cum Sibýlla.

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Dans son 18 Brumaire de Louis Bonaparte, Marx débine une faune interlope : « des roués ruinés n’ayant ni ressources ni origine connues […] les rebuts et laissés pour compte de toutes les classes sociales … escrocs, voleurs à la roulotte, saltimbanques, escamoteurs et pickpockets, joueurs, maquereaux, patrons de bordels, portefaix, écrivassiers, joueurs d’orgue de barbarie, chiffonniers, soulographes sordides, rémouleurs, rétameurs, mendiants, en un mot toute cette masse errante, fluctuante et allant de ci-de là que les Français appellent ‘la bohème’ ». Avec Mélenchon, les lilas sont maures.

Jean-Luc Mélenchon, Paris, 17 octobre 2026 © Franck Derouda/SIPA

La convergence des brutes

Chauffée à blanc par LFI, la jeunesse militante, engagée, bloque et incendie ses lycées pour faire revenir les profs absents, exige des poulets Tasty Crousti, fraises Tagada, masseuses thaïlandaises contre le stress de Parcoursup. Les lycéens veulent jouir sans entraves, réclament des iPhones 17 Pro, Gran Theft Auto IV, du caviar bio, l’agreg pour tous et pour chacun une Porsche Turbo. Qui suis-je, Où vais-je, Qu’est-ce qu’on mange à midi ? Excédés, les proviseurs démissionnent.

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Avant le match électoral, les hooligans antifascistes sèment le chaos et la bonne parole. Édouard Louis veut « mettre le feu aux rues dans Paris, qu’on aille casser des choses, parce qu’il faut transformer ce système ». Docteur doloris causa de l’université islamique de Gaza, comtesse de « C’est dur et des malheurs de sophismes », Annie Ernaux fédère les Farces Françaises de l’Indignation, inverse les responsabilités, ne recule devant aucune énormité pour légitimer les violences et pillages. C’est la faute des forces de l’ordre, d’Éric Zemmour, de Charles Martel, du néo-post-rétro-colonialisme. « Il n’y a plus de démocratie. Je crois que le reste du monde, l’Europe et même les États-Unis sont scandalisés et choqués. C’est un tel degré de brutalité, j’irai jusqu’à parler d’une méthode fasciste » (Le Figaro). Jean Moulin, Honoré d’Estienne d’Orves et Guy Môquet se retournent dans leur tombe. Une prix Nobel de littérature, née le 1er septembre 1940 – au cœur des ténèbres de l’histoire de France -, ne devrait pas parler de « méthodes fascistes » à la légère. Mal employer les mots, c’est ajouter à la misère du monde, disait Camus. En l’occurrence, c’est insulter la mémoire des dizaines de millions de victimes des pestes noire et rouge.

Une semaine après les attentats de Charlie Hebdo et de l’Hyper Cacher, Virginie Despentes déclarait sa flamme aux assassins : « J’ai été aussi les gars qui entrent avec leurs armes. […] J’ai aimé aussi ceux-là qui ont fait lever leurs victimes en leur demandant de décliner leur identité avant de viser au visage. […] Je les ai aimés dans leur maladresse – quand je les ai vus armes à la main semer la terreur en hurlant “on a vengé le Prophète” et ne pas trouver le ton juste pour le dire » (Les Inrocks, 17 janvier 2015). Fine appellation… Les lices, singes, scorpions, vautours, serpents, dealers, glapissants, hurlants, rampants, incendient la mairie de Limoges, vénèrent la violence, exècrent le travail, la culture, la démocratie. Une pierre à la main ils guettent le sommet ; de l’autre ils font l’aumône. Société tu m’auras pas !

De la Maternelle au Master, la jeunesse est crétinisée par une culture de l’excuse, des Bourdieuseries, slogans léninifiants. Jamais le pays n’a compté autant d’enseignants, bacheliers, étudiants déconstruits, sociologues décoloniaux, danseuses d’alertes vegans, judokas conquérants, et jamais nos classements PISA n’ont été aussi médiocres, l’obscurantisme, le fanatisme, les dealers, aussi puissants et établis. L’École des fans, la méthode globale d’analphabétisation « pédagochiste » ont lobotomisé les Milleniums et la Gen Z. La Plenelisation des esprits accouche aujourd’hui de la tyrannie.

« Ne faisons rien c’est plus prudent »

Les gogos tombent de l’armoire : la guerre civile est à nos portes ! Comment a-t-on pu en arriver là ? L’éditorial fameux de Louis Pauwels sur « Les écoliers de la vulgarité pédagogique nourris de soupe infra idéologique cuite au show-biz »a quarante ans. « Ils ont reçu une imprégnation morale qui leur fait prendre le bas pour le haut. Rien ne leur paraît meilleur que n’être rien, mais tous ensemble, pour n’aller nulle part. Leur rêve est un monde indifférencié où végéter tièdement. Ils sont ivres d’une générosité au degré zéro, qui ressemble à de l’amour mais se retourne contre tout exemple ou projet d’ordre […]. Nous nous demandons ce qui se passe dans leurs têtes. Rien, mais ce rien les dévore ».

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« Ne faisons rien c’est plus prudent », la boutade de Beckett, c’est la feuille de déroute de 44 gouvernements, de droite, de gauche, du centre, depuis mai 1968. Un monde sans volonté, ni représentation. La paix sociale est achetée avec de la dette, des promesses démagogiques, « pactes Lusses-tu cru », demain on rose gratis, nous sommes riches de nos différences… La sottise, l’erreur, le péché, la lésine, occupent les esprits. Nos péchés sont têtus, nos repentirs sont lâches. Baudelaire est lucide.

La doxa libérale-libertaire a détruit les murs porteurs de la nation : le travail, la morale, l’État, la pensée, la patrie, la culture, l’instruction, la transmission, la raison. La reconstruction passe par trois urgences absolues : remettre les comptes au carré et apurer les déficits, contrôler nos frontières et refouler les malfaisants, replacer le travail et l’instruction au centre du village. Vladimir : « Alors, on y va ? ». Estragon : « Allons-y ». Ils ne bougent pas. Rideau. En attendant de Gaulle… et la bataille de France.

« Lorsque les pères s’habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leur parole, lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu’ils ne reconnaissent plus au-dessus d’eux l’autorité de rien ni de personne, alors c’est là en toute beauté et toute jeunesse le début de la tyrannie » (Platon).