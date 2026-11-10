«Un émeutier peut perdre une main sans qu’il y ait de faute policière»

Thibault de Montbrial, avocat et spécialiste des questions de sécurité, rappelle que face aux violences, l’usage de la force par la police est parfaitement légal et nécessaire. Le problème est que le pouvoir n’assume pas cette responsabilité. Aussi défend-il un « choc d’autorité » pour rétablir l’ordre, le préalable à la paix civile.

Causeur. Tout le monde pointe la responsabilité de LFI dans les intenses violences commises depuis plus d’un mois au cœur des blocages de lycées et des manifestations contre la vie chère. Mais le mouvement mélenchoniste est-il autant à la manœuvre qu’on le dit ?

Thibault de Montbrial. Les Insoumis n’ont certainement pas organisé tout ce qui s’est passé, mais ils soufflent bel et bien sur les braises, avec un art consommé de l’ambiguïté stratégique. J’en veux pour preuve leur double discours. D’un côté Jean-Luc Mélenchon peut tenir des propos parfaitement républicains dans ses meetings de campagne, et de l’autre le maire de Saint-Denis parle de « violence légitime » au sujet de scènes pourtant inacceptables.

Bruno Retailleau a suggéré la dissolution de LFI, est-ce une solution ?

Soyons prudents, il ne faut pas fabriquer des martyrs ! D’autant que, pour dissoudre un parti qui compte des élus nationaux, il faut apporter la preuve d’une implication directe d’un ou plusieurs membres dans une infraction pénale grave. Il sera intéressant de voir le rôle effectif qui sera imputé à Raphaël Arnault dans l’enquête sur la mort de Quentin Deranque.

L’attentat de Trappes annonce-t-il selon vous la naissance d’un terrorisme d’ultra-droite structuré ? Change-t-il la donne politique ?

Le risque d’attentat d’ultra-droite existe depuis un moment, même si le PNAT a rappelé que 82 % de ses enquêtes concernaient le terrorisme islamiste. Pour l’attentat de Trappes, le profil de l’auteur semble plus complexe que ce que les premiers commentateurs ont affirmé. Quoi qu’il en soit, cela n’ôte rien à l’horreur de son acte.

Toujours est-il que face à la contestation sociale, l’État semble aux abonnés absents.

C’est d’autant plus dommageable que le match de la présidentielle se joue en réalité d’ores et déjà.

C’est-à-dire ?

Je pense, sans en être certain, que la tension extrême qui règne en France peut précipiter une crise de régime avant l’élection. Entre l’extrême violence et la dette publique, tous les scénarios sont possibles. D’autant que s’ajoute l’ingérence des pays étrangers, qui ont intérêt à souffler sur les braises pour nous affaiblir.

Quels pays étrangers ?

Les quatre traditionnels : la Russie, l’Algérie, l’Iran et la Turquie.

Ces chers amis… Revenons au 17 octobre. Ce que l’on a vu marque-t-il une rupture dans l’histoire des mouvements sociaux ?

C’est plutôt l’intensification d’une dynamique entamée il y a dix ans, lors de la contestation contre la loi El Khomri, où l’on a vu des individus souvent liés à l’ultra-gauche pénétrer les cortèges pour vandaliser l’espace public et agresser les forces de l’ordre, mettant en danger les manifestants paisibles.

Comment distinguer manifestants et casseurs ?

Dès lors qu’ils commettent des violences, les manifestants deviennent des émeutiers. Un manifestant qui ramasse une grenade pour la renvoyer, c’est un émeutier. S’il perd la main, c’est un émeutier blessé, et non un manifestant blessé. Les mots sont importants.

La nouveauté par rapport à 2016, c’est que les casseurs ne sont pas seulement des militants d’ultra-gauche, mais aussi des voyous de banlieue…

C’est vrai. Ils sont venus se rajouter au chaos, non pas de façon coordonnée, mais par opportunité, pour piller notamment. Si on a commencé à les voir apparaître en 2023, 2025-2026 marque une vraie bascule, avec les deux après-matchs du PSG, au cours desquels on a signalé de très nombreuses agressions physiques, gratuites ou crapuleuses, et même des agressions sexuelles dans les voitures bloquées sur le périph. Un sujet très peu mentionné dans les médias, de même que les intrusions dans des immeubles, passées sous le tapis, compte tenu de l’effroi que leur évocation pourrait provoquer.

Employez-vous le terme de « razzia » ?

On peut sans doute parler de « mini-razzias » qui se multiplient en marge des événements. La razzia est un mode opératoire. C’est un essaim d’individus qui fond sur une cible, humaine, matérielle ou géographique. Il est intéressant de rappeler qu’historiquement, la razzia est une tradition arabo-musulmane qui consiste à aller en territoire ennemi et à y mener une opération de dévastation rapide et massive.

L’État ayant le monopole de la violence légitime, quelles ont été les fautes de nos gouvernants en termes de maintien de l’ordre ? D’abord, était-ce prévisible ?

C’était prévisible pour plusieurs raisons. D’abord l’appel à une journée violente le 17 octobre remonte au mois d’août, bien avant le début du mouvement lycéen. Ensuite, il y a un contexte d’hyperviolence qui ne cesse de progresser en France depuis des années. Mes sources me disent qu’il y a eu une sous-évaluation du risque par la DNRT, la Direction nationale du renseignement territorial. C’est même le seul point sur lequel 100 % de mes informateurs s’accordent.

« La police tue nos enfants » : des manifestants affrontent les forces de l’ordre, Paris, 17 octobre 2026. (C) Joan Galvez/SIPA

Ces violences nous montrent qu’une grande partie de notre jeunesse éprouve une envie de destruction et de haine envers la France. Cela ne va pas se rattraper seulement par des mesures autoritaires…

Les fractures françaises ne se résoudront certes pas en quelques mois, mais elles ne se résoudront que si on rétablit l’ordre d’abord. Ce qui induit des considérations tactiques immédiates.

Si vous étiez ministre de l’Intérieur aujourd’hui, quelles mesures annonceriez-vous ?

Un point très simple : mon soutien absolu aux forces de sécurité intérieure dans l’utilisation de la force légitime prévue par la loi, et le rappel de l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme, qui est la base de notre Constitution et qui qualifie la sûreté et la propriété privée de « droits naturels et imprescriptibles ». Depuis trop longtemps, nos gouvernements successifs n’osent pas aller au bout de cette logique, car elle peut conduire à tuer ou blesser des émeutiers. Les plus violents des casseurs ont parfaitement intégré cette autocensure de l’État, qui règne depuis la mort de Malik Oussekine, pour le coup victime d’une vraie bavure en 1986. Seul le fait d’assumer la force légitime fera reculer la prédation d’émeutiers qui, sinon, finiront massivement dans les immeubles des beaux quartiers. Et là…

Donc, la police devrait prendre le risque de blesser des émeutiers ?

Dès lors qu’elle est proportionnée à la violence à laquelle elle s’oppose, la force est légitime, quel que soit son effet sur les émeutiers. Il existe donc des situations où un émeutier peut perdre une main, un œil et même la vie si la vie d’un citoyen ou d’un policier est menacée par ses actes, sans qu’il y ait de faute des forces de l’ordre.

Mais quid du risque de blesser des manifestants pacifiques ?

C’est toute la difficulté de la gestion de la pénétration des cortèges par les émeutiers.

Il faut aussi pointer le laxisme judiciaire. Vous défendez beaucoup de policiers qui le vivent très mal.

Je comprends l’exaspération de bon nombre de policiers devant les plaintes systématiquement déposées par des associations d’extrême gauche contre l’action des forces de l’ordre. Par ailleurs, les juges sont réticents à admettre qu’ils sont un des maillons de la chaîne de sécurité en France. Cependant, il ne faut pas être caricatural. En matière d’émeute et de maintien de l’ordre, il est très difficile de caractériser judiciairement une responsabilité, car la loi exige la démonstration d’une responsabilité individuelle que les conditions dégradées sur le terrain rendent souvent compliquée. C’est pourquoi je suis pour le rétablissement d’une loi anticasseurs, où la simple appartenance démontrée à un groupe qui s’en prend à des biens ou à des personnes suffit pour encourir la responsabilité des actes commis par ce groupe. À la fois sur le plan pénal et sur le plan civil.

Le 17 octobre, on a compté près de 40 000 pillards à travers le pays, dont 15 000 environ à Marseille, et il y a eu moins de 3 000 arrestations… C’est peu.

Oui mais dans ce genre de situation critique, la responsabilité première des forces de l’ordre est de rétablir la paix publique, pas d’interpeller. Cependant, l’exploitation des vidéos permettra sans doute de procéder dans les semaines qui viennent à des interpellations. On l’a vu après les émeutes de 2023, qui ont pris fin en juillet avant de donner lieu à une grosse vague d’interpellations en septembre.

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En tout cas, les policiers n’ont pas le moral.

Alors qu’ils sont l’ultime rempart de la République, ils ont le sentiment d’une forme d’ingratitude. En les appelant à plus d’« empathie », le président n’a rien arrangé. Après les émeutes de 2023, on a connu pas mal de départs, notamment d’agents expérimentés dans certains services d’élite, comme le RAID ou le GIGN. Mais au-delà de ce pic de violences, dans le contexte général, de plus en plus de policiers hésitent à sortir de leur véhicule parce qu’ils savent que s’ils utilisent la force, ils risquent l’hôpital ou à la mort d’un côté, et la prison de l’autre. Beaucoup me l’ont dit, partout en France.

La dimension ethnico-migratoire des émeutes est l’éléphant dans la pièce. Y a-t-il un rapport entre les pillages et l’immigration ou sont-ils le fait des Kevin et des Mattéo de la génération « j’ai le droit », qui entretiennent une certaine haine de la France ?

C’est un mélange de tout ça. On ne peut pas nier, sauf à être aveugle, la présence importante de personnes étrangères ou d’origine étrangère. De nombreuses images montrent la dimension décoloniale, la haine de la France, voire la religion, qui sont invoquées à différents endroits du territoire. Sans oublier la présence de nombreux drapeaux étrangers – étrangers dans tous les sens du terme car étrangers aux revendications initiales.

Le risque de guerre civile existe-t-il ?

La guerre civile implique des camps politiquement organisés avec des intérêts politiques antagonistes, mais définis. Je pense que ça n’est pas le cas en France. En revanche, nous allons malheureusement de plus en plus vite vers une phase d’affrontement entre d’une part l’État et les honnêtes gens, et d’autre part le camp du chaos qui agglomère tous ceux dont on vient de parler, et dont certains ont un agenda politique.

Face à ce danger, voit-on monter dans la population la conviction, l’idée que la démocratie c’est le bordel, et qu’on aurait besoin d’un Poutine français ?

En tant que président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure, j’ai fait 54 déplacements en France depuis deux ans, et j’ai très peu entendu ça. Il y a globalement une immense demande de sécurité, mais aussi un attachement à la liberté et à la République. Sachant que pour éviter la tentation autoritaire, il faut que le pouvoir démocratique soit fort. La démocratie a le droit et même le devoir de se défendre.

C’est le fameux « choc d’autorité » dont vous êtes l’inventeur ?

Parfaitement. Le choc d’autorité est un état d’esprit qui implique que toutes les personnes dépositaires d’une autorité l’assument. L’autorité est à la fois une responsabilité et un service. Une fois que vous avez été élu ou nommé à un poste d’autorité, vous avez un certain nombre de pouvoirs. Ces pouvoirs ont vocation à permettre que le système global fonctionne. Une nation, c’est une succession de petites cellules qui ont chacune à leur niveau de l’autorité que les dépositaires doivent absolument assumer. À défaut, le système peut s’effondrer.

Certes, mais changer les mentalités et les comportements, c’est une autre histoire. Si 80 % de la population, y compris évidemment de très nombreux immigrés, n’aime pas les violences, il y a une radicalisation d’atmosphère dans tous les lieux où se fabrique l’opinion, en particulier celle des jeunes : campus, médias, culture…

On paie les années Mitterrand, avec un pouvoir qui a fait croire à des gamins que tout le monde mérite un bac +5 et la reconnaissance sociale et financière correspondante. On a trompé toute une partie de cette jeunesse qui se retrouve frustrée et exprime cette frustration dans un engagement très à gauche. Mais depuis une quinzaine d’années, on a vu apparaître une contre-attaque culturelle de la droite, autour des valeurs de l’effort, du travail et du mérite, qui séduit une partie de la jeunesse, ce qui n’était pas le cas avant. C’est plutôt un signe d’espoir.

Certes, mais il va être difficile d’inverser la tendance.

Depuis des décennies, nous vivons dans un confort matériel jamais égalé dans l’histoire de l’humanité. Or, on s’achemine vers des temps difficiles, et cela va sûrement secouer certains esprits. Il y a déjà eu la crise du Covid, qui a fait beaucoup de mal à notre jeunesse. On l’a tous vu autour de nous, et les troubles mentaux qui ont pu en découler sont très inquiétants. Je ne fais pas le vieux con qui dit allez hop !, on va mettre un coup de balai ! Je dis qu’il faut écouter cette souffrance tout en redonnant un cap et une espérance. Recréer une nation, c’est compliqué, mais c’est exaltant. C’est pour ça que je dis partout qu’être Français, ce n’est pas une couleur de peau ni une religion. C’est adhérer à nos lois et à nos mœurs, c’est un état d’esprit. Je connais des gens qui sont Français depuis cinq ans et qui sont des patriotes, beaucoup plus patriotes que parfois de vieilles familles françaises qui n’en ont plus rien à foutre et portent une part de responsabilité dans l’évolution de notre pays. Je crois au sursaut, autour du retour de l’ordre sécuritaire et économique. Dans sa grande majorité, la population soutiendra ceux qui auront le courage de s’y atteler pour sortir de la spirale actuelle et construire une France dynamique et apaisée.

La France a besoin de nous, Thibault de Montbrial, Fayard, 2026.