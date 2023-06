Les grandes familles

Le Batave Jonathan Jacob Meijer est accusé d’avoir donné la vie à 550 voire 600 enfants en donnant son sperme.

L’homme qui a le mieux réussi sur le plan génétique est Gengis Khan. Selon une étude scientifique de 2003, à force de massacrer les hommes et d’imprégner les femmes habitant les territoires qu’il a conquis, il aurait aujourd’hui 16 millions de descendants masculins dans le monde, tous porteurs de son ADN. Désormais, il a un rival potentiel en la personne d’un musicien originaire des Pays-Bas. Jonathan Jacob Meijer, âgé de 41 ans, a commencé à donner son sperme en 2007. Aujourd’hui, il est soupçonné par un tribunal de La Haye d’avoir engendré entre 550 et 600 enfants.

Selon le règlement en vigueur, un donneur ne peut pas avoir plus de 25 enfants, et ses dons ne doivent pas être distribués à plus de 12 mères. Condamné pour avoir délibérément fourni de fausses informations à des parents potentiels, Meijer a été contraint de livrer une liste complète de toutes les cliniques de fertilité où il a fait des dons, afin que son sperme puisse être détruit. S’il essaie de faire de nouveaux dons, il risque une amende de plus de 100 000 euros. Le problème est que les centaines d’enfants dont il est le père font partie d’un vaste réseau de parenté où des demi-frères et demi-sœurs, ignorant leur lien familial, courent le danger de se rencontrer et de former un couple. En 2019, un autre Néerlandais, un médecin spécialiste de la fertilité, a engendré 49 enfants en inséminant ses patientes avec son propre sperme. Des tests d’ADN ont mis à jour la supercherie. N’est pas Gengis Khan qui veut.