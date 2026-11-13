Fumer de la beuh rend-il cannibale?

Curieuse, tout de même, l’actuelle fortune du film d’horreur sur les écrans. Rien que le mois dernier, sur les quinze salles que compte le vaste multiplexe Pathé de mon quartier, pas moins de deux horror movies étaient au programme : Malfaisante, de Rob Savage, et Resident Evil, de Zach Cregger. Sans compter Verity, de Michael Showalter, censé également vous filer les chocottes, ou encore Clayface, de James Watkins (sorti le 21 octobre)… À croire que les tourments du temps trouvent leur catharsis dans le frisson fourni par le débondage d’hémoglobine et les braiements nés de l’épouvante.

Humour potache

Weed Eaters, long-métrage néo-zélandais foutraque auquel le festival de Gérardmer a décerné cette année son prix du Jury, n’échappe pas à la loi du genre, sinon qu’il se distingue par un humour potache assez décalé et par un traitement formel hors des rails (selfies en plans ultra-serrés, ralentis étirés à l’extrême, bande-son saturée…). Quatre jeunes cons (deux filles, deux garçons) au physique peu avantageux se retrouvent à passer le week-end du Jour de l’An dans une grange paumée en pleine cambrousse, louée en commun sur Internet à un fermier. Ce havre, qui ressemble davantage à un hangar, est doté d’un confort certes un peu limite, mais on fait avec. Nos zigues passablement débiles tentent de l’aménager au mieux pour faire la fête : ils empruntent en catimini une échelle dans le cellier du bouseux pour fixer au plafond la boule à facettes du réveillon, mais chipent aussi, par la même occasion, un gros flacon en verre qui traînait là parmi le fourbi, rempli de beuh à ras bord – la tentation était vraiment trop forte.

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Passions adolescentes dévorantes

Le prologue avait mis d’emblée le spectateur sur la voie : on y voit un beau gus flanqué de sa copine tirer sur son pétard, mais le léchage sensuel de l’avant-bras féminin part en vrille au moment où il commence à le lui mordre jusqu’au sang, avant de courser dans la nuit noire la pauvre fille terrorisée qui n’échappera pas au tourtereau cannibale, son cri de terreur strident venant clore la séquence. Bref, on pige que le fermier en question, c’est lui, mais quarante ans après, vampire vieilli et apparemment rangé des voitures. La petite cargaison de weed abandonnée va donc réveiller chez ces consommateurs non avertis un insatiable appétit de chair humaine, avivé par l’odeur et la vue du sang. Car le fermier barbon, s’avisant que ses locataires ne se sont pas contentés de lui emprunter l’échelle, n’en a plus pour longtemps à vivre. Pas davantage que l’épicier du village qui, étonné de la disparition du patron, commençait à tourner autour de ces visiteurs suspects… Les rapports entre les quatre débiles, mangeurs de charcuterie de plus en plus défoncés, finissent, eux aussi, par se détériorer.

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Tant et si bien que Weed Eaters s’enfonce dans un bouillon de gore avec une jubilation macabre plutôt réussie. D’autant que, manifestement réalisée avec des bouts de ficelle, la juteuse comédie culinaire est à cuisson rapide : moins d’une heure et demi. Travail artisanal sans prétention, qui nous change radicalement des débilitantes machines à effets spéciaux dont la production américaine s’est fait une spécialité.

Weed Eaters. Film de Callum Devlin. Nouvelle Zélande, 2025. Durée : 1h21.

En salles le 18 novembre.

WEED EATERS Un film de Callum Devlin (C) Side Quest Films.