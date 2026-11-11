PAF, les censeurs!

LFI et bien d’autres rêvent de mettre CNews au pas. Mais la commission des affaires culturelles et de l’éducation de l’Assemblée nationale a rejeté, mardi 10 novembre, un examen de la pétition «Supprimer CNews de l’audiovisuel français». «Face aux tentations totalitaires de l’extrême gauche, la vigilance doit être permanente» a réagi le président du RN Jordan Bardella sur Twitter.

La pétition réclamant la suppression de CNews avait recueilli 1 066 909 signatures lorsque la commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale l’a classée le mardi 10 novembre par vingt-huit voix contre vingt-cinq. Le scrutin s’était tenu à voix haute à la demande des insoumis et le média en ligne Impact a publié ensuite la liste des élus qui avaient selon lui « empêché la tenue d’un débat ». Ces députés avaient gagné le vote. Il leur restait à en avoir honte.

Sales besognes

Aymeric Caron s’était chargé de les y préparer en demandant à ses collègues s’ils voulaient voir se multiplier les attentats racistes qu’il imputait aux discours de CNews. Un député venu se prononcer sur une pétition découvrait ainsi qu’il lui faudrait aussi répondre des crimes à venir. Cela élargissait quelque peu l’ordre du jour. Le réquisitoire était prêt avant le scrutin et dès le résultat connu on pouvait faire circuler les noms de ceux qui avaient mal voté, avec cette satisfaction du devoir accompli qui donne aux besognes les plus laides un petit air de service public.



Le 17 septembre 1793, la Convention votait la loi des suspects qui permettait d’envoyer en prison des citoyens désignés pour leurs propos ou leurs fréquentations. Il reste de la Terreur ce goût de l’affiche et cette façon de désigner les ennemis du peuple dès que le peuple se montre décevant. On veut des noms. On les obtient. Et l’on contemple son œuvre avec la bonne conscience de ceux qui ne se reconnaissent jamais dans les méthodes qu’ils dénoncent chez les autres.

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La veille, devant Matignon, Sophie Binet parlait du Smic quand elle a aperçu parmi les micros qu’on lui tendait celui de CNews. « Je ne parle pas à CNews », a dit la Secrétaire générale de la CGT en demandant au reporter de se retirer. Il était venu recueillir ses propos sur les salaires. Il avait donc tout faux. Pour informer convenablement les travailleurs, il aurait dû commencer par travailler ailleurs et comprendre que la liberté de la presse gagne beaucoup à choisir les bons employeurs.

Ce que pense Mélenchon des téléspectateurs de CNews

Des salariés au Smic regardent peut-être CNews. Certains y prennent même plaisir, sans mesurer le surcroît de travail qu’ils donnent ainsi à ceux qui se consacrent à leur émancipation. Jean-Luc Mélenchon a trouvé les mots pour leur témoigner sa considération lorsqu’il a évoqué devant les étudiants de l’ESSEC « l’abruti moyen, qui regarde en sirotant sa bière ou en sniffant sa coke ». Le peuple appréciera. Il est souverain dans les meetings et retrouve son statut d’abruti sitôt rentré chez lui, dès qu’il allume une chaîne sans avoir consulté son libérateur.

Ces téléspectateurs pourraient pourtant changer de chaîne si le programme leur déplaisait, comme le font chaque soir des millions de gens sans en saisir la représentation nationale. Mais la télécommande présente un défaut, elle laisse au voisin la possibilité de continuer à regarder ce qu’on vient d’éteindre et même d’en parler le lendemain avec satisfaction. Plus d’un million de signatures pour tenter de réparer cette insuffisance technique.

Vive la liberté d’expression !

Une fréquence publique impose des obligations et l’Arcom a déjà sanctionné CNews. La loi lui permet, dans certaines conditions et sous le contrôle du juge, d’aller jusqu’au retrait de l’autorisation si la gravité des manquements le justifie. Encore faut-il les établir. Une pétition populaire ne dispense pas de ce travail, même si l’instruction d’un dossier demande davantage de patience que la collecte des mécontentements. Fermer une chaîne parce que sa ligne déplaît serait une atteinte gravissime à la liberté d’expression, même avec l’approbation de gens qui en ont une très haute idée lorsqu’ils s’en servent.

Hannah Arendt faisait de la pluralité la condition de la vie politique, ce qui oblige à supporter que des gens qu’on n’inviterait pas à dîner vous mettent en minorité puis rentrent chez eux regarder une émission qu’on trouve idiote. C’est une épreuve. Nos défenseurs du genre humain semblent assez mal préparés à la subir, tant ils ont pris l’habitude de parler au nom de tous sans s’assurer que chacun souhaitait leur confier sa voix. Les régimes totalitaires du siècle dernier parlaient eux aussi de l’homme avec une tendresse qui leur passait dès qu’il ouvrait la bouche. Eh oui, le totalitarisme n’est pas un humanisme.