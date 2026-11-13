Islamisation. Une vidéo de quelques secondes publiée pour célébrer l’unité nationale déclenche une grande controverse. Le youtubeur vedette Tibo InShape y montre une coach sportive remplaçant son voile par un drapeau tricolore. Marion Maréchal intervient dans la polémique et rappelle au Toulousain naïf de 34 ans quelques vérités.

Une sportive très très pudique, rien de plus ?

Il aura suffi de moins de trente secondes pour que le 11-Novembre se transforme en bataille culturelle. Dans une vidéo diffusée sur X et Instagram, Tibo InShape accroche un drapeau français au mur d’une salle de sport. La coach Leïla Zidani le récupère, retire son voile qu’elle porte habituellement et noue le drapeau tricolore autour de sa tête (voir ci-dessous). Le message accompagnant la publication tient en cinq mots : « Unis sous le même drapeau ». Comme c’est gentil…

Unis sous le même drapeau 🇫🇷 pic.twitter.com/6p5w7EG3SU — Tibo InShape (@TiboInShape) November 11, 2026

Il avait été reproché à la vedette des réseaux sociaux, autrefois, d’être « facho » parce qu’il mettait un drapeau tricolore dans sa salle de sport. L’intention désormais affichée est de représenter une France capable de se retrouver autour d’un symbole commun, quelles que soient les origines ou les croyances. La réception est autrement plus divisée. Pour certains, la scène incarne la fraternité nationale. Pour beaucoup, utiliser ainsi le drapeau français comme couvre-chef religieux, précisément le jour où le pays commémore ses morts et à deux jours de l’anniversaire des attentats de Paris, relève d’une maladresse, voire d’un manque de respect ou d’une provocation communautariste.

Drapeau français : la polémique Tibo InShape – Marion Maréchal

Marion Maréchal a pris part à la discussion sur X, dans une longue publication du 12 novembre dont le lien figure ci-dessous. Son intervention s’inscrit dans les critiques adressées à la mise en scène du drapeau, en particulier à l’idée de transformer le symbole national en voile islamique. Le débat touche à une question familière de la droite identitaire : l’unité nationale suppose-t-elle d’accommoder les symboles religieux, ou de préserver une distinction nette entre ceux-ci et les emblèmes de la République ? « Comme je ne doute pas que tu l’as fait naïvement, avec de bonnes intentions, il me paraît important de prendre le temps de t’expliquer en quoi cela constitue une faute majeure » explique l’eurodéputée et nièce de Marine Le Pen. « Comment ne pas voir que cette vidéo s’inscrit dans une offensive globale menée par les mouvances islamistes pour utiliser le sport comme un vecteur d’entrisme et de prosélytisme ? » ajoute-t-elle. « Ce phénomène n’est ni une invention ni un fantasme » rappelle-t-elle, enjoignant l’influenceur naïf à « supprimer cette publication ». « À défaut, aussi pétri de bonnes intentions que tu sois, tu auras été ici un propagandiste de l’islamisme », conclut Marion Maréchal.

Cher @TiboInShape,



Dans une vidéo publiée hier, le 11 novembre, tu as utilisé le drapeau national comme instrument de promotion de la charia vestimentaire, provoquant l’incompréhension et la colère de nombreux Français.



Comme je ne doute pas que tu l’as fait naïvement, avec de… — Marion Maréchal (@MarionMarechal) November 12, 2026

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Tibo InShape défend son intention

Face à la polémique, Tibo InShape a publié une nouvelle explication. Selon lui, la vidéo est « juste un message positif » destiné à appeler à l’unité dans une période de divisions… Il reconnaît que le choix du 11 novembre a pu heurter et assure ne pas avoir prémédité la date. Le créateur de contenu rappelle aussi qu’il s’est déjà prononcé contre l’interdiction du voile ou de la kippa dans le sport, qu’il voit comme un espace de liberté et d’intégration. C’est intelligent comme un discours de Teddy Riner.

Avec près de 27 millions d’abonnés sur YouTube, l’influenceur n’est plus seulement un spécialiste de la musculation. Ses prises de position, même présentées comme consensuelles, touchent un public que les partis politiques eux-mêmes peinent à atteindre. La vidéo a recueilli des millions de vues et, sans surprise, attiré des commentaires bien au-delà de sa communauté habituelle.

Polémique Tibo InShape – Marion Maréchal autour du drapeau : le Bleuet de France embarrassé

La controverse a également rattrapé le Bleuet de France. Un message de soutien à M. InShape et sa copine publié depuis son compte a été retiré. Sollicité par Boulevard Voltaire, l’organisme a parlé d’une erreur humaine. Ce retrait a nourri les critiques de ceux qui jugeaient la séquence déplacée au regard de la commémoration de l’Armistice. Tibo InShape a ensuite demandé que Leïla Zidani et le Bleuet de France ne soient pas pris pour cibles dans les commentaires. Le patriotisme de Tibo InShape se veut inclusif et visuel ; celui défendu par ses critiques insiste sur l’identité nationale, la solennité du symbole du drapeau français et l’importance de la laïcité. Ce qui devait être une courte vidéo fédératrice est devenu un débat sur ce que chacun entend par « être unis ».